Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 India Vs Pakistan Captain Suryakumar Yadav Maintained No Handshake Policy

IND vs PAK: भारतीय कॅप्टन सूर्यकुमार यादवने पुन्हा सलमान अली आगाला दाखवली जागा, No Handshake Policy सुरूच

आशिया कप २०२५ प्रमाणे, पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान संघांच्या कर्णधारांनी मैदानावर हस्तांदोलन केले नाही. सूर्यकुमार यादवने नो हँडशेक पॉलिसी तशीच सुरू ठेवली असून केवळ मैदानात खेळाला प्राधान्य दिलंय

Updated On: Feb 15, 2026 | 07:36 PM
सूर्याची नो हँडशेक पॉलिसी सुरूच (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

सूर्याची नो हँडशेक पॉलिसी सुरूच (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • भारत विरूद्ध पाकिस्तान सामना 
  • पुन्हा एकदा नो हँडशेक पॉलिसी 
  • सूर्यकुमार यादव आणि सलमान अली आघाने मिळवला नाही हात 
क्रिकेट चाहत्यांची प्रतीक्षा संपली आहे. बहुप्रतिक्षित भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना टी २० विश्वचषकात सुरू झाला आहे. कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आगा याने नाणेफेक जिंकली आणि भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी पुन्हा एकदा मैदानावर एकमेकांशी हस्तांदोलन केलेले नाही. दोन्ही संघांमधील पहिला हस्तांदोलन वाद आशिया कप २०२५ दरम्यान घडला होता, जेव्हा भारतीय संघाने पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याच्या निषेधार्थ पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला होता.

ज्युनियर क्रिकेट संघांची परंपरा सुरू आहे

केवळ वरिष्ठ भारतीय पुरुष संघच नाही तर ज्युनियर क्रिकेट संघानेही पाकिस्तानी संघाविरुद्ध ही परंपरा सुरू ठेवली. अंडर-१९ आशिया कप आणि त्यानंतर अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ मध्ये, तरुण योद्ध्यांनी पाकिस्तानी खेळाडूंपासून अंतर राखले आणि कोणत्याही सामन्यात हस्तांदोलन केले नाही.

सामन्यातील जाहिरातींचे दर भिडले गगनाला, एका ओव्हरमध्ये किती कमाई, 1 बॉलची किंमत किती?

टॉस हरल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवचे विधान

कोलंबोमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध नाणेफेक गमावल्यानंतर, भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, त्यांना प्रथम फलंदाजी करायची होती. तो म्हणाला की त्यांनी मागील दोन्ही सामने बचाव करून जिंकले होते. हा सामना महत्त्वाचा आहे, पण सध्याच्या काळात टिकून राहणे महत्त्वाचे आहे. संघात दोन बदल करण्यात आले आहेत. अभिषेक शर्मा आणि कुलदीप यादव परतले आहेत. संजू सॅमसन आणि अर्शदीप सिंग यांना प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळण्यात आले आहे.

टॉस जिंकल्यानंतर सलमान आघाचे विधान

टॉस जिंकल्यानंतर पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आघाने सांगितले की विकेट चिकट दिसत आहे, म्हणून तो त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेऊ इच्छितो. त्यांचा संघ या सामन्यासाठी खूप उत्साहित आहे. आघाने सांगितले की ही खेळपट्टी SSC खेळपट्टीपेक्षा हळू आहे. पाकिस्तानच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

IND vs PAK Toss Update : भारतीय संघात मोठे बदल, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

दोन्ही संघांसाठी प्लेइंग इलेव्हन

भारत:  इशान किशन (यष्टीरक्षक),  अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा,  सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शिवम दुबे,  रिंकू सिंग,  हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराह.

पाकिस्तान :  सैम अयुब, साहिबजादा फरहान,  सलमान अली आगा (कर्णधार),  बाबर आझम, 5 मोहम्मद नवाज, 6 शादाब खान, 7 फहीम अश्रफ, 8 उस्मान खान, 9 शाहीन आफ्रिदी, 10 अबरार अहमद आणि 11 उस्मान तारिक.

पहा व्हिडिओ 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ICC (@icc)

Web Title: T20 world cup 2026 india vs pakistan captain suryakumar yadav maintained no handshake policy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 07:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सामन्यातील जाहिरातींचे दर भिडले गगनाला, एका ओव्हरमध्ये किती कमाई, 1 बॉलची किंमत किती?
1

सामन्यातील जाहिरातींचे दर भिडले गगनाला, एका ओव्हरमध्ये किती कमाई, 1 बॉलची किंमत किती?

IND vs PAK Toss Update : भारतीय संघात मोठे बदल, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11
2

IND vs PAK Toss Update : भारतीय संघात मोठे बदल, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

SL vs AUS : T20 World Cup 2026 मध्ये स्टीव्ह स्मिथची वाईल्ड कार्ड एन्ट्री होणार? ऑस्ट्रेलियाला एकामागून एक धक्का
3

SL vs AUS : T20 World Cup 2026 मध्ये स्टीव्ह स्मिथची वाईल्ड कार्ड एन्ट्री होणार? ऑस्ट्रेलियाला एकामागून एक धक्का

IND vs PAK : सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानी कर्णधाराशी हॅन्डशेक करणार का? सामन्यापूर्वीच झाला अंतिम निर्णय
4

IND vs PAK : सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानी कर्णधाराशी हॅन्डशेक करणार का? सामन्यापूर्वीच झाला अंतिम निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs PAK: भारतीय कॅप्टन सूर्यकुमार यादवने पुन्हा सलमान अली आगाला दाखवली जागा, No Handshake Policy सुरूच

IND vs PAK: भारतीय कॅप्टन सूर्यकुमार यादवने पुन्हा सलमान अली आगाला दाखवली जागा, No Handshake Policy सुरूच

Feb 15, 2026 | 07:36 PM
Raigad News : पळसदरी येथील धरणात सापडला मृतदेह! ओळख पटवणे, पोलिसांसाठी सगळ्यात मोठे आव्हान

Raigad News : पळसदरी येथील धरणात सापडला मृतदेह! ओळख पटवणे, पोलिसांसाठी सगळ्यात मोठे आव्हान

Feb 15, 2026 | 07:20 PM
”मी आधी नास्तिक होते, पण…”, रिंकु राजगुरूने सांगितला केदारनाथमधील अनुभव, म्हणाली, ”माझ्या आयुष्यात..”

”मी आधी नास्तिक होते, पण…”, रिंकु राजगुरूने सांगितला केदारनाथमधील अनुभव, म्हणाली, ”माझ्या आयुष्यात..”

Feb 15, 2026 | 07:18 PM
गहू-साखर निर्यातीला केंद्राने दिली मान्यता; शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय

गहू-साखर निर्यातीला केंद्राने दिली मान्यता; शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय

Feb 15, 2026 | 07:11 PM
Thailand फिरायला जाताय? व्हिसा नियमांत झाले मोठे बदल, ‘हे’ माहीत नसल्यास विमानतळावरूनच व्हावं लागेल परत

Thailand फिरायला जाताय? व्हिसा नियमांत झाले मोठे बदल, ‘हे’ माहीत नसल्यास विमानतळावरूनच व्हावं लागेल परत

Feb 15, 2026 | 07:07 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
4 वर्षात तब्बल 2.5 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री! ‘या’ 7 सीटर कारने ग्राहकांना लावलंय वेड

4 वर्षात तब्बल 2.5 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री! ‘या’ 7 सीटर कारने ग्राहकांना लावलंय वेड

Feb 15, 2026 | 06:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM