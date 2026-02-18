Uttarpradesh Crime: चित्रपटालाही लाजवेल अशी घटना! पतीचा खून, प्रियकराच्या वरातीत नाचली आणि…

Nagpur Accident: भरधाव वेगात बुलेटवर स्टंट ठरला जीवघेणा; भीषण अपघातात 19 वर्षीय दोन मित्रांचा मृत्यू
काय घडलं नेमकं?
उत्तर प्रदेशच्या कौशांबी जिल्ह्यातील मंझनपुर परिसरात ही घटना घडली. एका महिलेचे गावातीलच एका तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. मात्र, तिच्या घरच्यांनी तिचे लग्न एका 45 वर्षीय व्यक्तीसोबत लावून दिले. लग्नानंतर देखील तिचे प्रेमसंबंध सुरूच होते. पती तिच्या आणि प्रियकराच्या नात्यात अडथळा ठरत होता. त्यामुळे, तिने आपल्या प्रियकराच्या मदतीने पतीला कायमचे संपवण्याचा कट रचला.
महिलेने प्रियकराच्या साथीने आपल्या पतीची हत्या केली. त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह लपवून टाकला. काही दिवसानंतर, जेव्हा महिलेचा प्रियकर दुसऱ्या मुलीसोबत लग्न करत होता, तेव्हा ही महिला चक्क त्याच्या लग्नाच्या वरातीत पोहोचली आणि तिथे मनसोक्त नाचू लागली. तिचा हा निर्लज्जपणा पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटले, पण पतीच्या हत्येमागे तिचाच हात असेल, असा संशय कोणाला आला नाही.
हत्येचा कट कसा आला समोर?
महिलेचा पती अनेक दिवसांपासून बेपत्ता असल्याने कुटुंबीयांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असतांना त्यांना महिलेच्या प्रेमसंबंधांबद्दल माहिती मिळाली. पोलिसांनी खाक्या दाखवताच महिलेने आपला गुन्हा कबूल केला. तिने सांगितले की, प्रियकराच्या मदतीने तिने पतीचा खून केला आणि मृतदेह लपवून टाकला.
पोलिसांनी आरोपी प्रियकराला त्याच्या लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे मधुचंद्राच्या आधीच अटक केली. त्याची नवी नवरी सासरी त्याची वाट पाहत होती, पण तो पोलीस स्टेशनमध्ये होता.
पोलिसांनी काय दिली माहिती
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या हत्येचा कट पूर्वनियोजित होता. महिलेने पतीच्या हत्येनंतर प्रियकरासोबत लग्न करण्याचे ठरवले होते, पण प्रियकराने तिला धोका देऊन दुसऱ्या मुलीशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. याचा राग मनात धरून आणि त्याला धडा शिकवण्यासाठी ती त्याच्या वरातीत नाचायला गेली होती. पोलिसांनी आरोपी महिला आणि तिच्या प्रियकराला अटक केली असून त्यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे.
Ans: प्रियकराशी संबंधांमध्ये पती अडथळा ठरत असल्याने कट रचला गेला.
Ans: पती बेपत्ता झाल्याने तक्रार दाखल झाली आणि पोलिस तपासात सत्य समोर आले.
Ans: महिला आणि तिच्या प्रियकराला अटक करून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.