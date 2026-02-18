Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
कोकणातील पारंपरिक चवीची खासियत! गरमागरम वाफाळत्या भातासोबत खाण्यासाठी बनवा चविष्ट बांगड्याचं तिखलं, नोट करा रेसिपी

कोकणातील प्रत्येक घरात माशांपासून अनेक वेगवेगळे पदार्थ बनवले जातात. त्यात अतिशय आवडीने बनवला जाणारा पदार्थ म्हणजे बांगड्याचं तिखलं. चला तर जाणून घेऊया सोपी रेसिपी.

Updated On: Feb 18, 2026 | 02:50 PM
कोकणच्या स्वयंपाकघरातील अतिशय खास आणि चविष्ट पदार्थ म्हणजे बांगड्याचं तिखलं. कोकणात मासे अतिशय आवडीने खाल्ले जातात. माशांपासून बनवले जाणारे प्रत्येक पदार्थ चवीला अतिशय झणझणीत आणि अप्रतिम लागतात. मालवणी मसाल्यांचा वापर करून बनवलेले बांगड्याचे तिखलंची चव सुंदर लागते. गरमागरम भाकरी किंवा भातासोबत तुम्ही आंबट तिखट चवीचे तिखलं पाहू शकता. जेवणात कायमच डाळभात किंवा तिखट आमटी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते.अशावेळी तुम्ही माशांपासून बनवलेले पदार्थ खाऊ शकता. बाजारात सर्व प्रकारचे मासे सहज उपलब्ध होतात. त्यामुळे बांगड्यांऐवजी तुम्ही इतर माशांपासून सुद्धा तिखलं बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया बांगड्याचं तिखलं बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – Instagram)

साहित्य:

  • ताजे बांगडे
  • त्रिफळा
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • लाल सुक्या मिरच्या
  • कांदा
  • लसूण
  • काळीमिरी
  • कोकम
  • लाल तिखट
  • हळद
  • चिंच
  • आलं
  • हिरवी मिरची
View this post on Instagram

 

A post shared by Aarti Wadagbalkar (@aartiwadagbalkar)

कृती:

  • बांगड्याचं तिखलं बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, बांगडा स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर त्यावर लाल तिखट, हळद, चवीनुसार मीठ आणि थोडस आंबट कोकम सरबत टाकून मसाले लावून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात ओल्या खोबऱ्याचा किस, लाल सुक्या मिरच्या, लाल मसाला, हळद, चवीनुसार मीठ, कांदा आणि चिंच घालून पेस्ट तयार करा.
  • ओल्या खोबऱ्याची पेस्ट बनवताना त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालावे. जाडसर पेस्ट करू नये.
  • खलबत्यामध्ये भिजवलेली त्रिफळा बारीक करून त्यात पाणी घालून ठेवा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात हिरवी मिरची आणि बारीक चिरलेला कांदा खमंग लाल होईपर्यंत भाजा.
  • कांदा व्यवस्थित भाजल्यानंतर त्यात मसाला लावून ठेवलेले बांगडे घाला आणि वरून त्रिफळाचे पाणी घाला.
  • त्यानंतर त्यात तयार केलेले खोबऱ्याचे वाटप घालून झाकण मारून शिजवा. बांगडा शिजवताना गॅस मंद आचेवर ठेवावा.
  • एक उकळी आल्यानंतर झाकण खोलून कढई हलकीशी हलवून घ्या. तयार केलेल्या तिखलंमध्ये चमचा घालू नये.
  • बांगडा व्यवस्थित शिजल्यानंतर गॅस बंद करा आणि वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले बांगड्याचे तिखलं.

Published On: Feb 18, 2026 | 02:50 PM

