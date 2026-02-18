किरण राव यांना Chikungunya ची लागण, घरीच घेतायत उपचार, चाहत्यांना हेल्थ अपडेट देत काळजी घेण्याचे केले आवाहन

प्रसिद्ध बॉलीवूड चित्रपट निर्माते किरण राव यांची तब्येत बिघडली असल्याचे समोर आले आहे. त्यांना चिकनगुनिया झाला आहे. “लापता लेडीज” च्या दिग्दर्शिका आणि आमिर खानच्या एक्स पत्नीने इन्स्टाग्रामवर याची घोषणा केली. त्यांनी त्यांच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर दोन फोटो शेअर केले आहेत, ज्यात त्यांच्या बरे होण्याच्या प्रवासाचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. किरण राव यांनी त्यांच्या आजारादरम्यान मित्रांकडून मिळालेल्या पाठिंब्याची आणि प्रेमाची झलक देखील शेअर केली आहे.
मंगळवारी किरण राव यांनी इन्स्टाग्रामवर सोफ्यावर झोपलेला, कॅमेऱ्याकडे हसणारा एक फोटो शेअर केला आहे. त्यांची पाळीव मांजर तिच्या पायाजवळ बसलेली आहे, कॅमेऱ्याकडे पाहत आहे. किरणने फोटोला कॅप्शन दिले आहे, “ठीक आहे मित्रांनो, मला आता चिकनगुनिया झाला आहे, आणि हो, मीरी एक उत्कृष्ट पॅरामेडिक आहे, वेळेवर तिच्या आईच्या तापाचे निरीक्षण करत आहे.”
डिसेंबरमध्ये अपेंडिक्स शस्त्रक्रिया
किरण रावची यापूर्वी डिसेंबर २०२५ मध्ये अपेंडिक्स शस्त्रक्रिया झाली होती. तिने रुग्णालयातील फोटो शेअर केले आणि तिच्या प्रकृतीबद्दल सांगितले. तिने डॉक्टरांचे आणि तिच्या चाहत्यांचे आभार देखील मानले. किरण राव यांनी त्यांच्या बरे होण्याच्या प्रवासाची माहिती दुसऱ्या एका स्टोरीमध्ये दिली आहे. फोटोमध्ये त्यांना शुभेच्छा देणारे ग्रीटिंग कार्ड, त्यांचे एअरपॉड्स आणि एक पुस्तक दाखवले आहे. किरण यांनी लिहिले, “हळूहळू, हळूहळू, मित्रांकडून आलेले कार्ड पाहत, आणि माझे वाचन पूर्ण करत. मला माहित आहे की तुम्हाला हे माहित आहे, पण सांधेदुखी खूप आहे. सर्वांनी, खबरदारी घ्या.”
किरण राव कोण आहे?
किरण रावने २०११ मध्ये “धोबी घाट” या चित्रपटातून दिग्दर्शनात पदार्पण केले. याआधी तिने “पीपली लाईव्ह” आणि “डेल्ही बेली” सारखे चित्रपटही तयार केले होते. किरण राव तिच्या एक्स पती आमिर खानच्या “लगान” या चित्रपटाची जवळची मैत्रीण आहे, जिथे त्यांची सेटवर भेट झाली होती. किरणने “दंगल”, “तलाश”, “सीक्रेट सुपरस्टार” आणि “सित्तारे जमीन पर” सारखे हिट आणि सुपरहिट चित्रपट बनवले आहेत.