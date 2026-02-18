US Iran Conflict : ‘अमेरिकन युद्धनौका समुद्रात गाडू’ ; इराणच्या खामेनेईंचा ट्रम्प यांना थेट इशारा, युद्धाचा भडका उडणार?

US Iran Conflict : ‘युद्ध हाच एकमेव मार्ग…’ ; इराण-अमेरिका अणु चर्चेवर इस्रायलचा खळबळजनक दावा, मध्यपूर्व पेटणार?
इराणचे (Iran) सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना थेट इशारा दिला आहे. त्यांनी अमेरिकन युद्धनौका समुद्रात बुडवण्याची धमकी दिली आहे. खामेनेई यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये एक अमेरिकन एअरक्राफ्ट कॅरिअर समुद्रात बुडातानाचे चित्र आहे.खामेनेई यांनी स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या धोकादायक युद्धनौकेपेक्षा ते एक घातक शस्त्र आहे. इराणकडे सध्या सर्वात घातक अँटी-शिप मिसाइल्स असल्याचे संकेत खामेनेई यांनी दिले आहेत.
दुसरीकडे अमेरिकेने देखील मध्यपूर्वेतील कॅरिबियन समुद्रात आपल्या लष्करी हालचाली वाढवल्या आहेत. अमेरिकेने जगातील सर्वात मोठा आणि आधुनिक युद्धनौका USS Gerald R. Foard, USS Abraham Linclon मध्यपूर्वेत तैनात केले आहेत. तसेच अमेरिकेने F-22, F-35, F-16 यांसारखी ५० अधिक लढाऊ विमाने देखील इराणच्या दिशेने पाठवली आहेत. याशिवाय इंधन टँकर्सही पाठवण्यात आले आहे. या लष्करी हालचालीवरुन अमेरिका इराणवर हल्ल्याचे तयारी असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
याच वेळी जिनेव्हा येथे ओमानच्या मध्यस्थीने अमेरिका आणि इराणमध्ये अप्रत्यक्ष चर्चा सुरु होती. इराणच्या मते, या चर्चेत काही मुद्यांवर दोन्ही बाजूंनीह सहमती दर्शवण्यात आली आहे. परंतु अमेरिकेच्या मध्यपूर्वेतील वाढत्या लष्करी हालचालीमुळे इराणने नाराजी व्यक्त केली आहे.
इराणने स्पष्ट केले आहे , अमेरिकेच्या कोणत्याही दबावाला ते बळी पडणार नाहीत. यावरुनच इस्रायलच्या एका अधिकाऱ्याने इराणशी आता चर्चा न करता, थेट युद्धाचा पर्यायाचा अवलंब करावा असे संकेत दिले आहे. तसेच इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी देखील इराणच्या युरेनियम साठा आणि त्यासाठी लागणारी यंत्रणा उद्ध्वस्त करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
A weapon more dangerous than a warship pic.twitter.com/EzmvUt7Hjp — Khamenei Media (@Khamenei_m) February 17, 2026
