Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! तिहार तुरुंगात जाण्यापूर्वी राजपाल यादव भावुक; म्हणाले ‘काय करू आता? माझ्याकडे पैसे नाहीत…’

अभिनेता राजपाल यादव चेक बाउन्स प्रकरणात तुरुंगवास भोगत आहे. त्याने तिहार तुरुंगात अधिकाऱ्यांसमोर सरेंडर केले आणि तेव्हापासून अभिनेता तिथेच आहे. वृत्तानुसार, सरेंडर करण्यापूर्वी अभिनेता भावुक झालेला दिसला.

Updated On: Feb 10, 2026 | 10:16 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • तिहार तुरुंगात जाण्यापूर्वी राजपाल यादव भावुक
  • अभिनेत्याचा १६ वर्षांपूर्वीचा खटला
  • न्यायालयाने सरेंडर होण्याचे दिले आदेश
चेक बाउन्स प्रकरणात नाव ढकल्यापासून अभिनेता राजपाल यादव चर्चेत आहे. कायदेशीर आणि आर्थिक अडचणींमुळे तो कठीण काळातून जात होता आणि सुमारे २५ लाख रुपयांच्या चेक बाउन्स प्रकरणात त्याला तिहार तुरुंगात शरण जाण्यास सांगण्यात आले होते. अखेर त्याने अधिकाऱ्यांसमोर शरण गेला. अलिकडच्याच एका वृत्तानुसार, अधिकाऱ्यांसमोर शरण जाण्यापूर्वी अभिनेत्याने एक भावनिक विधान केले.

न्यूजएक्सच्या वृत्तानुसार, राजपाल यादव यांनी परिस्थितीबद्दल बोलताना म्हटले, “सर, मी काय करावे? माझ्याकडे पैसे नाहीत. मला दुसरा कोणताही उपाय दिसत नाही… सर, मी येथे एकटा आहे. मला स्वतःला या संकटाचा सामना करावा लागतो.” असे अभिनेता म्हणाला आहे.

कुटुंबासाठी, कुटुंबाची फिल्म! झी स्टुडिओजच्या ‘सुपर डुपर’चा धमाकेदार टीझर रिलीज

चेक बाउन्स प्रकरण नक्की काय?

अभिनेत्याचे हे सगळे प्रकरण, ही कायदेशीर लढाई २०१० मध्ये सुरू झाली आहे. जेव्हा राजपाल यादव यांनी त्यांच्या “आता पता लापता” चित्रपटासाठी मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाला, ज्यामुळे राजपाल यादव यांना गंभीर आर्थिक अडचणी आणि कर्ज फेडण्यात अडचणी येत होत्या.

राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीला शिक्षा

परिणामी, अभिनेत्याने जारी केलेले अनेक चेक बाउन्स झाले, ज्यामुळे कायदेशीर कारवाई झाली. एप्रिल २०१८ मध्ये, एका दंडाधिकारी न्यायालयाने राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीला कलम १३८ अंतर्गत दोषी ठरवले आणि त्यांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. अभिनेत्याने या निर्णयाला आव्हान दिले आणि अनेक अपिलांद्वारे दिलासा मागितला असला तरी, खटला वर्षानुवर्षे चालला आणि थकबाकीची रक्कम सुमारे ९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली.

रणवीर सिंगला मोठा झटका! फरहान अख्तरच्या Don 3 मधून माघार घेणे अभिनेत्याला पडले महागात, द्यावी लागली कोटींची भरपाई

न्यायालयाने सरेंडर होण्याचे आदेश दिले

या कालावधीत, राजपाल यादवने त्याचे काही कर्ज फेडण्यात यश मिळवले, ज्यामध्ये २०२५ मध्ये भरलेले ७.५ दशलक्ष रुपये समाविष्ट होते. परंतु, वारंवार विलंब झाल्यामुळे आणि मुदती चुकवल्यामुळे, न्यायालयाने त्याच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि प्रकरण सोडवण्यात त्याचा “गांभीर्याचा अभाव” लक्षात घेतला. ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांनी पैशाची व्यवस्था करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदतवाढ देण्याची अभिनेत्याची अंतिम विनंती फेटाळून लावली. प्रसिद्धी कितीही असली तरी वारंवार उदारता दाखवता येत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि राजपाल यादवला विलंब न करता आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले.

 

Web Title: Rajpal yadav got emotional just before surrendering i do not have money

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 10:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रणवीर सिंगला मोठा झटका! फरहान अख्तरच्या Don 3 मधून माघार घेणे अभिनेत्याला पडले महागात, द्यावी लागली कोटींची भरपाई
1

रणवीर सिंगला मोठा झटका! फरहान अख्तरच्या Don 3 मधून माघार घेणे अभिनेत्याला पडले महागात, द्यावी लागली कोटींची भरपाई

नात्यांची ऊब आणि आठवणींची ओल; मुक्ता बर्वेच्या ‘माया’ चित्रपटाचं शीर्षक गीत प्रेक्षकांच्या भेटीला
2

नात्यांची ऊब आणि आठवणींची ओल; मुक्ता बर्वेच्या ‘माया’ चित्रपटाचं शीर्षक गीत प्रेक्षकांच्या भेटीला

मराठी मनोरंजन विश्वात नवा अध्याय; मनवा नाईक दिग्दर्शित नव्या मराठी चित्रपटाची घोषणा
3

मराठी मनोरंजन विश्वात नवा अध्याय; मनवा नाईक दिग्दर्शित नव्या मराठी चित्रपटाची घोषणा

Mardaani 3 Collection: ‘मर्दानी 3’ ने ओलांडला 30 कोटींचा टप्पा, 9 व्या दिवशी चित्रपटाने केली एवढी कमाई!
4

Mardaani 3 Collection: ‘मर्दानी 3’ ने ओलांडला 30 कोटींचा टप्पा, 9 व्या दिवशी चित्रपटाने केली एवढी कमाई!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! तिहार तुरुंगात जाण्यापूर्वी राजपाल यादव भावुक; म्हणाले ‘काय करू आता? माझ्याकडे पैसे नाहीत…’

१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! तिहार तुरुंगात जाण्यापूर्वी राजपाल यादव भावुक; म्हणाले ‘काय करू आता? माझ्याकडे पैसे नाहीत…’

Feb 10, 2026 | 10:16 AM
ट्रम्प यांचा कॅनडावर हल्लोबोल; अमेरिकेचा फायदा घेतल्याचा आरोप करत दिली ‘ही’ मोठी धमकी

ट्रम्प यांचा कॅनडावर हल्लोबोल; अमेरिकेचा फायदा घेतल्याचा आरोप करत दिली ‘ही’ मोठी धमकी

Feb 10, 2026 | 10:14 AM
Taliban-Pakistan Relations: तालिबानचा मोठा निर्णय; पाकिस्तानमधून औषध आयातीवर पूर्ण बंदी

Taliban-Pakistan Relations: तालिबानचा मोठा निर्णय; पाकिस्तानमधून औषध आयातीवर पूर्ण बंदी

Feb 10, 2026 | 10:09 AM
Kolhapur ZP Election 2026: कोल्हापूरमधील ‘मिनी मंत्रालय’ महायुतीच्या ताब्यात, काँग्रेसच्या बंटी पाटलांची कडवी झुंज

Kolhapur ZP Election 2026: कोल्हापूरमधील ‘मिनी मंत्रालय’ महायुतीच्या ताब्यात, काँग्रेसच्या बंटी पाटलांची कडवी झुंज

Feb 10, 2026 | 10:06 AM
T20 World Cup 2026 : चौथ्या दिनी रंगणार विश्वचषकाचे तीन सामने! पाकिस्तानची आज खरी परीक्षा, वाचा सर्व सामन्यांचे संपूर्ण तपशील

T20 World Cup 2026 : चौथ्या दिनी रंगणार विश्वचषकाचे तीन सामने! पाकिस्तानची आज खरी परीक्षा, वाचा सर्व सामन्यांचे संपूर्ण तपशील

Feb 10, 2026 | 09:57 AM
Recipe : जेवणाचा मेन्यू करा खास, घरी बनवा चविष्ट आणि खमंग चवीची ‘मेथी मसाला बाटी’

Recipe : जेवणाचा मेन्यू करा खास, घरी बनवा चविष्ट आणि खमंग चवीची ‘मेथी मसाला बाटी’

Feb 10, 2026 | 09:48 AM
महागड्या आय-क्रीम लावणे कायमचे जाल विसरून! १० रुपयांच्या खोबरेल तेलाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, चेहरा दिसेल फ्रेश

महागड्या आय-क्रीम लावणे कायमचे जाल विसरून! १० रुपयांच्या खोबरेल तेलाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, चेहरा दिसेल फ्रेश

Feb 10, 2026 | 09:38 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Jalna : वंदना नगरे यांची जालन्याच्या महापौरपदी निवड

Feb 09, 2026 | 03:43 PM
वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

वॉर्डबॉय बनला बोगस ‘डॉक्टर’, वाशीतील धक्कादायक प्रकार चुकीच्या इंजेक्शनने 21 वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Feb 09, 2026 | 03:40 PM
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM