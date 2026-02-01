Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

'धुरंधर'ने रचला नवा इतिहास! अक्षय खन्नाच्या 'Fa9la' गाण्याचा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये समावेश, 'हे' आहे खास कारण

बॉक्स ऑफिसवर धमाल केल्यानंतर, "धुरंधर" आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज झाला आहे. दरम्यान, या चित्रपटाबद्दल एक बातमी समोर आली आहे. जी अक्षय खन्नाच्या चाहत्यांना नक्कीच आनंद देणार आहे.

Updated On: Feb 01, 2026 | 10:31 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

आदित्य धर यांच्या “धुरंधर” या चित्रपटाची चर्चा सुरूच आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर हिट झाला होता आणि आता तो ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पोहोचला आहे. “धुरंधर २” देखील मार्चमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटाच्या प्रदर्शनासह, अक्षय खन्नाची लोकप्रियता देखील वाढली आहे. या चित्रपटामध्ये अभिनेत्याने “रेहमान डकैत” ची भूमिका साकारली होती. अभिनेत्याच्या अभिनयाने सर्वांना प्रभावित केले. त्याच्या नृत्य सादरीकरणाने, विशेषतः “Fa9la” गाण्याने प्रेक्षकांना देखील वेडे केले, त्याचे खूप कौतुक झाले आणि हे गाणे प्रचंड व्हायरल झाले. आता, धुरंधर आणि अक्षय खन्नासाठी आणखी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. बहरीनचे रॅपर फ्लिपेराची यांचे हे गाणे अधिकृतपणे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये दाखल झाले आहे.

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये Fa9la चा समावेश

धुरंधरमधील अक्षय खन्ना अभिनित हे आयकॉनिक एन्ट्री गाणे चाहत्यांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झाले आणि सोशल मीडियावर असंख्य रील्स निर्माण केले. रॅपर फ्लिपेराचीचे गाणे अरब देशांमध्ये चार्टमध्ये अव्वल स्थानावर होते आणि बिलबोर्ड चार्टमध्ये सर्वाधिक वेळा पहिल्या स्थानावर पोहोचले आहे. अरब देशांमध्ये सर्वाधिक बिलबोर्ड चार्टमध्ये Fa9la ने समावेश करून नवा रेकॉर्ड बनवला आहे.

फ्लिपेराचीची समोर अली प्रतिक्रिया

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये Fa9la या गाण्याची अधिकृत नोंद झाल्याने रॅपर फ्लिपेराची खूप आनंदी आहे. त्याने एका व्हिडिओमध्ये या बातमीवर प्रतिक्रिया देत आपला आनंद व्यक्त केला आहे. व्हिडिओमध्ये, फोटोशूट दरम्यान फ्लिपेराचीला गाण्याबद्दल आनंदाची बातमी दिली जाते, ज्यावर गायकाने प्रतिक्रिया दिली, “गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड… हबीबी. खूप छान वाटते आहे. खरं सांगायचे तर, मला दररोज संदेश मिळत आहेत, मी लोकांशी बोलू शकत नाही, परंतु जे लोक मला गाण्याचा आनंद घेत टॅग करत आहेत, ते वेडे झाले आहेत.” असे त्याने म्हटले आहे.

फ्लिपेराची रॅपर आहे तरी कोण?

फ्लिपेराचीचा जन्म बहरीनमधील मनामा येथे झाला आणि त्याचे खरे नाव हुमाम असीम आहे. फ्लिपेराची गेल्या दशकाहून अधिक काळ संगीत क्षेत्रात आहे. “स्ट्रेट आउट ऑफ २ सीज” (२०१३) मधील त्याच्या अरबी हिप-हॉप प्रभावामुळे त्याला ओळख मिळाली, परंतु डीजे आणि निर्माता आउटलॉ सोबत काम केल्यावर त्याच्या कारकिर्दीला मोठे वळण मिळाले आहे. भारतात त्याची लोकप्रियता ५ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रदर्शित झालेल्या “धुरंधर” या चित्रपटामुळे आहे, ज्यामध्ये अक्षय खन्ना यांच्यासह त्याचे गाणे चित्रित करण्यात आले होते. या चित्रपटात रणवीर सिंग, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अली खान आणि संजय दत्त यांच्या भूमिका आहेत.

Published On: Feb 01, 2026 | 10:31 AM

