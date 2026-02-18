Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Health News: श्रृंगारतळीत उलटी, जुलाबाची साथ; जलस्रोत दूषित झाल्याने आजारांना निमंत्रण

षित जलस्त्रोताच्या पाश्र्वभूमीवर मंगळवारी पाटपन्हाळे ग्रामपंचायतीमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन कम्मिटीची बैठक अध्यक्ष अजित बेलवलकर चांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

Updated On: Feb 18, 2026 | 02:47 PM
श्रृंगारतळीत उलटी, जुलाबाची साथ (फोटो- istockphoto)

श्रृंगारतळीची गुहागरची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळख
श्रृंगारतळीमध्ये पसरली जुलाबाची साथ
काही इमारतींमधील सांडपाणी सोडण्यासाठी इमारतीलगत टाक्या

गुहागर: तालुक्याची आर्थिक राजधानी असलेल्या श्रृंगारतळीतील (Ratnagiri) काही इमारतींमधील रहिवाशांना दूषित जलखोतांमुळे आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. सांडपाणी व्यवस्थेचा अभाव व पाण्याचा निचरा होत नसल्याने आजुबाजुच्या बोअरवेलमधील पाणी दुषीत झाले आहे. या पाण्यामुळे उलटी, जुलाबाची (health News) साथ पसरली असून अनेकांना जारचे पाणी आणून तहान भागवावी लागत आहे. श्रृंगारतळीतील वेळंब रोड भागातील काही इमारतींमधील सांडपाणी सोडण्यासाठी इमारतीलगत टाक्या मारण्यात आल्या.

मात्र, त्या टाक्या सांडपाण्यासाठी अपुऱ्या पडल्याने ते पाणी जिरुन जलस्रोतामध्ये मिसळून जाते. विशेष करुन बोअरवेलच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या रहिवाशांना यामुळे दुषित पाण्याला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे साथीचे आजार पसरुन येथील आरोग्यावर याचा परिणाम होत आहे. श्रृंगारतळीतील अनेक इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखलाच मिळालेला नाही. त्यामुळे या इमारतींमधील रहिवाशांना सार्वजनिक नळपाणी योजनेचा लाभच मिळालेला नाही. त्यामुळे बहुसंख्य इमारत मालकांनी बोअरवेल मारुन रहिवाशांना पाणीपुरवठा सुरु केला. मात्र, अशा बोअरवोरुमध्ये सांडपाणी जाऊन जलस्त्रोत दूषित होत आहेत.

Salim Khan यांची प्रकृती अचानक बिघडली; Salman Khan वडिलांच्या काळजीने तातडीने रूग्णालयात

ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासाठी निविदा

दरम्यान, गेली अनेक दिवस चर्चेत असलेल्या या दुषित जलस्त्रोताच्या पाश्र्वभूमीवर मंगळवारी पाटपन्हाळे ग्रामपंचायतीमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन कम्मिटीची बैठक अध्यक्ष अजित बेलवलकर चांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी सांडपाणी प्रक्रियेसंदर्भौतला शुब्धिकरण करणारा ग्रीनकिल प्रकल्प लवकरच उभारणी करण्यात येईल, असे ठरविण्यात आले. याबाबत संबंधित ग्रीन फिल्ड उभारणीसाठी निविदाही मागविण्यात आल्या आहेत. निधी संकलनासाठी नियोजन होत आहे. असे सांगण्यात आले.

Mumbai : पाच वर्षांत डीएसए तंत्रज्ञानाचा २११ रुग्णांवर वापर? जोगेश्वरी ट्रॉमा केअरमधील मशीनच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह

त्या इमारत मालकावर पाटपन्हाळे ग्रामपंचायत व किया पंचायत समिती प्रशासनाने कारवाई केली तर यावर काहीतरी मार्ग निघू शकतो, संबंधित इमारतीच्या मालकानी किया सोसायट्यांनी फिल्टरेशन प्लॉट उभारल्यास हे प्रक्रियेयुक्त पाणी नात्यामाये सोडण्यात काहीही अडचण येणार नाही, त्यामुळे याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.

अजित बेलवलकर,
अध्यक्ष, सांडपाणी व्यवस्थापन कमिटी, पाटपन्हाळे

Published On: Feb 18, 2026 | 02:44 PM

