सामन्यातील जाहिरातींचे दर भिडले गगनाला, एका ओव्हरमध्ये किती कमाई, 1 बॉलची किंमत किती?

जेव्हा भारत-पाकिस्तान सामन्याची घोषणा झाली, तेव्हा विमान आणि हॉटेलचे भाडे गगनाला भिडले! पण त्याशिवाय, तुम्ही सामन्याबद्दल आणि या मेगा-स्पर्धेतून किती उत्पन्न मिळते याबद्दल अधिक जाणून घ्या

Updated On: Feb 15, 2026 | 07:13 PM
भारत विरूद्ध पाकिस्तान सामन्यावर पैशांचा पाऊस

भारत विरूद्ध पाकिस्तान सामन्यावर पैशांचा पाऊस (फोटो सौजन्य - Instagram/iStock)

  • भारत विरूद्ध पाकिस्तान 
  • जाहिरातीचे दर किती 
  • दर ओव्हरप्रमाणे किती आहेत दर 
संपूर्ण क्रिकेट जगताचे लक्ष सध्या २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील मेगा सामन्यावर आहे. क्रीडा तज्ञांपासून ते क्रिकेट जगतातील सर्वसामान्यांपर्यंत आणि उच्चभ्रू लोकांपर्यंत सर्वांचे लक्ष आहे. आणि जेव्हा अशी परिस्थिती असते तेव्हा सामन्याच्या महसूल व्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम होणे स्पष्ट आहे. अहवाल असे दर्शवितात की या मेगा विश्वचषक सामन्यासाठी प्रति १०-सेकंद स्लॉट (१० सेकंद) दर गगनाला भिडले आहेत. यामुळे सामन्याच्या महसूलात लक्षणीय वाढ झाली आहे. चला मेगा सामन्याच्या महसूल व्यवस्थेचे प्रमुख पैलू शोधूया. एकूण महसुलाच्या बाबतीत आपण प्रति षटक निव्वळ नफा आणि चेंडूच्या किमतीबद्दल देखील जाणून घेऊ.

एका मेगा सामन्यातून जाहिरातींमधून किती उत्पन्न मिळते?

सामान्यतः, प्रसारकांना भारत-पाकिस्तान सामन्यातून अंदाजे ₹८० कोटी (अंदाजे ₹८० कोटी) मिळतात. याचा अर्थ असा की सामन्याच्या एका डावातून जाहिरातींमधून ₹४० कोटी (अंदाजे ₹४० कोटी) मिळतात. आणि जेव्हा एखादा सामना विश्वचषकासारखा हाय-प्रोफाइल असतो, तेव्हा ही रक्कम १०० कोटी रुपयांच्या जवळपास पोहोचू शकते. आता, संपूर्ण सामन्यात २४० चेंडू टाकले जातात, त्यामुळे एका चेंडूची किंमत अंदाजे ३३.३३ लाख रुपये आहे. आणि एका संपूर्ण षटकाची किंमत २ कोटी रुपये आहे.

IND vs PAK Toss Update : भारतीय संघात मोठे बदल, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

हा मोठा महसूल विविध स्रोतांमधून मिळतो

भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यातून उत्पन्नाचे अनेक स्रोत निर्माण होतात. एका सामन्यातून टीव्हीवरून ७०-८० कोटी रुपये, डिजिटल/ओटीटीवरून ४०-६० कोटी रुपये, टायटल आणि ग्राउंड स्पॉन्सरशिपवरून २५-३५ कोटी रुपये, तिकीट विक्रीतून २०-२३ कोटी रुपये आणि जागतिक प्रसारणातून १२०-१६० कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. अशाप्रकारे, भारत-पाकिस्तान सामन्यातून एकूण अंदाजे ३५५-३७० कोटी रुपये उत्पन्न होते.

एका चेंडूची किंमत किती आहे?

सूत्र खूप सोपे आहे: किमान रक्कम घ्या, म्हणजे, ३५० कोटी रुपये २४० चेंडूंनी विभाजित करा. या परिस्थितीत, भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात एका चेंडूची किंमत ₹१.४५ कोटी आहे. याचा अर्थ बुमराह डावातील पहिला षटक टाकतो… पहिला चेंडू… ₹१.४५ कोटी महसूल… दुसरा चेंडू… नंतर तेवढीच रक्कम जमा होते. अशा प्रकारे, एका षटकाची किंमत ₹८.७५ कोटी आहे, म्हणून एका डावाची किंवा १२० चेंडूंची किंमत ₹१७५ कोटी आहे.

प्रति चेंडू निव्वळ नफा

सामन्याचे उत्पन्न अंदाजे ₹३६० कोटी आहे, तर स्पर्धेचा खर्च अंदाजे ₹९०-११० कोटी आहे. यावर निव्वळ नफा अंदाजे ₹२५० कोटी आहे. याला त्याच २४० चेंडूंनी भागल्यास ₹१.०४ कोटी निव्वळ नफा मिळतो. अशा प्रकारे, प्रति चेंडू निव्वळ नफा ६ चेंडूंसाठी किंवा एका षटकासाठी ₹६.२५ कोटी येतो.

IND vs PAK सामना पाहायचा आहे? एकही रूपया खर्च करण्याची गरज नाही! येथे घ्या फ्री सामन्याचा आनंद, वाचा संपूर्ण तपशील

Published On: Feb 15, 2026 | 07:13 PM

