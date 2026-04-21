Railway News : पुणे रेल्वे स्थानकाला RPF जवानांचे सुरक्षा कवच; हरवलेल्या ४१२ मुलांना केले पालकांकडे सुपूर्त

Operation Nanhe Farishte : पुणे रेल्वे विभागाने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अंतर्गत मोठी कारवाई केली आहे. गेल्या वर्षात हरवलेल्या आणि पळून गेलेल्या मुलांची सुटका करुन त्यांना पालकांच्या ताब्यात दिले आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 03:23 PM
412 Missing Children Rescued and Reunited with Families in Pune Division by RPF

Railway News : पुणे रेल्वे स्थानकाला RPF जवानांचा सुरक्षा कवच; हरवलेल्या ४१२ मुलांना केले पालकांकडे सुपूर्त

  • पुणे रेल्वे स्थानकाला RPF जवानांचा सुरक्षा कवच
  • ‘नन्हे फरिश्ते उपक्रमा’अंतर्गत मोठी कारवाई
  • हरवलेल्या ४१२ मुलांना केले पालकांकडे सुपूर्त
RPF Pune Division Rescue : पुणे : गेल्या आर्थिक वर्षात ‘नन्हे फरिश्ते उपक्रमा’अंतर्गत पुणे विभागातील ४१२ मुलांची सुटका करून त्यांना पालकांच्या ताब्यात दिले आहे.कोणत्या तरी वादामुळे,कौटुंबिक समस्या,चांगल्या आयुष्याच्या किंवा शहराच्या ग्लॅमरच्या शोधात आलेल्या मुलांचा शोध आरपीएफकडून घेतला जातो.

घरातील किरकोळ वादातून काही मुले घर सोडून निघून जातात. रागारागात ही मुले रेल्वेने एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जातात. राग ओसरल्यावर परत जाण्याचा मार्ग त्यांच्या लक्षात येत नाही. अशा वेळी चुकीच्या व्यक्तीच्या संगतीत आल्यावर मुलांचे भविष्य उद्ध्वस्त होते. यामुळे आरपीएफकडून हरविलेल्या,पळून गेलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी ‘ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते’ ही मोहीम राबविली जाते.

मुलांचे समुपदेशन करून त्यांना पालकांकडे सोपविले जाते. गेल्या वर्षात मोहिमेअंतर्गत भरकटलेल्या,मानवी तस्करीला बळी पडणाऱ्या ४१२ मुलांची सुखरूप सुटका केली. त्यात ३५५ मुले आणि ५७ मुलींचा समावेश आहे.

संवादातून सुटका

आरपीएफ जवान या मुलांशी संवाद साधतात, त्यांच्या समस्या समजून घेतात आणि त्यांचे समुपदेशन करून पालकांकडे सोपवितात. त्यामुळे दर महिन्याला ३५ ते ४० हून अधिक मुलांना त्यांच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचविण्याचे काम हे आरपीएफ जवान व स्वयंसेवी संस्था करते.

पुणे विभागाचे, जनसंपर्क अधिकारी हेमंतरुमार बेहेरा यांच्या मते, अनेक वेळा घरात होणाऱ्या वादामुळे मुले पळून येतात. परंतु शहरात आल्यावर त्यांची दिशाभूल होते. अशी मुले राहण्यासाठी रेल्वे स्थानकाचा आधार घेतात. अशा मुलांचा शोध आरपीएफकडून घेतला जातो. आतापर्यंत पुणे विभागातून एका वर्षात ४१२ मुलांची सुटका केली आहे.

पुणे-वाराणसी ‘अमृत भारत’ एक्सप्रेसला मंजुरी

पुणेकरांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. उत्तर भारतातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांशी थेट रेल्वे जोडणीची मागणी अखेर पूर्ण होणार आहे. पुण्यातून तीर्थक्षेत्र वाराणसीला जाण्यासाठी रेल्वे गाड्यांची कमतरता होती. आता दोन महत्त्वाच्या रेल्वे गाड्यांना मंजुरी मिळाली आहे. यामध्ये हडपसर (पुणे) ते बनारस (वाराणसी) दरम्यान नवीन ‘अमृत भारत’ रेल्वे सुरू करण्याचा आणि सध्याची पुणे-जबलपूर स्पेशल ट्रेन नियमित करण्याचे दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे उत्तर भारतात जाणाऱ्या प्रवाशांची सोय होणार आहे.

Published On: Apr 21, 2026 | 03:19 PM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM