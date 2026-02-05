Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Russia Responded To Trumps Claim Says India Is Free To Buy Oil From Any Country

‘भारत कोणाच गुलाम नाही’ ; ट्रम्प यांच्या भारत-रशिया तेल व्यापारावरील दाव्यावर पुतिन यांनी दिलं चोख प्रत्युत्तर

India Russia Oil : ट्रम्प यांच्या भारत रशिया तेल व्यापाराबाबतच्या दाव्यावर रशियाने उत्तर दिले आहे. रशियाने भारत कोणाकडूनही तेल खरेदी करण्यापासून स्वतंत्र असल्याचे म्हटले आले. नेमकं काय म्हणाला रशिया हे जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 05, 2026 | 10:04 AM
Russia Reaction On Trump Statement

'भारत कोणाच गुलाम नाही' ; ट्रम्प यांच्या भारत-रशिया तेल व्यापारावरील दाव्यावर पुतिन यांनी दिलं चोख प्रत्युत्तर

  • भारताशी तेल व्यापाराबाबत रशियाने दिले उत्तर
  • भारत कोणाकडूनही तेल खरेदी करु शकते – रशियाचे क्रेमलिन कार्यालय
  • ट्रम्प यांचा भारत-रशिया तेल व्यापाराबाबतचा दावा ठरला खोटा?
Russia on Trump Statement Over Oil Trade With India : मॉस्को : भारत आणि अमेरिकेचा व्यापार करार सध्या जगभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. या करारामुळे जागतिक स्तरावर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद झाल्याच्या चर्चांणा उधाण आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देखील भारतासोबत व्यापार करार जाहीर करताना भारताने रशियानकडून तेल खरेदी बंद कण्याचे मान्य केले आहे, असे म्हटले होते. दरम्यान या दाव्याव रशियाने स्पष्ट आणि चोख प्रत्युत्तर दिली आहे. रशियाने स्पष्ट केले आहे की, भारत कोणत्याही देशाकडून तेल खरेदी करण्यास स्वतंत्र आहे. रशियाच्या या वक्तव्याने जागतिक स्तरावर खळबळ उडाली आहे.

Trump Tariff कमी केल्याच्या घोषणेवर PM Modi यांची पहिली प्रतिक्रिया, ‘जेव्हा दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था….’

भारत अमेरिका व्यापार करार

२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या फोनवरुन चर्चा झाली आणि यांनतर दोन्ही नेत्यांनी व्यापार करारची घोषणा केली. याची घोषणा करताना ट्रम्प यांनी भारतावरील २५ टक्के कर (Tariff) १८ टक्क्यापर्यंत केला असल्याचे घोषित केले. तसेच भारत रशियाकडून तेल खरेदी बंद करणार असल्याचाही दावा केला. यामुळे भारत रशियाकडून तेल खरेदी बंद करणार असल्याच्या चर्चा होऊ लागल्या. काही अमेरिकन तज्ज्ञांनी देखील भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी केली असल्याचे म्हटले. पण अद्याप यावर भारताने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

रशियाची प्रतिक्रिया

पण याच वेळी रशियाने यावर प्रतिक्रिया देत म्हटले की, भारत केवळ रशियाकडून तेल खरेदी करत नाही, तर गेल्या अनेक काळापासून भारताने तेल आर्यातीचे पर्याय वाढवले आहेत, आणि हे नवीन नाही. भारत व्यापाराबाबत नेहमीच एक स्वतंत्र देश रहीला आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) यांच्या कार्यालयाचे क्रेमलिनचे प्रवक्ते दमित्री पेस्कोव्ह यांनी भारत-रशिया तेल व्यापारावर बोलताना म्हटले की, रशिया हा भारताचा एकमेव तेल पुरवठादार नाही, तर भारताने इतर देशांकडूनही तेल खरेदी केलेले आहे.

भारताला त्याचा तेल व्यापार इतर देशांसोबत करण्याचे स्वतंत्र आहे आणि पहिल्यापासून भारताने हेच धोरण ठेवले आहे. तसेच पेस्कोव्ह यांनी हेही स्पष्ट केले की भारताने अद्यापर रशियाकडून तेल खरेदी थांबवल्याचे कोणतेही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. रशियाच्या कार्यलयाने हेही स्पष्ट केले की, भारताने रशियाकडून हायड्रोकार्यबन खरेदी केले आहे. हे दोन्ही देशांच्या हितासाठी चांगले असून जागतिक बाजारपेठेत स्थिरता राहते. यामुळे रशिया भारतासोबत सहकार्य सुरुच ठेवेल. रशियाच्या या विधानाच्या विपरित ट्रम्प यांचे विधान असल्याने ट्रम्प यांचा दावा खोटा आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

Modi-Trump मैत्रीचा मास्टरस्ट्रोक! इकडे टॅरिफ कमी अन् जयशंकर थेट वॉशिंग्टनमध्ये; भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधाना नवी दिशा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी भारत रशिया तेल व्यापाराबाबत काय दावा केला होता?

    Ans: ट्रम्प यांनी भारताशी व्यापार कराराची घोषणा करताचा भारताने रशियाकडून तेल खरेदी न करण्यास सहमती दर्शवली असल्याचा दावा केला आहे.

  • Que: रशियाने ट्रम्प यांच्या दाव्यावर काय प्रतिक्रिया दिली?

    Ans: रशियाने ट्रम्प यांच्या दाव्यावर म्हटले की, भारता कोणत्याही देशाकडून तेल खरेदी करण्यास स्वतंत्र आहे, केवळ रशियाच भारताचा तेल पुरवठादार नाही. तसेच भारताकडून तेल बंदीबाबत अजून कोणतेही अधिकृत विधान आले नसल्याचे रशियाने म्हटले आहे.

Published On: Feb 05, 2026 | 10:01 AM

