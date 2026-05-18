  Mira Bhayander Leopard Terror Again In Mira Bhayander Forest Department Alert Appeal To Citizens To Be Careful

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये पुन्हा बिबट्याची दहशत; वनविभाग सतर्क, नागरिकांना सावधतेचे आवाहन

Mira Bhayander : भाईंदर पश्चिमेतील राई गाव परिसरात शुक्रवारी सायंकाळी संशयित बिबट्यासदृश प्राणी दिसल्याची घटना समोर आल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या घटनेनंतर वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत शोधमोहीम सुरू केली.

Updated On: May 18, 2026 | 05:19 PM
  • मिरा-भाईंदरमध्ये पुन्हा बिबट्याची दहशत
  • वनविभाग सतर्क, नागरिकांना सावधतेचे आवाहन
मिरा-भाईंदर/विजय काते : भाईंदर पश्चिमेतील राई गाव परिसरात शुक्रवारी काळी संशयित बिबट्यासदृश प्राणी दिसल्याची घटना समोर आल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या घटनेनंतर वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत शोधमोहीम सुरू केली. मात्र, संबंधित प्राणी खरोखरच बिबट्या आहे की अन्य वन्यप्राणी, याबाबत अद्याप अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, भाईंदर पश्चिमेतील शिवम गार्डन परिसरातील एका महिला रहिवाशाने आपल्या इमारतीच्या बाल्कनीतून मोकळ्या मैदानात फिरणाऱ्या एका प्राण्याचा व्हिडिओ चित्रित केला. व्हिडिओमध्ये तो प्राणी इमारतीमागील गटारालगतच्या जागेत शांतपणे फिरताना दिसत असून काही वेळातच तो नजरेआड झाल्याचे सांगितले जात आहे.

नागरिकांना सावधतेचे आवाहन

घटनेची माहिती मिळताच वन विभागाचे अधिकारी आणि स्थानिक प्रशासनाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. परिसरात पाहणी करून संबंधित प्राण्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनेकदा जंगली मांजर किंवा तत्सम प्राणी दूरवरून बिबट्यासारखे भासू शकतात. त्यामुळे केवळ व्हिडिओच्या आधारे निष्कर्ष काढणे शक्य नसून तपासानंतरच स्पष्ट माहिती समोर येईल.

दरम्यान, या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, विशेषतः रात्रीच्या वेळी बाहेर पडताना खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. वन विभागाने नागरिकांना कमी प्रकाश असलेल्या किंवा निर्जन भागात एकटे जाणे टाळण्याचा सल्ला दिला असून, कोणताही संशयास्पद वन्यप्राणी दिसल्यास तात्काळ प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.जर संबंधित प्राणी बिबट्या असल्याचे निष्पन्न झाले, तर त्याला सुरक्षितपणे जंगल क्षेत्राकडे वळवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येतील, असे वन विभागाने स्पष्ट केले आहे.

Published On: May 18, 2026 | 05:19 PM

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा 'या' पदार्थांचा समावेश

May 18, 2026 | 07:17 PM
May 18, 2026 | 07:03 PM
May 18, 2026 | 07:01 PM
May 18, 2026 | 06:42 PM
May 18, 2026 | 06:38 PM
May 18, 2026 | 06:34 PM
May 18, 2026 | 06:33 PM

May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM