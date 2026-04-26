Pakistan चा खरा चेहरा पुन्हा उघड! अल्पवयीन मुलींच्या अपहरण आणि धर्मांतराच्या घटनेत वाढ, अहवलातून धक्कादायक खुलासा

Pakistan News : पाकिस्तानबाबत एक धक्कादायक अहवाला समोर आला आहे. पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या शोषणाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराच्या घटनाही वाढल्या आहेत.

Updated On: Apr 26, 2026 | 05:28 PM
पाकिस्तानमध्ये अल्पसंख्याक मुली असुरक्षित; अपहरण, सक्तीचे विवाह आणि धर्मांतरात वाढ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पाकिस्तानात नेमकं काय सुरुय
  • मुलींचे अपहरण आणि जबरदस्ती धर्मांतर वाढले
  • अहवालातून धक्कादायक खुलासे
Minority Girls Forced to marriage in Pakistan : इस्लामाबाद :पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक समुदार्यामधील मुली आणि महिलांच्या अपहरण आणि सक्तीच्या धर्मांतराच्या वाढत्या घटनांबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, कारवाईचा अभाव अशा प्रकरणांमध्ये वाढ होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार उच्चायुक्तांच्या कार्यालयातील तज्जांनी सांगितले की, धर्म किंवा श्रद्धेमधील कोणताही बदल पूर्णपणे सक्तीमुक्त असला पाहिजे. शिवाय, विवाह दोन्ही पक्षांच्या पूर्ण आणि सक्तीविरहित संमतीवर आधारित असला पाहिजे, जे पीडित अल्पवयीन असताना कायदेशीररित्या शक्य नाही.

हे देखील वाचा : Iran Slams Pakistan : पाकिस्तानचा ‘डबल गेम’ उघड! इराणने Asim Munir ला म्हटलं अमेरिकन पोस्टमन, एका चुकीमुळे वातावरण तापलं

२०२५ मध्ये, पाकिस्तानात अपहरण, सक्तीचे विवाह आगि धर्मांतराच्या बळी ठरलेल्या मुली आणि महिलांपैकी सुमारे ७५ टक्के हिंदू आणि २५ टक्के ख्रिश्चन होत्या. त्यांनी सांगितले की, अशा सुमारे ८० टक्के घटना सिंध प्रांतातून नोंदवल्या गेल्या. कारवाईचा अभाव या चालू असलेल्या प्रथेला खतपाणी घालत आहे. १४ ते १८ वयोगटातील किशोरवयीन मुलींना विशेषतः लक्ष्य केले जात आहे. गरीब आणि वंचित कुटुंबांतील मुली आणि तरुण खिया अशा कृत्यांच्या बळी ठरण्याची शक्यता अधिक असते. पीडित मुली आणि स्त्रियांना केवळ शारीरिक आणि लैंगिक हिंसाचार, सामाजिक कलंक आणि तीव मानसिक आघाताचाच सामना करावा लागत नाही, तर त्यांना आपल्ला धर्म आणि श्रद्धा पाळण्याच्या स्वातंत्र्यापासूनही वाचत ठेवले जाते. या स्त्रिया आणि मुली दहशतीच्या छायेखाली जगत आहेत… हे थांबलेच पाहिजे.

पाकिस्तान पाहतोय दुबईला टक्कर देण्याचं स्वप्न

एकीकडे पाकिस्तानमध्ये महिलांची आणि मुलींचा छळ होत असतानाच पाकिस्तान दुबईला टक्क देण्याचे स्वप्न पाहत आहे. यासाठी चीनच्या मदतीने विकसित होत असलेल्या बलूचिस्तानमधील ग्वादर बंदरगाहला दुसरे दुबई बनवण्यासाची पाकिस्तानची योजना आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेत २५ अब्ज डॉलरची भर पडले असे पाकिस्तानला वाटते. यासाठी पाकिस्ताने दुबईला टक्कर देण्यासाठी २५ अब्ज डॉलरचा प्लॅन आखला आहे.

हे देखील वाचा : Pakistan च्या कूटनीतीचे पुन्हा वाभाडे! जेडी वेंस यांच्या भेटीत ‘या’ कुख्यात गुन्हेगाराचा समावेश? व्हायरल VIDEO मुळे खळबळ

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Apr 26, 2026 | 05:28 PM

Masik Shivratri 2026: मासिक शिवरात्रीच्या दिवशी या गोष्टींचे करा दान, महादेवांचा राहील तुमच्यावर आशीर्वाद

