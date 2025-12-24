Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Year Ender 2025 Best Gaming Laptops Launched In The Year 2025 Know About Performance And Features Tech News Marathi

Year Ender 2025: या वर्षात लाँच झाले बेस्ट गेमिंग लॅपटॉप्स! दमदार परफॉर्मंस आणि किंमत तुम्हाला परवडणारी, वाचा फीचर्स

Flashback 2025: हे संपूर्ण वर्ष केवळ स्मार्टफोन्ससाठीच नाही तर लॅपटॉपसाठी देखील अत्यंत महत्त्वाचे ठरलं होतं. कारण यावर्षी अनेक कंपन्यांनी दमदार परफॉर्मंससह लॅपटॉप लाँच केले, ज्यांना यूजर्सनी चांगली पसंती दर्शवली.

Updated On: Dec 24, 2025 | 11:41 AM
Year Ender 2025: या वर्षात लाँच झाले बेस्ट गेमिंग लॅपटॉप्स! दमदार परफॉर्मंस आणि किंमत तुम्हाला परवडणारी, वाचा फीचर्स

Year Ender 2025: या वर्षात लाँच झाले बेस्ट गेमिंग लॅपटॉप्स! दमदार परफॉर्मंस आणि किंमत तुम्हाला परवडणारी, वाचा फीचर्स

Follow Us:
Follow Us:
  • एंट्री लेव्हल लॅपटॉपसाठी ASUS Vivobook Go 14 बेस्ट पर्याय
  • IdeaPad 3 बजेट रेंजमध्ये मिळणारा एक परफेक्ट गेमिंग लॅपटॉप
  • Acer Aspire Lite ची किंमत 48,990 रुपये
2025 मध्ये गेमिंगची ताकद प्रचंड वाढली आहे. मोबाईल गेमिंगपासून ई-स्पोर्ट्सपर्यंत, प्रत्येकाला असा लॅपटॉप पाहिजे आहे जो दमदार परफॉर्मंस ऑफर करेल आणि त्याची किंमत देखील कमी असेल. 2025 मध्ये देखील असे लॅपटॉप लाँच करण्यात आले आहेत. आता आम्ही तुम्हाला 2025 मध्ये लाँच झालेल्या अशाच काही लॅपटॉप्सबद्दल सांगणार आहोत, ज्याची किंंमत तुमच्या बजेटमध्ये असेल आणि गेमिंगसाठी देखील जबरदस्त असतील.

Year Ender 2025: 25 हजारांहून कमी किंमतीत मिळणार बेस्ट सेल्फी कॅमेरा! वर्षभरात लाँच झालेले हे आहेत टॉप स्मार्टफोन्स

ASUS Vivobook Go 14

या लॅपटॉपची किंमत 36,990 रुपये आहे. जर तुम्ही एंट्री लेव्हल लॅपटॉपच्या शोधात असाल तर ASUS Vivobook Go 14 हा तुमच्यासाठी एक जबरदस्त पर्याय ठरणार आहे. यामध्ये 14-इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो 60Hz रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करतो. लॅपटॉपमध्ये AMD RyzenTM 3 7320U प्रोसेसर आणि Radeon ग्राफिक्स देण्यात आले आहे. यामध्ये 42Wh बॅटरी आणि 45W एडेप्टरसह, लॅगशिवाय बेसिक गेमिंगचा सपोर्ट देण्यात आला आहे. विद्यार्थी, लाइट गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी हे मॉडेल अतिशय उपयोगी आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

Lenovo IdeaPad 3

Lenovo चा IdeaPad 3 बजेट रेंजमध्ये मिळणारा एक परफेक्ट गेमिंग लॅपटॉप आहे. याची किंमत 32,905 रुपये आहे. हा लॅपटॉप Windows 11 वर चालतो आणि डिव्हाईस 10th Gen Intel Core i7 प्रोसेसरने सुसज्ज आहे. यामध्ये 14-इंच IPS FHD डिस्प्ले 200 nits ब्राइटनेस आहे. कंपनीने दावा केला आहे की, लॅपटॉप सुमारे 7.5 तासांची बॅटरी बॅकअप ऑफर करतो.

Acer Aspire Lite

Acer Aspire Lite अशा यूजर्ससाठी डिझाईन करण्यात आला आहे, ज्यांना कमी किंमतीत चांगला परफॉर्मंस पाहिजे आहे. याची किंमत 48,990 रुपये आहे. यामध्ये AMD Ryzen 3 5300U प्रोसेसर आणि Radeon ग्राफिक्स आहे. यामध्ये 256GB स्टोरेज आहे, ज्याला 1TB पर्यंत वाढवले जाऊ शकते. यामध्ये असलेला 15.6-इंच Full HD डिस्प्ले गेमिंग आणि मल्टीमीडियासाठी बेस्ट आहे. गेमिंग आणि कंटेट क्रिएटर्ससाठी हे एक आदर्श पॅकेज आहे.

Meta चा मोठा डाव! 2026 मध्ये Mango आणि Avocado AI बदलणार गेम, गुगलला मिळणार मोठं आव्हान

MSI Modern 15

MSI त्यांच्या गेमिंग हार्डवेयर साठी ओळखला जातो. MSI Modern 15 ची किंमत 49,990 रुपये आहे. हे डिव्हाईस 7th-Gen Ryzen 5 7530U प्रोसेसरसह येतो, ज्याची स्पीड 4.5GHz पर्यंत पोहोचू शकते. Windows 11 सह MSI Center आणि MS Office देखील प्री-इंस्टॉल्ड आहे. यामध्ये 15.6-इंच FHD डिस्प्ले आणि AMD Radeon ग्राफिक्स आहे.

HP 15

HP 15 मॉडेलची किंमत 48,990 रुपये आहे आणि यामध्ये जबरदस्त फीचर्स देखील आहेत. यामध्ये Windows 11 Home, MS Office 2024 आणि Microsoft 365 एका वर्षाचे सब्सक्रिप्शन आहे. या लॅपटॉपमध्ये 15.6-इंच FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले 250 nits ब्राइटनेससह आहे.

Web Title: Year ender 2025 best gaming laptops launched in the year 2025 know about performance and features tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 11:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

AI-पॉवर्ड गेमिंगचा नवा राजा? HP ने लाँच केला कॉम्पॅक्ट पण पॉवरफुल Omen 16L Shendo Elf 2026 डेस्कटॉप
1

AI-पॉवर्ड गेमिंगचा नवा राजा? HP ने लाँच केला कॉम्पॅक्ट पण पॉवरफुल Omen 16L Shendo Elf 2026 डेस्कटॉप

Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro: दमदार कॅमेरा की पावरफुल सॉफ्टवेअर? तुमच्यासाठी कोण आहे किंग? वाचा फीचर्स आणि किंमत
2

Pixel 10 Pro vs Pixel 9 Pro: दमदार कॅमेरा की पावरफुल सॉफ्टवेअर? तुमच्यासाठी कोण आहे किंग? वाचा फीचर्स आणि किंमत

Noise ची नवीन स्मार्टवॉच भारतात लाँच! बिल्ट-इन GPS ने सुसज्ज, 7 दिवसांपर्यंत चालणारी बॅटरी आणि इतकी आहे किंमत
3

Noise ची नवीन स्मार्टवॉच भारतात लाँच! बिल्ट-इन GPS ने सुसज्ज, 7 दिवसांपर्यंत चालणारी बॅटरी आणि इतकी आहे किंमत

Flipkart Republic Day 2026: किंमत कोसळली, खरेदीची वेळ आली! iPhone 17 स्वस्तात विकत घेण्याची सुवर्णसंधी, आत्ताच घ्या फायदा
4

Flipkart Republic Day 2026: किंमत कोसळली, खरेदीची वेळ आली! iPhone 17 स्वस्तात विकत घेण्याची सुवर्णसंधी, आत्ताच घ्या फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी राशीनुसार या गोष्टींचे करा दान, अडथळे होतील दूर

