Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Beed Crime Lured With Marriage Subjected To Abuse For Two Years Threatened With Conversion Demand Case Registered

Beed Crime: लग्नाचे आमिष, दोन वर्षे अत्याचार, धर्मांतराची अट घालून धमक्या; गुन्हा दाखल

बीडच्या अंबाजोगाई येथे 28 वर्षीय महिलेवर लग्नाचे आमिष दाखवून दोन वर्षे अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आली. आरोपीने नंतर धर्मांतराची अट घालत धमक्या दिल्या. तक्रारीवरून गुन्हा दाखल असून आरोपी फरार आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 08:44 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • लग्नाचे आमिष दाखवून दोन वर्षे अत्याचार
  • विवाहासाठी धर्मांतराची अट आणि धमक्या
  • गुन्हा दाखल; आरोपी फरार, पोलीस तपास सुरू
बीड: बीडच्या अंबाजोगाई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २८ वर्षीय महिलेवर लग्नाचे आमिष दाखवून दोन वर्षांपासून अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एवढेच नाही तर तिला धर्म स्वीकारल्याशिवाय लग्न करणार नाही अशी अट घातली. पीडित मुलीने या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीचे नाव सलमान अजीज पठाण असे आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

आरोपी सलमान अजीज पठाण यांनी तिला लग्नाचे स्वप्न दाखवून दोन वर्षांपूर्वी आपल्या जाळ्यात ओढले आणि तिच्याशी संबंध प्रस्थापित केले. पीडित महिलेने लग्नाचा विषय काढला त्यावेळी आरोपीने मुस्लिम धर्म स्वीकारल्याशिवाय लग्न करणार नाही अशी अट घातली. एवढेच नाही तर ‘तुला काय करायचे आहे ते कर’ असे म्हणत शिवीगाळ करून जीवे मारण्याची धमकी ही दिली.

कोरेगाव पार्क परिसरात तरुणावर हल्ला; गळ्यावर तीक्ष्ण शस्त्राने वार केला अन्…

या धमकीला कंटाळून पीडितेने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. सलमान अजीज पठाण याच्याविरुद्ध अंबाजोगाई शहर पोलीस ठाण्यात बीएनएस कलम 69, 352 आणि 351(2) अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. आरोपी सलमान हा फरार असून त्याचा शोध पोलिसांकडून घेण्यात येत आहे. दरम्यान धर्मांतरासाठी दबाव आणण्याच्या या घटनेमुळे जिल्हाभरात एकच खळबळ उडाली आहे.

बीड हादरलं! तक्रार मागे घेण्यासाठी तरुणावर कुऱ्हाडीने जीवघेणा हल्ला; शिवसेना माजी जिल्हाप्रमुखासह 7 जणांवर गुन्हा

बीड जिल्ह्यातील गुन्हेगारी घटनांमध्ये वाढ होत असताना आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकत एका तरुणावर कुऱ्हाडीने जीवघेणा हल्ला करण्यात आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी तक्रारीवरून पोलिसांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख कुंडलिक खांडे यांच्यासह सात जणांविरोधात पिंपळनेर पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद केली आहे.

काय घडलं नेमकं?

जुन्या वादातून पोलीसात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या आधारे संबंधितांवर पोलीसांनी गुन्हा नोंद केला होता. ती तक्रार आणि गुन्हा मागे घ्यावा यासाठी संबंधित व्यक्ती तक्रारदारावर सातत्याने दबाव आणत होते. याच प्रकरणातून बीडच्या म्हाळसजवळा गावातील एका तरुणाला सात जणांनी काठ्या कुऱ्हाडीने जबर मारहाण केली. या प्रकरणात प्रभाकर खांदे असे जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव असून त्याच्यावर सध्या बीडच्या जिल्हा रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात उपचार सुरु आहेत.

प्रभाकर खांडे याच्या भावाबरोबर कुंडलिक खांडे आणि त्याच्या साथीदारांचे यापूर्वी वाद झाले होते. त्यातून गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. हा गुन्हा मागे घेण्यासाठी संबंधित तरुणावर सातत्याने दबाव आणला जात होता, असा दावा तक्रारदाराने केला आहे. आरोपींनी यापूर्वीही ज्ञानेश्वर खांडे यांच्यावर देखील हल्ला केला होता, अशी माहिती आहे.या प्रकरणात शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख कुंडलिक खांडे यांच्यासह सात जणांविरोधात पिंपळनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

Dharashiv Crime: मध्यस्ती करायला गेला, जीव गमावला! जमिनीच्या वादातून काकाने पुतण्यावर सपासप वार करत हत्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथे.

  • Que: पीडितेने काय आरोप केले?

    Ans: लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार आणि नंतर धर्मांतरासाठी दबाव.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याचा शोध सुरू आहे.

Web Title: Beed crime lured with marriage subjected to abuse for two years threatened with conversion demand case registered

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 08:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
1

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं
2

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या
3

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर
4

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Women Healthcare: महिलांच्या आरोग्य सेवेत नवा टप्पा; सांताक्रुझमध्ये ‘अँबर विंग’ची सुरुवात, यामी गौतम धर यांच्या हस्ते शुभारंभ

Women Healthcare: महिलांच्या आरोग्य सेवेत नवा टप्पा; सांताक्रुझमध्ये ‘अँबर विंग’ची सुरुवात, यामी गौतम धर यांच्या हस्ते शुभारंभ

May 18, 2026 | 06:13 PM
Fatty Liver: सतत पोट दुखतंय? सावधान! असू शकतं फॅटी लिव्हर, ‘अशी’ ओळखा लक्षणे

Fatty Liver: सतत पोट दुखतंय? सावधान! असू शकतं फॅटी लिव्हर, ‘अशी’ ओळखा लक्षणे

May 18, 2026 | 06:10 PM
Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा

Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा

May 18, 2026 | 06:02 PM
Nana Patekar : नाना पाटेकर महाराष्ट्र सोडणार? नागपुरात केलेल्या विधानाने खळबळ

Nana Patekar : नाना पाटेकर महाराष्ट्र सोडणार? नागपुरात केलेल्या विधानाने खळबळ

May 18, 2026 | 06:01 PM
Honda City Facelift या आठवड्यात होणार लॉन्च, नव्या डिझाईनसह ‘हे’ नवीन फीचर्स असणार

Honda City Facelift या आठवड्यात होणार लॉन्च, नव्या डिझाईनसह ‘हे’ नवीन फीचर्स असणार

May 18, 2026 | 06:00 PM
भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

May 18, 2026 | 05:54 PM
पेट्रोलच्या भडक्यामुळे १००cc बाइक्सना सुवर्णदिवस! मुंबईत दर १०४ पार; ‘या’ गाड्यांमुळे महिन्याचे बजेट वाचणार

पेट्रोलच्या भडक्यामुळे १००cc बाइक्सना सुवर्णदिवस! मुंबईत दर १०४ पार; ‘या’ गाड्यांमुळे महिन्याचे बजेट वाचणार

May 18, 2026 | 05:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM