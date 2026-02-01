Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Union Budget 2026 From Where And How To Download Budget Pdf Know The Step By Step Process Budget News In Marathi

Union Budget 2026: कुठून आणि कसे डाऊनलोड करू शकता Budget चे PDF? जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Budget 2026: अर्थसंक्लपात केल्या जाणाऱ्या आजच्या घोषणा अतिशय महत्त्वपूर्ण असणार आहेत. निर्मला सितारमन आज शिक्षण, व्यापार, ऑटो, तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घोषणा करणार आहेत.

Updated On: Feb 01, 2026 | 10:19 AM
Union Budget 2026: कुठून आणि कसे डाऊनलोड करू शकता Budget चे PDF? जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Union Budget 2026: कुठून आणि कसे डाऊनलोड करू शकता Budget चे PDF? जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Follow Us:
Follow Us:
  • सर्वांचे लक्ष निर्मला सितारमन यांच्या भाषणाकडे
  • अर्थमंत्रालयद्वारे बजेट डिजिटली अपलोड देखील केले जाते
  • तुम्ही अर्थसंकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे डाउनलोड करू शकता
अर्थमंत्री निर्मला सितारमन आज 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंक्लप 2026-27 सादर करणार आहेत. निर्मला सितारमन नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. आज सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. आजचा अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच सोन्याच्या आणि चांदीच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे. गेल्या 24 तसांमध्ये सोन्याच्या किंमतीत 9 हजार रुपयांनी आणि चांदीच्या किंमतीत तब्बल 45 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. तर आज अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज शेअर बाजारात देखील व्यवहार सुरु राहणार आहेत. तसेच अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वीच व्यावसायिक गॅस ५० रुपयांनी महागले आहेत.

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण कुठे पाहाल? जाणून घ्या

अनेक महत्त्वाच्या बदलांनंतर आता सर्वांचे लक्ष निर्मला सितारमन यांच्या आजच्या भाषणाकडे लागले आहे. शिक्षण, व्यापार, ऑटो, तंत्रज्ञान अशा विविध क्षेत्रातील महत्त्वाच्या घोषणा आज केल्या जाणार आहेत. कस्टम सुधार, फिस्कल कंसॉलिडेशन आणि इंफ्रास्ट्रक्चरवर अधित लक्ष केंद्रीत केले जाऊ शकते. कोविड काळानंतर केंद्रीय बजेट पेपरलेस म्हणजेच आता टॅब्लेटमध्ये सादर केले जात आहे. यासोबतच अर्थमंत्रालयद्वारे हे बजेट डिजिटली अपलोड देखील केले जाते. ज्यामुळे सर्वसामान्य लोकं या बजेटची पीडीएफ डाऊनलोड करू शकतात आणि त्यांच्यासाठी गरजेची असलेली माहिती मिळवू शकतात. तुम्हाला देखील बजेटची पीडीएफ डाऊनलोड करायची असेल तर तुम्ही काही सोप्या पद्धतींचा वापर करू शकता.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

बजेट पीडीएफ कसे डाऊनलोड करू शकता?

अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांचे भाषण तुम्ही अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकृत केंद्रीय बजेट वेबसाईट https://www.indiabudget.gov.in/index.php वरून डाऊनलोड करू शकता. या ठिकाणी तुम्हाला अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांच्या भाषणासोबतच बजेटमध्ये करण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या घोषणांची यादी देखील मिळणार आहे. तसेच, तुम्ही येथून अर्थसंकल्पाशी संबंधित कागदपत्रे डाउनलोड करू शकता ज्यात वित्त विधेयकाचा समावेश आहे.

बजेट अ‍ॅप कसे डाऊनलोड करू शकता?

अर्थ मंत्रालयाने स्मार्टफोन यूजर्ससाठी केंद्रीय बजेट अ‍ॅप देखील जारी केला आहे. यूजर्स गूगल प्ले स्टोअर आणि अ‍ॅपल अ‍ॅप स्टोअरद्वारे हा अ‍ॅप डाऊनलोड करू शकतात. जर तुमच्याकडे अँड्रॉईड 13 किंवा त्याहुन जुने ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालणारे स्मार्टफोन असतील तर तुम्ही APK फाइल डाउनलोड करू शकता. अर्थ मंत्रालयाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या अधिकृत वेबसाइटवर दिलेल्या लिंकवरून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकाल.

