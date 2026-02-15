IND vs PAK: भारतीय कॅप्टन सूर्यकुमार यादवने पुन्हा सलमान अली आगाला दाखवली जागा, No Handshake Policy सुरूच

ज्युनियर क्रिकेट संघांची परंपरा सुरू आहे
केवळ वरिष्ठ भारतीय पुरुष संघच नाही तर ज्युनियर क्रिकेट संघानेही पाकिस्तानी संघाविरुद्ध ही परंपरा सुरू ठेवली. अंडर-१९ आशिया कप आणि त्यानंतर अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ मध्ये, तरुण योद्ध्यांनी पाकिस्तानी खेळाडूंपासून अंतर राखले आणि कोणत्याही सामन्यात हस्तांदोलन केले नाही.
टॉस हरल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवचे विधान
कोलंबोमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध नाणेफेक गमावल्यानंतर, भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, त्यांना प्रथम फलंदाजी करायची होती. तो म्हणाला की त्यांनी मागील दोन्ही सामने बचाव करून जिंकले होते. हा सामना महत्त्वाचा आहे, पण सध्याच्या काळात टिकून राहणे महत्त्वाचे आहे. संघात दोन बदल करण्यात आले आहेत. अभिषेक शर्मा आणि कुलदीप यादव परतले आहेत. संजू सॅमसन आणि अर्शदीप सिंग यांना प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आले आहे.
टॉस जिंकल्यानंतर सलमान आघाचे विधान
टॉस जिंकल्यानंतर पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आघाने सांगितले की विकेट चिकट दिसत आहे, म्हणून तो त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेऊ इच्छितो. त्यांचा संघ या सामन्यासाठी खूप उत्साहित आहे. आघाने सांगितले की ही खेळपट्टी SSC खेळपट्टीपेक्षा हळू आहे. पाकिस्तानच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
IND vs PAK Toss Update : भारतीय संघात मोठे बदल, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11
दोन्ही संघांसाठी प्लेइंग इलेव्हन
भारत: इशान किशन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शिवम दुबे, रिंकू सिंग, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराह.
पाकिस्तान : सैम अयुब, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा (कर्णधार), बाबर आझम, 5 मोहम्मद नवाज, 6 शादाब खान, 7 फहीम अश्रफ, 8 उस्मान खान, 9 शाहीन आफ्रिदी, 10 अबरार अहमद आणि 11 उस्मान तारिक.
