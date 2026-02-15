सामन्यातील जाहिरातींचे दर भिडले गगनाला, एका ओव्हरमध्ये किती कमाई, 1 बॉलची किंमत किती?

एका मेगा सामन्यातून जाहिरातींमधून किती उत्पन्न मिळते?
सामान्यतः, प्रसारकांना भारत-पाकिस्तान सामन्यातून अंदाजे ₹८० कोटी (अंदाजे ₹८० कोटी) मिळतात. याचा अर्थ असा की सामन्याच्या एका डावातून जाहिरातींमधून ₹४० कोटी (अंदाजे ₹४० कोटी) मिळतात. आणि जेव्हा एखादा सामना विश्वचषकासारखा हाय-प्रोफाइल असतो, तेव्हा ही रक्कम १०० कोटी रुपयांच्या जवळपास पोहोचू शकते. आता, संपूर्ण सामन्यात २४० चेंडू टाकले जातात, त्यामुळे एका चेंडूची किंमत अंदाजे ३३.३३ लाख रुपये आहे. आणि एका संपूर्ण षटकाची किंमत २ कोटी रुपये आहे.
हा मोठा महसूल विविध स्रोतांमधून मिळतो
भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यातून उत्पन्नाचे अनेक स्रोत निर्माण होतात. एका सामन्यातून टीव्हीवरून ७०-८० कोटी रुपये, डिजिटल/ओटीटीवरून ४०-६० कोटी रुपये, टायटल आणि ग्राउंड स्पॉन्सरशिपवरून २५-३५ कोटी रुपये, तिकीट विक्रीतून २०-२३ कोटी रुपये आणि जागतिक प्रसारणातून १२०-१६० कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. अशाप्रकारे, भारत-पाकिस्तान सामन्यातून एकूण अंदाजे ३५५-३७० कोटी रुपये उत्पन्न होते.
एका चेंडूची किंमत किती आहे?
सूत्र खूप सोपे आहे: किमान रक्कम घ्या, म्हणजे, ३५० कोटी रुपये २४० चेंडूंनी विभाजित करा. या परिस्थितीत, भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात एका चेंडूची किंमत ₹१.४५ कोटी आहे. याचा अर्थ बुमराह डावातील पहिला षटक टाकतो… पहिला चेंडू… ₹१.४५ कोटी महसूल… दुसरा चेंडू… नंतर तेवढीच रक्कम जमा होते. अशा प्रकारे, एका षटकाची किंमत ₹८.७५ कोटी आहे, म्हणून एका डावाची किंवा १२० चेंडूंची किंमत ₹१७५ कोटी आहे.
प्रति चेंडू निव्वळ नफा
सामन्याचे उत्पन्न अंदाजे ₹३६० कोटी आहे, तर स्पर्धेचा खर्च अंदाजे ₹९०-११० कोटी आहे. यावर निव्वळ नफा अंदाजे ₹२५० कोटी आहे. याला त्याच २४० चेंडूंनी भागल्यास ₹१.०४ कोटी निव्वळ नफा मिळतो. अशा प्रकारे, प्रति चेंडू निव्वळ नफा ६ चेंडूंसाठी किंवा एका षटकासाठी ₹६.२५ कोटी येतो.