Basant Panchami 2026: वसंत पंचमीच्या दिवशी राशीनुसार या गोष्टींचे करा दान, अडथळे होतील दूर

Jan 16, 2026 | 09:52 AM
U19 World Cup Points Table : भारतासह या संघांनी उघडले आपले खाते! पाकिस्तान खेळणार आज पहिला सामना

U19 World Cup Points Table : भारतासह या संघांनी उघडले आपले खाते! पाकिस्तान खेळणार आज पहिला सामना

Jan 16, 2026 | 09:52 AM
BMC Election Result 2026: मतमोजणी सुरु होण्यापूर्वीच महायुतीचे मोठे यश! 67 उमेदवारांची बिनविरोध निवड, वाचा यादी

BMC Election Result 2026: मतमोजणी सुरु होण्यापूर्वीच महायुतीचे मोठे यश! 67 उमेदवारांची बिनविरोध निवड, वाचा यादी

Jan 16, 2026 | 09:50 AM
‘सूर्यकुमार खूप मेसेज करायचा’ ‘या’ वक्तव्यावरुन खुशी मुखर्जीविरुद्ध तक्रार दाखल; 100 कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा

‘सूर्यकुमार खूप मेसेज करायचा’ ‘या’ वक्तव्यावरुन खुशी मुखर्जीविरुद्ध तक्रार दाखल; 100 कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा

Jan 16, 2026 | 09:47 AM
भाजप उमेदवारावर जीवघेणा हल्ला; समर्थकही जखमी, कारण काय तर…

भाजप उमेदवारावर जीवघेणा हल्ला; समर्थकही जखमी, कारण काय तर…

Jan 16, 2026 | 09:42 AM
चेहऱ्यावर येईल काचेसारखी चमक! ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थांनी करा चेहऱ्यावर काळे डाग होतील दूर, त्वचा दिसेल सुंदर

चेहऱ्यावर येईल काचेसारखी चमक! ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थांनी करा चेहऱ्यावर काळे डाग होतील दूर, त्वचा दिसेल सुंदर

Jan 16, 2026 | 09:40 AM
Recipe : सकाळच्या नाश्त्याला काही टेस्टी आणि झटपट बनवायचं? मग घरी बनवा ‘ब्रेड ऑम्लेट टोस्ट’

Recipe : सकाळच्या नाश्त्याला काही टेस्टी आणि झटपट बनवायचं? मग घरी बनवा ‘ब्रेड ऑम्लेट टोस्ट’

Jan 16, 2026 | 09:37 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Jan 15, 2026 | 07:48 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात

Jan 15, 2026 | 07:38 PM
Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Jan 15, 2026 | 07:33 PM
Thane Election : निवडणूक यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव; जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Thane Election : निवडणूक यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव; जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Jan 15, 2026 | 03:01 PM
Maharashtra Election : “निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांकडून चांगलं काम करून घेणे ही माझी जबाबदारी”- संजय शिरसाट

Maharashtra Election : “निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांकडून चांगलं काम करून घेणे ही माझी जबाबदारी”- संजय शिरसाट

Jan 15, 2026 | 02:25 PM
PCMC Election : पिंपरी चिंचवडमधील मतदान केंद्रावर गोंधळ, आरओच्या गाडीसमोर बसले उमेदवारांचे पती

PCMC Election : पिंपरी चिंचवडमधील मतदान केंद्रावर गोंधळ, आरओच्या गाडीसमोर बसले उमेदवारांचे पती

Jan 15, 2026 | 01:18 PM
वैजापूर पोलिसांची कारवाई, आठ वाहनधारकांना ठोठावला आठ हजार रुपयांचा दंड! ‘फटाके’ वाजविणाऱ्या बुलेटस्वारांना पकडले

वैजापूर पोलिसांची कारवाई, आठ वाहनधारकांना ठोठावला आठ हजार रुपयांचा दंड! ‘फटाके’ वाजविणाऱ्या बुलेटस्वारांना पकडले

Jan 15, 2026 | 01:16 PM