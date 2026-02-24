Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त ‘अल्ट्रा झकास’चा खास स्ट्रीम फेस्ट; १,५०० हून अधिक चित्रपट-वेब सिरीज उपलब्ध

‘वडा पाव’ आणि ‘आता वेळ झाली’सह अल्ट्रा झकासवर नव्या मराठी चित्रपटांचा वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर आता अनुभवता येणार

Updated On: Feb 24, 2026 | 06:20 PM
२७ फेब्रुवारीला साजऱ्या होणाऱ्या ‘मराठी भाषा गौरव दिना’निमित्त Ultra Jhakaas या लोकप्रिय मराठी ओटीटी प्लॅटफॉर्मने ‘मराठी भाषा गौरव दिन स्ट्रीम फेस्ट’ची घोषणा केली आहे.या विशेष उपक्रमात १९९० नंतरच्या दशकांतील गाजलेले मराठी चित्रपट पुन्हा पाहण्याची संधी मिळणार आहे. अल्ट्रा झकासच्या ४,०००+ तासांच्या लायब्ररीमधून १,५०० पेक्षा अधिक चित्रपट आणि वेब सिरीज प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध असतील. यात क्लासिक चित्रपट, गाजलेली नाटके, पुरस्कारप्राप्त वेब सिरीज, लोकप्रिय मालिका आणि बालकार्यक्रमांचा समावेश आहे.

‘मराठी भाषा गौरव दिन’ हा ज्येष्ठ कवी Vishnu Vaman Shirwadkar (कुसुमाग्रज) यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो. मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीचा वारसा जपण्याच्या उद्देशाने हा खास स्ट्रीम फेस्ट आयोजित करण्यात आला आहे.

‘मराठी भाषा गौरव दिन’ हा ज्येष्ठ कवी Vishnu Vaman Shirwadkar (कुसुमाग्रज) यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो. मराठी भाषा आणि साहित्याचा गौरव करण्याच्या या दिवशी Ultra Jhakaas ने खास ‘स्ट्रीम फेस्ट’ची घोषणा केली आहे. मराठी आशय जतन आणि डिजिटायझेशनच्या ध्येयाशी हा उपक्रम सुसंगत आहे.या फेस्टमध्ये २५ निवडक चित्रपटांचा समावेश असून विनोदी, कौटुंबिक, सामाजिक, थ्रिलर आणि भावनिक अशा विविध धाटणीचे चित्रपट पाहायला मिळणार आहेत.

या विशेष संग्रहात मानसशास्त्रीय थरारपट काल रात्री १२ वाजता (१९९९) मध्ये अलका कुबल यांची भूमिका लक्षवेधी ठरली होती. आजोबा (२०१४) मध्ये उर्मिला मातोंडकर यांनी आंतरपिढीतील नात्यांची हळवी कथा साकारली आहे. कच्चा लिंबू (२०१७) मध्ये सोनाली कुलकर्णी, तर खैरलांजीच्या माथ्यावर (२०१४) मध्ये किशोरी शहाणे यांनी प्रभावी भूमिका साकारल्या आहेत. याशिवाय विघ्नहर्ता महागणपती (२०१५), सुखांत (२०१०) मध्ये अतुल कुलकर्णी, व्हॉट अ‍ॅन आयडिया मॅडम (२०११) मध्ये उषा नाडकर्णी आणि विजय चव्हाण, येडा (२०१३) मध्ये आशुतोष राणा, तसेच गोळा बेरीज (२०१२) मध्ये दिलीप प्रभावळकर यांचे चित्रपटही प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहेत.

मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने खास दिग्दर्शक अनंत महादेवन यांचा आणि दिलीप प्रभावळकर व रोहिणी हट्टंगडी अभिनीत ‘आता वेळ झाली’ या चित्रपटाचा वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर आयोजित करण्यात आला आहे. तसेच प्रसाद ओक दिग्दर्शित आणि अभिनीत ‘वडा पाव’ ही २०२५ मधील हृदयस्पर्शी रोमँटिक कॉमेडीही या फेस्टचा भाग असणार आहे.

रंगभूमीचा वारसा जपण्यासाठी ‘रंगभूमी स्पॉटलाइट’ या विशेष विभागातून गाजलेली मराठी नाटकेही सादर केली जाणार आहेत. मच्छिंद्र कांबळी, विजय चव्हाण आणि लक्ष्मीकांत बेर्डे यांसारख्या दिग्गज कलाकारांच्या नाटकांचा यात समावेश आहे. ‘श्रीमंत दामोदर पंत’, ‘यदा कदाचित १ आणि २’ तसेच ‘जाऊबाई जोरात’ ही लोकप्रिय नाटके प्रेक्षकांना पाहता येतील.

या स्ट्रीम फेस्टमध्ये ‘सौभाग्यवती सरपंच’, ‘आयपीसी’, ‘बेटर हाफ ची लव्ह स्टोरी’, ‘जिलबी’, ‘राख’ आणि ‘खोताची वाडी’ या लोकप्रिय अल्ट्रा झकास ओरिजिनल्सनाही विशेष स्थान दिले जाणार आहे. या सगळ्या कलाकृतींमध्ये आपल्या परंपरेचा वारसा आणि आजच्या काळातील कथा सांगण्याची नवी शैली यांचा छान संगम दिसतो. त्यामुळे प्रेक्षकांना जुनी ओळख आणि नवीन अनुभव दोन्ही एकाच ठिकाणी पाहायला मिळतील.

मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त होणाऱ्या ‘या’ फेस्टबद्दल बोलताना, अल्ट्रा मीडिया अँड एंटरटेनमेंट प्रा. लि. चे सी.ई.ओ. श्री. सुशीलकुमार अग्रवाल म्हणाले, “मराठी भाषा ही आपल्या संस्कृतीची ओळख आहे. हा ‘मराठी भाषा गौरव दिन स्ट्रीम फेस्ट’ फक्त चित्रपट दाखवण्यापुरता नाही, तर मराठीपणाचा अभिमान साजरा करण्यासाठी आहे. जुन्या गाजलेल्या कलाकृतींपासून ते नव्या कथांपर्यंत मराठीची समृद्ध परंपरा जगभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणे हे आमचे प्रथम उद्दिष्ट आहे.”

मराठी भाषा, मराठी संस्कृती आणि मराठी सिनेमा यांचा खास संगम अनुभवण्यासाठी या २७ फेब्रुवारीला ‘मराठी भाषा गौरव दिन स्ट्रीम फेस्ट’ जरूर अनुभवा, फक्त अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटीवर.

Published On: Feb 24, 2026 | 06:20 PM

