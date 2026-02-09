कुठे आहे ती जागा जिथे श्रीकृष्णाने आपले प्राण सोडले, काय होते त्यांचे अंतिम बोल? फार रंजक आहे कथा....

भारताच्या या शहराला म्हटले जाते चॉकलेट सिटी; 99% लोकांना माहिती नाही याच नाव…
कृष्णाची मृत्यू कशी झाली?
कृष्णाने जेव्हा आपल्या लीलांचे समापन केले, तेव्हा ते द्वारकाधीश होते. द्वापर युगात वाढलेला अधर्म संपविण्याचे कार्य त्यांनी पूर्ण केले होते. त्यांनी जंगलात ध्यान आणि तपस्या करण्याचा निर्णय घेतला. एकदा ते एका झाडावर बसले होते, पाय झाडाच्या फांद्या जवळ लटकलेले होते. त्या वेळी, एक शिकारी जंगलात शिकार करण्यासाठी आला. त्याने पानांमध्ये लपलेले कृष्णांचे पाय पाहिले आणि त्याला वाटले की ते हिरण आहे. त्याने बाण उडवला, जो थेट कृष्णांच्या पायावर लागला. कृष्ण बेशुद्ध झाले. शिकाऱ्याला आपल्या चुकीची जाणीव झाली आणि तो क्षमायाचना करण्यासाठी धावला.
कृष्णांनी त्याला माफ केले आणि सांगितले की, पृथ्वीवरून जाणे हे त्यांच्यासाठी निश्चित आहे, आणि शिकारी हे त्यांचे साधन बनले. कृष्णांनी सांगितले की, “मी त्रेतायुगात राम होतो आणि तू बाली होता. त्यावेळी माझ्यामुळे तुझी मृत्यू झाली होती. आता तू मला मारणार आहेस, आणि त्यामुळे माझे प्राण जाणार आहेत.” हे सांगून कृष्णांनी प्राण सोडले.
हे आहे मृत्यूचे ठिकाण
कृष्णांनी ज्या ठिकाणी प्राण सोडले, त्या वेळी तो एक जंगल होता. आज हे स्थळ भालका तीर्थ म्हणून ओळखले जाते. हे सोमनाथ मंदिराजवळ आहे, जे गुजरातच्या पश्चिम किनाऱ्यावर आहे. या ठिकाणी आज भालका तीर्थ मंदिर उभे आहे. या मंदिरात भगवान श्रीकृष्णाची हसतमुख प्रतिमा आहे, आणि जवळच तो शिकारी बसलेला आहे, ज्याच्या बाणाने कृष्णांच्या पायाला लागले होते. तसेच, हजारो वर्षे जुने पिंपळाचे झाड आजही उभे आहे, जे त्या वेळच्या घटनेचे साक्षीदार आहे.
Valentines Day 2025 : फ्लाईट्सवर 7500 तर हॉटेलवर 10,000 रुपयांची सूट, व्हॅलेंटाईन्स डेनिमित्त घ्या ऑफरचा फायदा
भालका तीर्थ कसे पोहचावे
हवाई मार्ग: जवळचा हवाई अड्डा – राजकोट.
रेल मार्ग: जवळचे रेल्वे स्टेशन – वेरावळ.
सड़क मार्ग: सोमनाथपासून फक्त 4 किलोमीटर अंतरावर असल्यामुळे सडक मार्ग सोपा आहे.
मंदिर दर्शनाचे वेळ: सकाळी 6 ते रात्री 9.