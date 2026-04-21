SRH Vs DC Pitch Report: हैद्राबादमध्ये धावांचा डोंगर की...; काय आहे आजचा पीच रिपोर्ट?

Tata IPL 2026 DC Vs SRH Live Updates: आज हैदराबाद येथील राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर सनरायझर्स हैद्राबाद विरुद्ध दिल्ली कॅपिटल्समध्ये सामना होणार आहे. आजचा हा सामना संध्याकाळी 7.30 वाजता सुरू होईल. एसआरएच आणि दिल्ली कॅपिटल्स आपले मागचे सामने जिंकून आले आहेत. आजच्या सामन्याचा पीच रिपोर्ट जाणून घेऊयात.
दोन्ही संघ आपले मागचे सामने जिंकून आले असल्यामुळे दोघांचा आत्मविश्वास उंचवलेला असणार आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात दोन्ही संघ आक्रमकपणे खेळी करताना दिसून येतील. तसेच आजचा सामना जिंकून विजयी घौडदौड अशीच सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न करतील.
काय आहे आजचा पीच रिपोर्ट?
हैदराबादची खेळपट्टी काळ्या मातीची असून, हे हाय स्कोअरिंग पीच आहे. या ठिकाणी स्कोअर 180 आणि 200 पर्यंत होतो. पीच हार्ड, सुखे आहे. त्यामुळे या ठिकाणी गोलंदाजांना बाऊन्स मिळतो. सुरुवातीचे काही ओव्हर्स फलंदाजांना हे पीच चांगली मदत करते. अचूक लाइनवर फलंदाजी होत असल्यास पॉवर प्ले मध्ये मोठी धावसंख्या केली जाऊ शकते. हे पीच फलंदाजीसाठी चांगले असल्याने टॉस जिंकून कर्णधार चेस करण्याचा निर्णय घेताना दिसून येतात.
आतापर्यंत हैदराबादच्या राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियमवर आयपीएलचे 86 सामने खेळवले गेले आहेत. त्यामध्ये पहिल्यांदा फलंदाजी करताना 37 सामने जिंकले गेले आहेत. तर चेस करताना 48 सामने जिंकले गेले आहेत. टॉस जिंकून या ठिकाणी 32 सामने जिंकले गेले आहेत. तर टॉस हरल्यानंतर या ठिकाणी 53 सामने खेळवले गेले आहेत.
आज एसआरएच आणि दिल्ली कॅपिटल्समध्ये संध्याकाळी आयपीएलचा सामना सुरू आहे. ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, प्रफुल हिंगे अन्य खेळाडू जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहेत. सलामीची जोडी तर तूफान खेळी करताना पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे एसआरएचचा संघ मजबूत दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे दिल्ली कॅपिटल्सचा संघ देखील चांगल्या स्थितीत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. अक्षर पटेल दिल्लीचे नेतृत्व करत आहे. डेव्हिड मिलर, केएल. राहुल, कुलदीप यादव आणि अन्य खेळाडू चांगली कामगिरी करत आहेत. त्यामुळे आजचा सामना रोमांचक होण्याची शक्यता आहे. खेळपट्टी पाहता या ठिकाणी धावांचा डोंगर उभा राहू शकतो. आज संध्याकाळी 7 वाजता टॉस होईल आणि 7.30 वाजता सामना सुरू होईल.