१६ वर्षांपूर्वीचा खटला! तिहार तुरुंगात जाण्यापूर्वी राजपाल यादव भावुक; म्हणाले ‘काय करू आता? माझ्याकडे पैसे नाहीत…’

न्यूजएक्सच्या वृत्तानुसार, राजपाल यादव यांनी परिस्थितीबद्दल बोलताना म्हटले, “सर, मी काय करावे? माझ्याकडे पैसे नाहीत. मला दुसरा कोणताही उपाय दिसत नाही… सर, मी येथे एकटा आहे. मला स्वतःला या संकटाचा सामना करावा लागतो.” असे अभिनेता म्हणाला आहे.
चेक बाउन्स प्रकरण नक्की काय?
अभिनेत्याचे हे सगळे प्रकरण, ही कायदेशीर लढाई २०१० मध्ये सुरू झाली आहे. जेव्हा राजपाल यादव यांनी त्यांच्या “आता पता लापता” चित्रपटासाठी मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून ५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाला, ज्यामुळे राजपाल यादव यांना गंभीर आर्थिक अडचणी आणि कर्ज फेडण्यात अडचणी येत होत्या.
राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीला शिक्षा
परिणामी, अभिनेत्याने जारी केलेले अनेक चेक बाउन्स झाले, ज्यामुळे कायदेशीर कारवाई झाली. एप्रिल २०१८ मध्ये, एका दंडाधिकारी न्यायालयाने राजपाल यादव आणि त्यांच्या पत्नीला कलम १३८ अंतर्गत दोषी ठरवले आणि त्यांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. अभिनेत्याने या निर्णयाला आव्हान दिले आणि अनेक अपिलांद्वारे दिलासा मागितला असला तरी, खटला वर्षानुवर्षे चालला आणि थकबाकीची रक्कम सुमारे ९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली.
न्यायालयाने सरेंडर होण्याचे आदेश दिले
या कालावधीत, राजपाल यादवने त्याचे काही कर्ज फेडण्यात यश मिळवले, ज्यामध्ये २०२५ मध्ये भरलेले ७.५ दशलक्ष रुपये समाविष्ट होते. परंतु, वारंवार विलंब झाल्यामुळे आणि मुदती चुकवल्यामुळे, न्यायालयाने त्याच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि प्रकरण सोडवण्यात त्याचा “गांभीर्याचा अभाव” लक्षात घेतला. ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांनी पैशाची व्यवस्था करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदतवाढ देण्याची अभिनेत्याची अंतिम विनंती फेटाळून लावली. प्रसिद्धी कितीही असली तरी वारंवार उदारता दाखवता येत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि राजपाल यादवला विलंब न करता आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले.