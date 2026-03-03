सूर्यकुमार यादवने मोडला रोहित शर्माचा मोठा रेकाॅर्ड! बनला भारताचा नंबर वन टी-२० कर्णधार, आकडेवारीवर टाका नजर

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
सूर्यकुमार यादव हा टीम इंडियाचा नंबर वन टी-२० कर्णधार बनला आहे. त्याने भारताचे महान कर्णधार रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि एमएस धोनी यांचे विक्रम मोडले आहेत.

Updated On: Mar 03, 2026 | 10:41 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

सुपर 8 च्या सामन्यांमध्ये भारताच्या संघाने वेस्ट इंडिजला पराभूत करून  सेमी फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. भारताच्या संघाने आतापर्यंत या विश्वचषकामध्ये एक सामना दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध गमावला होता त्याव्यतिरिक्त भारताने सर्व सामने जिंकले आहेत. सुपर 8 च्या शेवटच्या सामन्यांमध्ये वेस्टइंडीज विरुद्ध झालेल्या सामन्यांमध्ये भारताच्या संघाने त्यांचे विश्वचषकामधील सर्वात मोठे लक्ष पार करून उपांत्य फेरीमध्ये प्रवेश केला. या सामन्यामध्ये भारतीय संघाचा सलामीवीर फलंदाज संजू सॅमसंग याने धमाकेदार 97 धावांची खेळी खेळली. 

सूर्यकुमार यादव हा टीम इंडियाचा नंबर वन टी-२० कर्णधार बनला आहे. त्याने भारताचे महान कर्णधार रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि एमएस धोनी यांचे विक्रम मोडले आहेत. टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कर्णधार म्हणून सूर्यकुमार यादवचा भारतासाठी सर्वोत्तम विजयाचा टक्का आहे. किमान ५० सामन्यांमध्ये टीम इंडियाचे नेतृत्व करणाऱ्या इतर कोणत्याही कर्णधाराचा विजयाचा टक्का सूर्यकुमार यादवपेक्षा जास्त नाही. तो सर्वाधिक विजयाचा टक्का असलेला जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा कर्णधार आहे.

रविवार, १ मार्च २०२६ रोजी, टी२० विश्वचषक २०२६ च्या शेवटच्या सुपर ८ सामन्यात, सूर्यकुमार यादवने टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात ५० व्यांदा भारतीय संघाचे नेतृत्व केले. भारतीय संघाने हा सामना जिंकला, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताचा ४० वा विजय होता. यासह, त्याने रोहित शर्माचा विक्रम मोडला आणि विराट कोहली आणि रोहित शर्माला मागे टाकले. सूर्यकुमार यादवपूर्वी, भारतासाठी हा विक्रम रोहित शर्माच्या नावावर होता, ज्याचा विजय टक्केवारी ७९.८३ होती.

सूर्यकुमार यादवचा टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये विजयाचा टक्का ८१.२५ आहे. टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये त्याच्या पुढे एकमेव खेळाडू अफगाणिस्तानचा असगर अफगाण आहे, ज्याने ५० हून अधिक सामन्यांमध्ये नेतृत्व केले आहे आणि त्याची विजयाची टक्केवारी ८१.७३ आहे. विराट कोहली ६४.५८ च्या विजयाच्या टक्करसह भारतासाठी तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. शिवाय, एमएस धोनीने ५९.२८ टक्के दराने भारताला सामने जिंकून दिले. हे फक्त चार भारतीय कर्णधार आहेत ज्यांनी ५० किंवा त्याहून अधिक सामन्यांमध्ये नेतृत्व केले आहे.

टी२० क्रिकेटमध्ये भारतीय कर्णधार म्हणून सर्वाधिक विजय टक्केवारी

८१.२५ – सूर्यकुमार यादव (५० सामने)

७९.८३ – रोहित शर्मा (६२ सामने)

६४.५८ – विराट कोहली (५० सामने)

५९.२८ – एमएस धोनी (७२ सामने)

 