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांनो… आज मालामाल होण्याची संधी! अर्थसंकल्प जाहीर होण्यापूर्वी खरेदी करा ‘हे’ स्टॉक्स

डिजिटल इंडियाचे डिजिटल बजेट

अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी पहिल्यांदा 2021-22 चे बजेट डिजिटली सादर केले होते. यामध्ये बजेटसाठी वापरले जाणाऱ्या लाल बॅगऐवजी छोट्या टॅब्लेटचा वापर करण्यात आला होता. कोवीड काळामुळे डॉक्युमेंट्स हँडल करणं अतिशय कठिण झालं होतं. याच कारणामुळे बजेट डिजीटली सादर करण्यात आले होते. तेव्हापासून, दरवर्षी अर्थमंत्री केंद्रीय अर्थसंकल्प डिजिटल पद्धतीने सादर करत आहेत.

Web Title: Union budget 2026 from where and how to download budget pdf know the step by step process budget news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 10:19 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budget 2026: सीतारमण यांच्या 5 निर्णयाने बदलू शकते मध्यमवर्गीयांचे नशीब, सर्वांचे लक्ष ‘या’ गोष्टीवर
1

Budget 2026: सीतारमण यांच्या 5 निर्णयाने बदलू शकते मध्यमवर्गीयांचे नशीब, सर्वांचे लक्ष ‘या’ गोष्टीवर

Union Budget 2026: टॅरिफ, कमकुवत रुपया आणि जागतिक दबाव.. लागणार का बजेटची कसोटी?
2

Union Budget 2026: टॅरिफ, कमकुवत रुपया आणि जागतिक दबाव.. लागणार का बजेटची कसोटी?

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण कुठे पाहाल? जाणून घ्या
3

Union Budget 2026: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे संपूर्ण भाषण कुठे पाहाल? जाणून घ्या

Budget 2026: यावर्षी तुटणार 75 वर्षांची परंपरा, वित्त मंत्र्यांचे Speech Format बदलणार
4

Budget 2026: यावर्षी तुटणार 75 वर्षांची परंपरा, वित्त मंत्र्यांचे Speech Format बदलणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Union Budget 2026: कुठून आणि कसे डाऊनलोड करू शकता Budget चे PDF? जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Union Budget 2026: कुठून आणि कसे डाऊनलोड करू शकता Budget चे PDF? जाणून घ्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

Feb 01, 2026 | 10:19 AM
February Monthly Horoscope 2026: फेब्रुवारीचा महिना सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

February Monthly Horoscope 2026: फेब्रुवारीचा महिना सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Feb 01, 2026 | 10:00 AM
तुम्ही कधी कुकरमध्ये ‘मटर पनीर’ बनवलं आहे का? घाईगडबडीच्या वेळी परफेक्ट पर्याय; चवीलाही लागतं मजेदार

तुम्ही कधी कुकरमध्ये ‘मटर पनीर’ बनवलं आहे का? घाईगडबडीच्या वेळी परफेक्ट पर्याय; चवीलाही लागतं मजेदार

Feb 01, 2026 | 10:00 AM
Maharashtra ZP Election 2026: देवेंद्र फडणवीसांच्या पुढील सर्व सभा रद्द; जिल्हा परिषदांच्या तोंडावर मोठा निर्णय

Maharashtra ZP Election 2026: देवेंद्र फडणवीसांच्या पुढील सर्व सभा रद्द; जिल्हा परिषदांच्या तोंडावर मोठा निर्णय

Feb 01, 2026 | 09:57 AM
Body Art Day 2026: ‘जेव्हा ह्युमन बॉडीच बनते कॅनव्हास!’ आज जगभरात साजरा केला जातोय शरीरावरील कलेचा जागतिक उत्सव

Body Art Day 2026: ‘जेव्हा ह्युमन बॉडीच बनते कॅनव्हास!’ आज जगभरात साजरा केला जातोय शरीरावरील कलेचा जागतिक उत्सव

Feb 01, 2026 | 09:56 AM
चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कायमच्या होतील गायब! एक चमचा तुपाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल तेजस्वी

चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कायमच्या होतील गायब! एक चमचा तुपाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल तेजस्वी

Feb 01, 2026 | 09:55 AM
Delhi Crime: दिल्ली हादरली! सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर सामूहिक अत्याचार; तीन अल्पवयीन आरोपी ताब्यात

Delhi Crime: दिल्ली हादरली! सहा वर्षांच्या चिमुकलीवर सामूहिक अत्याचार; तीन अल्पवयीन आरोपी ताब्यात

Feb 01, 2026 | 09:48 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM