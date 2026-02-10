ट्रम्प यांचा कॅनडावर हल्लोबोल; अमेरिकेचा फायदा घेतल्याचा आरोप करत दिली ‘ही’ मोठी धमकी

Greenland Dispute : ट्रम्प यांचा मास्टरप्लॅन फसला? कॅनडा-फ्रान्सने उचललं हे मोठं पाऊल; ग्रीनलँड विकत घेण्याचं स्वप्न भंगणार?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या ट्रुथ सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत कॅनडाला (Canada) मोठा झटका दिला आहे. त्यांनी मिशिगन आणि ओंटारियोला जोडणाऱ्या गार्डी हाउ आंतरराष्ट्रीय पुलाच्या बांधकामात अडथळा आणण्याची धमकी दिली आहे. कॅनडाने अमेरिकेला अयोग्य वागणूक दिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
तसेच त्यांनी कॅनडावर अमेरिकेशी व्यापाराबाबत अन्याय केल्याचेही म्हटले आहे. ट्रम्प यांच्या मते, कॅनडा गेल्या अनेक दशकांपासून अमेरिकेचा फायदा घेतल आहे. अमेरिका-कॅनडा सीमांना जोडणाऱ्या पुलावर टिका करताना त्यांनी म्हटले की, हा पूल पूर्णपणे कॅनडाच्या मालकीचा आहे. हा अमेरिकेवर अन्याय असून त्यांनी यामध्ये ५०% अमेरिकेचा मालकी हक्क मागितला आहे. ट्रम्प यांनी हा पूल अमेरिकेच्या सामग्रीशिवाय तयार होत असल्याचे म्हटले.
ट्रम्प यांनी या प्रकल्पात अमेरिकेला ५०% वाटा देण्याची मागणी केली आहे. अमेरिकेच्या बाजारापेठेतून मिळणारे उत्पन्न अधिक असेल असे त्यांनी म्हटेल. तसेच कॅनडाच्या दुग्धजन्य आणि प्रांतीय मद्यविक्रीच्या धोणांवरही त्यांनी टीका केली. कॅनडाच्या चुकीच्या नियमांमुळे अमेरिकेच्या मालाला कॅनडाच्या बाजारपेठांमध्ये अडथळा येत असल्याचे म्हटले.
चीनशी संबंध वाढवण्यावरुन टीका
तसेच ट्रम्प यांनी कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या परराष्ट्र धोरणांवर टीका केली आहे. त्यांनी कॅनडा-चीनच्या वाढत्या संबंधावर भाष्य करते चीन कॅनडाला गिळंकृत करेल असेल म्हटले. चीनशी संबंध कॅनडाच्या आइस हॉकीला धोका निर्माण करत असल्याचा दावा ट्रम्प यांनी केला.
अमेरिका-कॅनडा-मेक्सिको कारार
दरम्यान ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे अमेरिका (America) आणि कॅनडच्या व्यापारातील तणाव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. ज्याचा फटका अमेरिका-मेक्सिको-कॅनडातील डेट्रॉईट-विंडसर क्रॉसिंग पूलाच्या बांधकामात येईल. हा प्रोजेक्ट २०२६ च्या सुरुवातीला सुरु होणार होता. पण अमेरिका आणि कॅनडातील तणावामुळे हा प्रकल्प सध्या रखडला आहे.
‘आमच्यामुळे तुम्ही जिवंत आहात’ ; दावोसमध्ये ट्रम्प कडाडले; अमेरिकेच्या ‘गोल्डन डोम’वरुन कॅनडाला मोठा इशारा
Ans: ट्रम्प यांच्या मते, कॅनडाने व्यापाराबाबत अमेरिकेवर अन्याय केला आहेत. तसेच गेल्या अनेक देशकांपासून अमेरिकेचा फायदा घेतला आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी अमेरिका-कॅनडा सीमांना जोडणाऱ्या गार्डी हाउ आंतरराष्ट्रीय पुलाच्या बांधकामात अडथळा आणण्याची धमकी दिली आहे.
Ans: ट्रम्प यांनी कॅनडा-चीनच्या वाढत्या संबंधावर भाष्य करते चीन कॅनडाला गिळंकृत करेल असेल म्हटले आहे.