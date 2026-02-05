Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Jalgaon Crime Jalgaon Shaken A Partially Burnt Body Of A Woman Was Found In The Padmalaya Forest

Jalgaon Crime: जळगाव हादरलं! पद्मालय जंगलात आढळला महिलेचा अर्धवट जळालेला मृतदेह

जळगावच्या एरंडोल तालुक्यातील पद्मालय जंगलात अज्ञात महिलेचा अर्धवट जळालेला मृतदेह सापडल्याने खळबळ उडाली. ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे. तर गडचिरोलीत प्रेमसंबंधातून कट रचून हत्या प्रकरणी चौघांना अटक करण्यात आली.

Updated On: Feb 05, 2026 | 10:02 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • पद्मालय जंगलात अज्ञात महिलेचा जळालेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला.
  • पोलीस, गुन्हे शाखा व फॉरेन्सिक पथकाचा तपास सुरू; ओळख अद्याप नाही.
  • गडचिरोली हत्या प्रकरणी प्रेमसंबंधातून कट; चौघे आरोपी अटकेत.
जळगाव: जळगावच्या एरंडोल तालुक्यातील प्रसिद्ध पद्मालय जंगल परिसरात एका महिलेचा मृतदेह अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत आढळून आल्याची धक्कदायक घटना घडली आहे. घटनेची माहिती मिळताच एरंडोल पोलीस आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. फॉरेन्सिकच्या टीमकडून घटनास्थळी पंचनाम्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. पोलिसांकडून मृत महिलेची ओळख पटवण्याचे काम सुरु आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं

महिलेचा मृतदेह जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यातील प्रसिद्ध पद्मालय जंगल परिसरात सापडला. पोलीस आणि स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे. अद्याप महिलेची ओळख पटलेली नाही. या प्रकरणी पोलीस पुढील चौकशी पोलीस करत आहेत. महिला कोण आहे, तिची हत्या कोणी केली, हत्या केल्यांनतर मृतदेहाला जाळून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. तिची हत्या जंगलातच करण्यात आली की दुसरीकडून करून जंगलात आण्यात आले. या सगळ्या प्रश्नांचे उत्तर पोलीस तपासत आहे.

अर्धवट जळालेल्या अवस्थेतील मृतदेह जळगाव येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आला. घटनास्थळी पोलीस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, अपर पोलीस अधीक्षक कविता नेरकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी विनायक कोते, एरंडोल पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक निलेश गायकवाड, स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राहुल गायकवाड यांनी भेट देऊन माहिती घेतली. पोलिसांना पुढील तपासाच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सूचना दिल्या.

प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून तब्बल 1.90 कोटींना गंडा; 1.45 कोटी दिले रोखीने अन् नंतर…

भुसावळमध्ये काळीज हादरवणारी घटना! नववीतील दोन मैत्रिणींना विहिरीत ढकलून संपवलं, दोन अल्पवयीन ताब्यात

जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ तालुक्यातून एक संतापजनक समोर आली आहे. नववीमध्ये शिकणाऱ्या दोन मैत्रिणींना विहिरीत ढकलून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी संतापलेल्या संतापलेल्या ग्रामस्थांनी संशयितांची घरे पेटवून देण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी दोन अल्पवयीनांना ताब्यात घेतले आहे. ही घटना भुसावळ तालुक्यातील एका गावात मंगळवारी घडली. या घटनेमुळे संपूर्ण गावावरती शोककळा पसरली आहे.

Solapur Crime: आमदारांच्या घराशेजारी रक्तरंजित घटना; ऊसतोड मजुराने पत्नीची निर्घृण हत्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: महिलेचा मृतदेह कुठे सापडला?

    Ans: जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यातील पद्मालय जंगल परिसरात.

  • Que: ओळख पटली आहे का?

    Ans: नाही, पोलिसांकडून ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे.

  • Que: गडचिरोली प्रकरणात काय उघड झाले?

    Ans: प्रेमसंबंधातून कट रचून हत्या केल्याचे स्पष्ट झाले असून चौघांना अटक करण्यात आली आहे.

