SRH Vs DC Pitch Report: हैद्राबादमध्ये धावांचा डोंगर की…; काय आहे आजचा पीच रिपोर्ट?

दोन्ही संघ आपले मागचे सामने जिंकून आले असल्यामुळे दोघांचा आत्मविश्वास उंचवलेला असणार आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात दोन्ही संघ आक्रमकपणे खेळी करताना दिसून येतील.

Updated On: Apr 21, 2026 | 03:19 PM
SRH Vs DC Pitch Report (फोटो- सोशल मिडिया)

अक्षर पटेल अन् इशान किशन येणार आमनेसामने 
संध्याकाळी 7.30 वाजता सुरू होणार मॅच 
अभिषेक शर्माच्या कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष

Tata IPL 2026 DC Vs SRH Live Updates: आज हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सनरायझर्स हैद्राबाद विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्समध्ये सामना होणार आहे. आजचा हा सामना संध्याकाळी 7.30 वाजता सुरू होईल. एसआरएच आणि दिल्ली कॅपिटल्स आपले मागचे सामने जिंकून आले आहेत. आजच्या सामन्याचा पीच रिपोर्ट जाणून घेऊयात.

दोन्ही संघ आपले मागचे सामने जिंकून आले असल्यामुळे दोघांचा आत्मविश्वास उंचवलेला असणार आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात दोन्ही संघ आक्रमकपणे खेळी करताना दिसून येतील. तसेच आजचा सामना जिंकून विजयी घौडदौड अशीच सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करतील.

काय आहे आजचा पीच रिपोर्ट?

हैदराबादची खेळपट्टी काळ्या मातीची असून, हे हाय स्कोअरिंग पीच आहे. या ठिकाणी स्कोअर 180 आणि 200 पर्यंत होतो. पीच हार्ड, सुखे आहे. त्यामुळे या ठिकाणी गोलंदाजांना बाऊन्स मिळतो. सुरुवातीचे काही ओव्हर्स फलंदाजांना हे पीच चांगली मदत करते. अचूक लाइनवर फलंदाजी होत असल्यास पॉवर प्ले मध्ये मोठी धावसंख्या केली जाऊ शकते. हे पीच फलंदाजीसाठी चांगले असल्याने टॉस जिंकून कर्णधार चेस करण्याचा निर्णय घेताना दिसून येतात.

आतापर्यंत हैदराबादच्या राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियमवर आयपीएलचे 86 सामने खेळवले गेले आहेत. त्यामध्ये पहिल्यांदा फलंदाजी करताना 37 सामने जिंकले गेले आहेत. तर चेस करताना 48 सामने जिंकले गेले आहेत. टॉस जिंकून या ठिकाणी 32 सामने जिंकले गेले आहेत. तर टॉस हरल्यानंतर या ठिकाणी 53 सामने खेळवले गेले आहेत.

आज एसआरएच आणि दिल्ली कॅपिटल्समध्ये संध्याकाळी आयपीएलचा सामना सुरू आहे. ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, प्रफुल हिंगे अन्य खेळाडू जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहेत. सलामीची जोडी तर तूफान खेळी करताना पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे एसआरएचचा संघ मजबूत दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ देखील चांगल्या स्थितीत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. अक्षर पटेल दिल्लीचे नेतृत्व करत आहे. डेव्हिड मिलर, केएल. राहुल, कुलदीप यादव आणि अन्य खेळाडू चांगली कामगिरी करत आहेत. त्यामुळे आजचा सामना रोमांचक होण्याची शक्यता आहे. खेळपट्टी पाहता या ठिकाणी धावांचा डोंगर उभा राहू शकतो. आज संध्याकाळी 7 वाजता टॉस होईल आणि 7.30 वाजता सामना सुरू होईल.

Published On: Apr 21, 2026 | 03:19 PM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

