Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Karjat News Opposition To Shilar Dam Angry Farmers Stage A Protest At The Tehsildars Office

Karjat News : शिलार धरणाला एक हाती विरोध; संतप्त शेतकऱ्यांचा तहसिलदार कार्यालयावर धडक मोर्चा

तालुक्यातील कशेळे भागात चिल्हार नदीवर धरण बांधले जाणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने मे २०२५ मध्ये ही धरण मंजूर केले असून या धरणाला शेतकऱ्यांनी प्रखर विरोध केला आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 07:27 PM
Karjat News : शिलार धरणाला एक हाती विरोध; संतप्त शेतकऱ्यांचा तहसिलदार कार्यालयावर धडक मोर्चा
Follow Us:
Follow Us:
  • शिलार धरणाला एक हाती विरोध;
  • संतप्त शेतकऱ्यांचा तहसिलदार कार्यालयावर धडक मोर्चा
कर्जत/ संतोष पेरणे : तालुक्यातील कशेळे भागात चिल्हार नदीवर धरण बांधले जाणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने मे २०२५ मध्ये ही धरण मंजूर केले असून या धरणाला शेतकऱ्यांनी प्रखर विरोध केला आहे.या धरणाविरोधात स्थानिक शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.तर धरण रद्द व्हावे यासाठी हजारो शेतकरी कर्जत तहसील कार्यालयात मोर्चा घेऊन जाणार आहेत आणि वेळ पडल्यास कर्जत मुरबाड राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांच्या बैठकीत करण्यात आला.

कर्जत तालुक्यातील चिल्हार नदीवर शीलार येथे धरण बांधले जाणार आहे.ग्रामीण भाग असणाऱ्या शिलार धरण प्रकल्प पाच गाव तसेच येथील शेतकरी बाधीत होणार आहेत.या धरणाला विरोध करण्यासाठी पाथरज ग्रामपांचयत मधील किकवी गावाजळ एका फार्मऊस येथे संदर्भात बैठक घेण्यात आली.यावेळी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उपस्थित झाले होते आणि संभाव्य प्रकल्प ग्रस्त उपस्थित होते. महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेल्या शिलार धरण मंजुर करण्यात आले.मात्र स्थानिक शेतकरी यांचा या धरण प्रकल्पा संदर्भात कोणत्याही प्रकारे माहिती देण्यात आली नाही.

Karjat News : राज्यमार्ग की घाणीचं साम्राज्य; रस्त्यावरुन वाहत आहेत सांडपाण्याचा लोट, प्रशासनाचा नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

मात्र हा प्रकल्प मंजुर झाल्यापासुन येथील स्थानिक कार्यकर्ते दिनेश रसाळ कार्यवाही या सर्व गोष्टींचे वाचन किकवी येथील सर्व शेतकरी व प्रकल्प बाधीत यांना एकत्र येऊन बैठक पार पाडण्यात आली.मात्र या आगोदार मुंबई उच्च न्यायालय येथे या धरण संदर्भात याचीका दाखल करण्यात आली होती. मात्र तरी सुद्धा समंधीत कंपनी ठेकेदार यांनी कोणत्याही प्रकल्प बाधिकत शेतकऱ्यांना न विचारात घेऊन येथे कामाला सुरुवात करण्यात आली. मात्र स्थानिक शेकरी ज्या ठिकाणी काम चालु होते तेथे जाऊन हे काम बंद करण्यात आले.

धरणात जमिनी जाणार आहेत अशा शेतकरी वर्गाकडून येणाऱ्या काळामध्ये या बैठकीत बोलण्यात आले की तहसीलदार व प्रांत आधिकारी यांच्यावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे.आसा निर्णय किकवी येथे एका फार्मऊस येथे झेलेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीमध्ये दुसरा एक निर्णय घेण्यात आला त्यामध्ये प्रत्येक गावांमधून चार सदस्य निवडणार तसेच यासाठी आम्हाला संघर्ष समिती तयार करणार आहोत.

या माध्यमातून सांगा देणार आहोत तसेच या समितीच्या मार्फत आम्ही अनेक आंदोलने तसेच रस्ता रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे.त्याचवेळी कर्जत मुरबाड राज्यमार्ग रोखण्यात येणार आहे.न्यायालयात जनहित याचिका दाखल असून देखील सरकार धरणाचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.दुसरीकडे कोणतीही शेतकऱ्याला नोटीस नाही आणि कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर धरणाबाबत शिक्का किंवा नोंद नाही.तर धरणासाठी एकाही शेतकऱ्याने जमीन दिलेली नाही आणि असे असताना देखील पूर्ण व्हावे यासाठी सरकार प्रयत्न करीत असल्याने या बैठकीत शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.या धरणाच्या परिसरात असलेल्या सर्व ग्रामपंचायती यांनी धरणाला विरोध करणारे ठराव केले असून धरण व्हावे यासाठी सरकार करीत असलेल्या धोरणाबद्दल निषेध व्यक्त केला.

Raigad News: कर्जत नगरपरिषदेत सर्व सभापतींची बिनविरोध निवड जाहीर, १३ सदस्यांनी हात वर करून निवडीला सहमती

 

Web Title: Karjat news opposition to shilar dam angry farmers stage a protest at the tehsildars office

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 07:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Karjat News : राज्यमार्ग की घाणीचं साम्राज्य; रस्त्यावरुन वाहत आहेत सांडपाण्याचा लोट, प्रशासनाचा नागरिकांच्या जीवाशी खेळ
1

Karjat News : राज्यमार्ग की घाणीचं साम्राज्य; रस्त्यावरुन वाहत आहेत सांडपाण्याचा लोट, प्रशासनाचा नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता
2

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास
3

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप
4

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वेळेत निदान करा, कर्करोगावर मात करा! आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे राज्यातील जनतेला आवाहन

वेळेत निदान करा, कर्करोगावर मात करा! आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचे राज्यातील जनतेला आवाहन

Feb 24, 2026 | 07:32 PM
मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त ‘अल्ट्रा झकास’चा खास स्ट्रीम फेस्ट; १,५०० हून अधिक चित्रपट-वेब सिरीज उपलब्ध

मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त ‘अल्ट्रा झकास’चा खास स्ट्रीम फेस्ट; १,५०० हून अधिक चित्रपट-वेब सिरीज उपलब्ध

Feb 24, 2026 | 07:30 PM
Karjat News : शिलार धरणाला एक हाती विरोध; संतप्त शेतकऱ्यांचा तहसिलदार कार्यालयावर धडक मोर्चा

Karjat News : शिलार धरणाला एक हाती विरोध; संतप्त शेतकऱ्यांचा तहसिलदार कार्यालयावर धडक मोर्चा

Feb 24, 2026 | 07:27 PM
IND W vs AUS W 1st ODI: पहिल्या वनडेत भारताचा दारुण पराभव; फलंदाजांच्या फ्लॉप शोमुळे ऑस्ट्रेलियाचा एकतर्फी विजय

IND W vs AUS W 1st ODI: पहिल्या वनडेत भारताचा दारुण पराभव; फलंदाजांच्या फ्लॉप शोमुळे ऑस्ट्रेलियाचा एकतर्फी विजय

Feb 24, 2026 | 07:24 PM
अखेर El Mencho चा गेम ओव्हर? प्रेयसीच्या ‘त्या’ भेटीने ड्रग्ज तस्करीचं जाळं उघड

अखेर El Mencho चा गेम ओव्हर? प्रेयसीच्या ‘त्या’ भेटीने ड्रग्ज तस्करीचं जाळं उघड

Feb 24, 2026 | 07:20 PM
Test Drive दरम्यान Accident झाला तर खिशातून पैसे द्यावे लागतात का? जाणून घ्या काय सांगतात नियम

Test Drive दरम्यान Accident झाला तर खिशातून पैसे द्यावे लागतात का? जाणून घ्या काय सांगतात नियम

Feb 24, 2026 | 07:15 PM
शासकीय योजनांची माहिती देणारे फलक आता शाळेच्या भितींवर? मंत्री दादाजी भुसे यांचा निर्णय

शासकीय योजनांची माहिती देणारे फलक आता शाळेच्या भितींवर? मंत्री दादाजी भुसे यांचा निर्णय

Feb 24, 2026 | 07:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM
Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Feb 24, 2026 | 03:24 PM
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Sangli Shaktipeeth Highway : “रक्ताने पत्र लिहिलं तरी सरकारला पाझर फुटेना!” शेतकरी महिलांचा संताप

Feb 23, 2026 | 05:08 PM
Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Thane : शिवसेना भाजप आमनेसामने; सभागृह नेते निवडीनंतर ठाण्यात खडाजंगी

Feb 23, 2026 | 04:28 PM
UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

UDAY SAMANT : रत्नागिरी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या महायुती उमेदवारांची बैठक संपन्न

Feb 23, 2026 | 03:52 PM