Web Title: Jalgaon crime jalgaon shaken a partially burnt body of a woman was found in the padmalaya forest

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 10:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Solapur Crime: आमदारांच्या घराशेजारी रक्तरंजित घटना; ऊसतोड मजुराने पत्नीची निर्घृण हत्या
1

Solapur Crime: आमदारांच्या घराशेजारी रक्तरंजित घटना; ऊसतोड मजुराने पत्नीची निर्घृण हत्या

ग्रामपंचायतीत सात कोटींचा भ्रष्टाचार उघड! गुन्हा नोंद आदेश असूनही प्रशासनाची टाळाटाळ; दोषींना पाठीशी घालण्याचा आरोप
2

ग्रामपंचायतीत सात कोटींचा भ्रष्टाचार उघड! गुन्हा नोंद आदेश असूनही प्रशासनाची टाळाटाळ; दोषींना पाठीशी घालण्याचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सासू-सुनेचा वाद ठरला जीवघेणा! सुनेने कापली नस, सासूचा ‘शॉकने’ मृत्यू; प्रकरण काय?
3

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सासू-सुनेचा वाद ठरला जीवघेणा! सुनेने कापली नस, सासूचा ‘शॉकने’ मृत्यू; प्रकरण काय?

Karnatak Crime: कर्नाटकात थरारक हत्याकांड! भररस्त्यात 16 वार; मृतदेहावर पाय ठेवून आरोपीने पोलिसांची पाहिली वाट
4

Karnatak Crime: कर्नाटकात थरारक हत्याकांड! भररस्त्यात 16 वार; मृतदेहावर पाय ठेवून आरोपीने पोलिसांची पाहिली वाट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jalgaon Crime: जळगाव हादरलं! पद्मालय जंगलात आढळला महिलेचा अर्धवट जळालेला मृतदेह

Jalgaon Crime: जळगाव हादरलं! पद्मालय जंगलात आढळला महिलेचा अर्धवट जळालेला मृतदेह

Feb 05, 2026 | 10:02 AM
‘भारत कोणाच गुलाम नाही’ ; ट्रम्प यांच्या भारत-रशिया तेल व्यापारावरील दाव्यावर पुतिन यांनी दिलं चोख प्रत्युत्तर

‘भारत कोणाच गुलाम नाही’ ; ट्रम्प यांच्या भारत-रशिया तेल व्यापारावरील दाव्यावर पुतिन यांनी दिलं चोख प्रत्युत्तर

Feb 05, 2026 | 10:01 AM
Astro Tips: राशीनुसार ठरते तुमची आराध्य देवता, जाणून घ्या कोणत्या देवतेची करावी पूजा

Astro Tips: राशीनुसार ठरते तुमची आराध्य देवता, जाणून घ्या कोणत्या देवतेची करावी पूजा

Feb 05, 2026 | 10:00 AM
अभिमानाचं अनोखं सेलिब्रेशन! मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली म्हणून वडिलांनी संपूर्ण घरालाच हुबेहूब ट्रेनमध्ये रूपांतरित केले

अभिमानाचं अनोखं सेलिब्रेशन! मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळाली म्हणून वडिलांनी संपूर्ण घरालाच हुबेहूब ट्रेनमध्ये रूपांतरित केले

Feb 05, 2026 | 09:52 AM
BMC Mayoral Election: मुंबई उपमहापौरपदासाठी मोठी फिल्डिंग:शिंदे गटाकडून दोन महिला नेत्या मैदानात

BMC Mayoral Election: मुंबई उपमहापौरपदासाठी मोठी फिल्डिंग:शिंदे गटाकडून दोन महिला नेत्या मैदानात

Feb 05, 2026 | 09:49 AM
प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून तब्बल 1.90 कोटींना गंडा; 1.45 कोटी दिले रोखीने अन् नंतर…

प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून तब्बल 1.90 कोटींना गंडा; 1.45 कोटी दिले रोखीने अन् नंतर…

Feb 05, 2026 | 09:39 AM
Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, मिळेल अपेक्षित यश

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, मिळेल अपेक्षित यश

Feb 05, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM