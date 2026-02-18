Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Uttarpradesh Crime: चित्रपटालाही लाजवेल अशी घटना! पतीचा खून, प्रियकराच्या वरातीत नाचली आणि…

उत्तर प्रदेशातील कौशांबी येथे एका महिलेने प्रियकराच्या मदतीने 45 वर्षीय पतीची हत्या करून मृतदेह लपवला. काही दिवसांनी तीच महिला प्रियकराच्या दुसऱ्या लग्नाच्या वरातीत नाचताना दिसली. पोलिस तपासात कट उघड झाला.

Updated On: Feb 18, 2026 | 02:53 PM
  • प्रियकरासाठी महिलेने पतीच्या हत्येचा कट रचला.
  • मृतदेह लपवून काही दिवसांनी प्रियकराच्या लग्नात नाचली.
  • पोलिस तपासात गुन्हा उघड; महिला व प्रियकर अटकेत.
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिलेने आपल्या ४५ वर्षीय पतीची हत्या केली. त्यानंतर काही दिवसांनी आपल्या प्रियकराच्या लग्नाच्या वरातीत जाऊन नाचल्याचे समोर आले आहे. एका चित्रपटालाही लाजवेल अशी ही घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी दोघांनाही अटक केली असून या घटनेने खळबळ उडाली आहे. जाणून घ्या नेमकं प्रकरण काय आहे?

Nagpur Accident: भरधाव वेगात बुलेटवर स्टंट ठरला जीवघेणा; भीषण अपघातात 19 वर्षीय दोन मित्रांचा मृत्यू

काय घडलं नेमकं?

उत्तर प्रदेशच्या कौशांबी जिल्ह्यातील मंझनपुर परिसरात ही घटना घडली. एका महिलेचे गावातीलच एका तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. मात्र, तिच्या घरच्यांनी तिचे लग्न एका 45 वर्षीय व्यक्तीसोबत लावून दिले. लग्नानंतर देखील तिचे प्रेमसंबंध सुरूच होते. पती तिच्या आणि प्रियकराच्या नात्यात अडथळा ठरत होता. त्यामुळे, तिने आपल्या प्रियकराच्या मदतीने पतीला कायमचे संपवण्याचा कट रचला.

महिलेने प्रियकराच्या साथीने आपल्या पतीची हत्या केली. त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह लपवून टाकला. काही दिवसानंतर, जेव्हा महिलेचा प्रियकर दुसऱ्या मुलीसोबत लग्न करत होता, तेव्हा ही महिला चक्क त्याच्या लग्नाच्या वरातीत पोहोचली आणि तिथे मनसोक्त नाचू लागली. तिचा हा निर्लज्जपणा पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटले, पण पतीच्या हत्येमागे तिचाच हात असेल, असा संशय कोणाला आला नाही.

हत्येचा कट कसा आला समोर?

महिलेचा पती अनेक दिवसांपासून बेपत्ता असल्याने कुटुंबीयांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असतांना त्यांना महिलेच्या प्रेमसंबंधांबद्दल माहिती मिळाली. पोलिसांनी खाक्या दाखवताच महिलेने आपला गुन्हा कबूल केला. तिने सांगितले की, प्रियकराच्या मदतीने तिने पतीचा खून केला आणि मृतदेह लपवून टाकला.

पोलिसांनी आरोपी प्रियकराला त्याच्या लग्नाच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे मधुचंद्राच्या आधीच अटक केली. त्याची नवी नवरी सासरी त्याची वाट पाहत होती, पण तो पोलीस स्टेशनमध्ये होता.

पोलिसांनी काय दिली माहिती

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या हत्येचा कट पूर्वनियोजित होता. महिलेने पतीच्या हत्येनंतर प्रियकरासोबत लग्न करण्याचे ठरवले होते, पण प्रियकराने तिला धोका देऊन दुसऱ्या मुलीशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. याचा राग मनात धरून आणि त्याला धडा शिकवण्यासाठी ती त्याच्या वरातीत नाचायला गेली होती. पोलिसांनी आरोपी महिला आणि तिच्या प्रियकराला अटक केली असून त्यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल केला आहे.

Amravati Crime: अमरावतीत भीषण अपघात! इलेक्ट्रिक बस-रिक्षा धडकेत शाळकरी मुलासह ५ जणांचा जागीच मृत्यू

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पतीची हत्या का करण्यात आली?

    Ans: प्रियकराशी संबंधांमध्ये पती अडथळा ठरत असल्याने कट रचला गेला.

  • Que: प्रकरण उघड कसे झाले?

    Ans: पती बेपत्ता झाल्याने तक्रार दाखल झाली आणि पोलिस तपासात सत्य समोर आले.

  • Que: सध्या आरोपींची स्थिती काय आहे?

    Ans: महिला आणि तिच्या प्रियकराला अटक करून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.

