नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

पुणे : नीट २०२६ प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणात अटक झालेल्या पुण्यातील शिवाजीनगर येथील मॉडर्न कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयाच्या कनिष्ठ विभागातील शिक्षिका मनीषा मांढरेला सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील नियम ३३ (५) अन्वये ही कारवाई करण्यात आली असून, त्यांना अटक झालेल्या १६ मेपासून निलंबन लागू करण्यात आले आहे.
महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. निवेदिता एकबोटे, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्यवाह प्रा. शामकांत देशमुख आणि सहकार्यवाह प्रा. ज्योत्स्ना एकबोटे यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी संस्थेच्या नियामक मंडळाची तातडीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत मांढरे यांच्या संदर्भातील घडामोडींची गांभीर्याने दखल घेत निलंबनाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
मनीषा मांढरे या सन २००२ पासून मॉडर्न महाविद्यालयात कार्यरत असून, अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना जीवशास्त्र विषयाचे अध्यापन करत आहेत. अध्यापनातील अनुभवाच्या आधारे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) नीट परीक्षेसंदर्भातील काही गोपनीय कामकाजासाठी त्यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, या नियुक्तीशी संस्था किंवा महाविद्यालयाचा कोणताही संबंध नसल्याचा दावा प्रसिद्धिपत्रकात करण्यात आला आहे. संबंधित कामकाज पूर्णपणे गोपनीय स्वरूपाचे होते. त्यासंदर्भातील सर्व पत्रव्यवहार, सूचना आणि प्रक्रिया या थेट एनटीए आणि मनीषा मांढरे यांच्यामध्येच होत होत्या. त्यामुळे या प्रक्रियेशी महाविद्यालय प्रशासन अथवा संस्थेचा दूरान्वये संबंध नसल्याचे संस्थेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे सुद्धा वाचा : CBSE चा ऐतिहासिक निर्णय! आता फक्त १०० रुपयांत पाहा तुमची उत्तरपत्रिका; पेपर पुनर्तपासणीची फी देखील केली कमी..
मनीषा मांढरे यांना नीट २०२६ प्रश्नपत्रिका फुटी प्रकरणात अटक झाल्याची माहिती वृत्तवाहिन्या आणि प्रसारमाध्यमांद्वारे समोर आली. ही घटना गंभीर, दुर्दैवी आणि निंदनीय असून, शिक्षण क्षेत्राच्या प्रतिमेला बाधा पोहोचवणारी असल्याचेही संस्थेने म्हटले आहे. मांढरेच्या निलंबनाबाबत शिक्षण आयुक्त, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शालेय शिक्षण विभागाचे सहसंचालक यांना कळविण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) सहकार्याने करण्यात येणार असल्याचेही प्रसिद्धिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
हे सुद्धा वाचा : NEET पेपरफुटी प्रकरणात मोठी अपडेट, अखेर शिवराज मोटेगावकरला सीबीआयकडून अटक