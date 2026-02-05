Jalgaon Crime: जळगाव हादरलं! पद्मालय जंगलात आढळला महिलेचा अर्धवट जळालेला मृतदेह

काय घडलं नेमकं
महिलेचा मृतदेह जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यातील प्रसिद्ध पद्मालय जंगल परिसरात सापडला. पोलीस आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे. अद्याप महिलेची ओळख पटलेली नाही. या प्रकरणी पोलीस पुढील चौकशी पोलीस करत आहेत. महिला कोण आहे, तिची हत्या कोणी केली, हत्या केल्यांनतर मृतदेहाला जाळून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. तिची हत्या जंगलातच करण्यात आली की दुसरीकडून करून जंगलात आण्यात आले. या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर पोलीस तपासत आहे.
अर्धवट जळालेल्या अवस्थेतील मृतदेह जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला. घटनास्थळी पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, अपर पोलीस अधीक्षक कविता नेरकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी विनायक कोते, एरंडोल पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक निलेश गायकवाड, स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राहुल गायकवाड यांनी भेट देऊन माहिती घेतली. पोलिसांना पुढील तपासाच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सूचना दिल्या.
प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून तब्बल 1.90 कोटींना गंडा; 1.45 कोटी दिले रोखीने अन् नंतर…
भुसावळमध्ये काळीज हादरवणारी घटना! नववीतील दोन मैत्रिणींना विहिरीत ढकलून संपवलं, दोन अल्पवयीन ताब्यात
जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यातून एक संतापजनक समोर आली आहे. नववीमध्ये शिकणाऱ्या दोन मैत्रिणींना विहिरीत ढकलून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी संतापलेल्या संतापलेल्या ग्रामस्थांनी संशयितांची घरे पेटवून देण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी दोन अल्पवयीनांना ताब्यात घेतले आहे. ही घटना भुसावळ तालुक्यातील एका गावात मंगळवारी घडली. या घटनेमुळे संपूर्ण गावावरती शोककळा पसरली आहे.
Solapur Crime: आमदारांच्या घराशेजारी रक्तरंजित घटना; ऊसतोड मजुराने पत्नीची निर्घृण हत्या
Ans: जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यातील पद्मालय जंगल परिसरात.
Ans: नाही, पोलिसांकडून ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे.
Ans: प्रेमसंबंधातून कट रचून हत्या केल्याचे स्पष्ट झाले असून चौघांना अटक करण्यात आली आहे.