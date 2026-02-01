Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

धक्कादायक ! शेतात जनावरे नेण्यावरून झाला वाद; तरुणाने हल्ला करत थेट शेतकऱ्याची केली हत्या

शुक्रवारी सकाळी शेतात जनावरे नेण्यावरून छोटेलाल आणि शेख शाहरुख शेख काली यांच्यात वाद झाला. दिवसात हा वाद फक्त शब्दांपुरता मर्यादित होता, पण दुपारी वलगाव पोलिस ठाण्याजवळील महाविद्यालय परिसरात भांडण उफाळून आले.

Feb 01, 2026 | 10:34 AM
धक्कादायक ! शेतात जनावरे नेण्यावरून झाला वाद; तरुणाने हल्ला करत थेट शेतकऱ्याची केली हत्या

धक्कादायक ! शेतात जनावरे नेण्यावरून झाला वाद; तरुणाने हल्ला करत थेट शेतकऱ्याची केली हत्या

अमरावती : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. असे असताना आता अमरावतीत एक शेतकरी आपल्या शेतात जनावरे नेण्यासाठी गेला असता त्याच्यावर तरुणाने हल्ला करून हत्या केली. ही घटना शुक्रवारी (दि.30) रात्री उशिरा घडली. या घटनेनंतर शनिवारी (दि.31) अमरावती शहरातील शवविच्छेदन गृहासमोर नातेवाईकांचा संताप पाहायला मिळाला.

छोटेलाल महादेवराव हरदो (वय ५८) असे मृताचे नाव आहे. शेख शाहरुख शेख काली (रा. कामुंजा) आरोपीचे नाव आहे. शुक्रवारी सकाळी शेतात जनावरे नेण्यावरून छोटेलाल आणि शेख शाहरुख शेख काली यांच्यात वाद झाला. दिवसात हा वाद फक्त शब्दांपुरता मर्यादित होता, पण दुपारी वलगाव पोलिस ठाण्याजवळील महाविद्यालय परिसरात भांडण उफाळून आले. पोलिसांपर्यंत तक्रार पोहोचली, पोलिसांनी अदखलपात्र गुन्हा नोंदवला. तरी, रात्री शाहरुखने संधी साधून वृद्ध शेतकऱ्यावर हल्ला केला. त्यानंतर संशयास्पद मृत्यूची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले.

हेदेखील वाचा : Sangli Crime: किरकोळ वादातून बाप-लेकावर हल्ला; मुलाच्या डोळ्यादेखत वडिलांची निर्घृण हत्या, मुलगा जखमी

दरम्यान, आरोपी शाहरुखला ताब्यात घेतले असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिस पुरावे गोळा करत आहेत, तर मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी अहवालाची वाट पाहत आहेत.

महाविद्यालय परिसरात वादाची पडली ठिणगी

वलगाव पोलिस ठाण्याजवळील महाविद्यालय परिसरात ही रक्तरंजित घटना घडल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. सकाळी झालेल्या शाब्दिक चकमकीचे गांभीर्य लक्षात न आल्याने ही घटना घडली.

सांगलीत मुलासमोर बापाची हत्या

दुसरीकडे, सांगली जिल्ह्यातून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. किरकोळ वादातून बाप लेकावर हल्ला करण्यात आला. एवढेच नाही तर मुलाच्या डोळ्यादेखत वडिलांची हत्या करण्यात आली. ही घटना सांगली शहरातील इनाम धामणी रोडवर घडली. हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव कीर्ती कुमार शेडबाळे (वय 50) असे आहे. या हल्ल्यात मुलगा जखमी झाला आहे. या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे.

Published On: Feb 01, 2026 | 10:34 AM

