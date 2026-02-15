Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

”मी आधी नास्तिक होते, पण…”, रिंकु राजगुरूने सांगितला केदारनाथमधील अनुभव, म्हणाली, ”माझ्या आयुष्यात..”

लोकप्रिय अभिनेत्री रिंकु राजगुरू हिने अलिकडेच एका मुलाखतीत तिच्या अध्यात्मिक प्रवासाबद्दल सांगितले आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 07:18 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री रिंकु राजगुरू हिने अल्पावधीत लोकप्रियता मिळवली आहे. ती गेली दहा वर्ष सिनेइंडस्ट्रीत काम करत आहे. सैराट चित्रपटानंतर तिने अनेक चित्रपटात काम केलं आहे. तिने उत्तम अभिनयशैली आणि सोज्वळपणा यामुळे प्रेक्षकांच्या मनात एक स्थान निर्माण केलं आहे. रिंकु सोशल मीडियावर नेहमी सक्रिय असते. ती सतत मीडियावर तिचे स्टायलिश फोटो – व्हिडिओ शेअर करताना दिसते.

अलिकडेच एका मुलाखतीत तिने ती आधी नास्तिक असल्याचे कबूल केले आहे.तसंच काही घटनांमुळे ती अध्यात्माकडे वळली असल्याचंसुद्धा तिने सांगितले आहे. याचबरोबर तिने केदारनाथचा अनुभव देखील शेअर केला आहे.

अलिकडेच रिंकु राजगुरूने राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले, ” मी आधी देवावर विश्वास ठेवत नव्हते.मी नास्तिक होते. केदारनाथला गेल्यानंतर काही घटनांमुळे माझा देवावर विश्वास बसायला लागला. मग मी उपवास करत गेले आणि मला त्याचे अनुभवही आले. खरंतर मी आता त्या गोष्टींकडे खूप वळले आहे. पूजा – पाठ, मंत्र, सण- उत्सव यामागे वैज्ञानिक कारणंसुद्धा आहेत. पण या सगळ्याबरोबर अशी कोणती तरी शक्ती आहे. जेव्हा त्याची इच्छा असते, तेव्हाच आपण त्या गोष्टी करतो किंवा मानायला सुरूवात करतो.माझ्याबाबतीतही तेच झालं. माझ्या आयुष्याच अशा काही घटना घडल्या आणि मग मी या गोष्टी करायाला सुरूवात केली. मला असं वाटलं की आता इथेच एक ती आशा आहे आणि शांतता आहे. मला घरात सकाळी देवपूजा, जप करायला आवडचे. त्यामुळे मी ते स्वत:साठी करते. ”

पुढे रिंकूने तिला केदारनाथमध्ये कोणता अनुभव आला हे सांगितले, ती म्हणाली, ”माझा अनुभव हा कधीच विसरू शकत नाही. मला अचानक वाटलं की, मला केदारनाथला जायचं आणि मी गेली सुद्धा. गुरूवारी पौर्णिमेच्या दिवशी चालत केदारनाथला गेले होते. खूप थकले आणि पायही दुखत होते. मी दर्शन घेतले आणि मला त्यावेळी असं वाटलं की जातान मला निदान हेलिकॉप्टर तरी मिळावे, कारण पुढच्या दिवशी माझी फ्लाइट होती. आम्हाला एका माणसाने सांगितले हेलिकॉप्टर मिळेल, आम्ही दोन तीन तास थांबलो, वाट बघून बघून अंधार झाला आणि मी तेव्हा देवाला म्हणाले की, मला हेलिकॉप्टर मिळूदेत. मी माझं कुटुंबासह दर्शनाला येईल.”

Bigg Boss Marathi 6 : कुणाला गुलाब तर कुणाला काटे! “हे तुम्ही कुणाला आणलंत बिग बॉस…” राखी आणि प्राजक्तामध्ये झाला राडा

रिंकूने पुढे सांगितले, नंतर एक माणूस आला आणि म्हणाला हेलिकॉप्टर मिळणार नाही. तेव्हा मी खूप रडत होते. चिडले, त्या त्रासात देवाला म्हणाले हा काय देव आहे.. काय ऐकतोय का… हेलिकॉप्टर हवं होते पण तेही करत नाहीय.. असं बोलत पुढे जाच होते, तेव्हा मागून एक माणूस आला आणि त्याने हेलिकॉप्टरबद्दल विचारले. त्याने सांगितले दोनच सीट आहेत.त्यावेळी मी आनंदाच्या भरात जोरात पळत पळत गेले आहे पडले. माझ्या गुडघ्याला लागलं. त्यानंतर मी देवाला म्हणाले की मी आता इथून पुढे कधीच तक्रार करणार नाही, कारण मला तिथल्या तिथेच शिक्षा मिळाली.”

‘Heer Ranjha’ची स्टारकास्ट ठरली? रांझाच्या भूमिकेत दिसणार ‘हा’ अभिनेता, Imtiaz Ali–Ekta Kapoor यांचा चित्रपट चर्चेत

Web Title: Rinku rajguru shares her kedarnath experience says in my life

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 07:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महादेव- पार्वतीचा आशीर्वाद आणि सखीची साथ, विशाल- अक्षयाने बांधली प्रेमाची लग्नगाठ
1

महादेव- पार्वतीचा आशीर्वाद आणि सखीची साथ, विशाल- अक्षयाने बांधली प्रेमाची लग्नगाठ

Kedarnath Dham snowfall : बर्फाच्या चादरमध्ये खुलले केदारनाथ धामचे सौंदर्य; गुडघाएवढ्या बर्फात भारतीय सैनिकांचा खडा पहारा
2

Kedarnath Dham snowfall : बर्फाच्या चादरमध्ये खुलले केदारनाथ धामचे सौंदर्य; गुडघाएवढ्या बर्फात भारतीय सैनिकांचा खडा पहारा

घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर
3

घरबसल्या पाहा आई-लेकामधील हळुवार नात्याची गोष्ट ‘उत्तर’, ‘या’ओटीटीवर प्रदर्शित होणार,वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
”मी आधी नास्तिक होते, पण…”, रिंकु राजगुरूने सांगितला केदारनाथमधील अनुभव, म्हणाली, ”माझ्या आयुष्यात..”

”मी आधी नास्तिक होते, पण…”, रिंकु राजगुरूने सांगितला केदारनाथमधील अनुभव, म्हणाली, ”माझ्या आयुष्यात..”

Feb 15, 2026 | 07:18 PM
सामन्यातील जाहिरातींचे दर भिडले गगनाला, एका ओव्हरमध्ये किती कमाई, 1 बॉलची किंमत किती?

सामन्यातील जाहिरातींचे दर भिडले गगनाला, एका ओव्हरमध्ये किती कमाई, 1 बॉलची किंमत किती?

Feb 15, 2026 | 07:13 PM
गहू-साखर निर्यातीला केंद्राने दिली मान्यता; शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय

गहू-साखर निर्यातीला केंद्राने दिली मान्यता; शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय

Feb 15, 2026 | 07:11 PM
Thailand फिरायला जाताय? व्हिसा नियमांत झाले मोठे बदल, ‘हे’ माहीत नसल्यास विमानतळावरूनच व्हावं लागेल परत

Thailand फिरायला जाताय? व्हिसा नियमांत झाले मोठे बदल, ‘हे’ माहीत नसल्यास विमानतळावरूनच व्हावं लागेल परत

Feb 15, 2026 | 07:07 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
4 वर्षात तब्बल 2.5 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री! ‘या’ 7 सीटर कारने ग्राहकांना लावलंय वेड

4 वर्षात तब्बल 2.5 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री! ‘या’ 7 सीटर कारने ग्राहकांना लावलंय वेड

Feb 15, 2026 | 06:51 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM