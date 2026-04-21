IPL 2026: कर्णधारच बनले संघासाठी ‘डोकेदुखी’! स्वबळावर विजय मिळवणे झाले कठीण; पाहा फ्लॉप कॅप्टन्सची यादी

IPL 2026 मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) सध्या गुणतालिकेत तळाच्या स्थानावर आहे. या परिस्थितीसाठी बऱ्याच अंशी त्यांचा कर्णधार, अजिंक्य रहाणेच जबाबदार आहे. सात सामन्यांमध्ये, त्याला 25 च्या सरासरीने आणि 145 च्या स्ट्राईक रेटने केवळ 152 धावा करता आल्या आहेत. सुरुवातीला तो डावाची सुरुवात (ओपनिंग) करत होता; त्यानंतर त्याने तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करण्यास सुरुवात केली. मात्र, संघाच्या रचनेमध्ये त्याची नेमकी भूमिका काय आहे, हे अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. या स्पष्टतेच्या अभावाचा KKR आणि खुद्द रहाणे या दोघांच्याही कामगिरीवर विपरीत परिणाम झाला आहे.
IPL मध्ये लखनौ संघ पुन्हा एकदा संघर्ष करताना दिसत आहे आणि त्यांच्या कर्णधाराच्या, म्हणजेच ऋषभ पंतच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती आहे. त्याने सहा डावांमध्ये मिळून 147 धावा केल्या आहेत. त्याची फलंदाजीची सरासरी 29.40 असून, स्ट्राईक रेट 136 इतका आहे. या हंगामात पंत तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येत आहे; तरीही, त्याला अपेक्षित वेगाने धावा करण्यात अपयश येत आहे. फलंदाजीच्या क्रमात त्याला वरच्या क्रमांकावर बढती मिळाल्यामुळे, संघाचे एकूण संतुलन देखील बिघडल्याचे दिसून येते. निकोलस पूरनला फलंदाजीच्या क्रमात खाली यावे लागले आहे आणि परिणामी त्याच्या धावांचा ओघही आटला आहे.
मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार IPL 2026 मध्ये आतापर्यंत आपला प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरला आहे. पाच सामन्यांमध्ये, हार्दिक पांड्याला 24 च्या सरासरीने आणि 143 च्या स्ट्राईक रेटने केवळ 96 धावा करता आल्या आहेत. त्याची सर्वोच्च धावसंख्या 40 धावा इतकी आहे. त्याच्या गोलंदाजीच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, पाच सामन्यांमध्ये त्याने केवळ तीन बळी (विकेट्स) मिळवले आहेत. त्याचा इकॉनॉमी रेट 11.69 असून, गोलंदाजीची सरासरी 50.66 इतकी आहे. ही निराशाजनक कामगिरी मुंबईच्या खराब फॉर्ममागील एक प्रमुख कारण ठरली आहे.
चेन्नई सुपर किंग्सचा कर्णधार IPL 2026 मध्ये डावाची सुरुवात (ओपनिंग) करत आहे. मात्र, सध्या तो आपल्या पूर्वीच्या फॉर्मची केवळ एक सावलीच वाटत आहे. सहा सामन्यांमध्ये, ऋतुराज गायकवाडला केवळ 82 धावा करता आल्या आहेत. त्याचा स्ट्राईक रेट 112 असून, फलंदाजीची सरासरी 13.66 इतकी आहे. चेन्नईसाठी सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत तो सध्या सहाव्या क्रमांकावर आहे.
IPL 2026 मध्ये राजस्थान रॉयल्सने सलग चार सामने जिंकत दमदार सुरुवात केली. मात्र, संघाचा कर्णधार रियान पराग याचे या विजयांमध्ये कोणतेही लक्षणीय योगदान राहिले नाही. चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना, सहा डावांमध्ये त्याला केवळ 61 धावा करता आल्या आहेत. त्याची फलंदाजीची सरासरी 12.30 असून, स्ट्राईक रेट 122 इतका आहे. राजस्थानला त्यांच्या मागील दोन सामन्यांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला आणि या दोन्ही प्रसंगी रियानकडे सामन्यावर प्रभाव पाडण्याची संधी होती परंतु त्याला तसे करण्यात अपयश आले.
