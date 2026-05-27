Amazon-Flipkart ला विसरा! आता केंद्र सरकार लाँच करणार स्वतःचे ‘शॉपिंग पोर्टल’; स्वस्त दरात खरेदी करता येणार वस्तू

Shopping Website : आपल्या देशातील खादी क्षेत्राने प्रचंड वेगाने वाढ अनुभवली आहे. या पार्श्वभूमीवर, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली असून, खादी इंडियाच्या उत्पादनांसाठी एक नवीन आणि आधुनिक ई-कॉमर्स पोर्टल लवकरच देशात सुरू केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. गेल्या वर्षी २ लाख कोटी रुपयांची विक्री झाल्यानंतर, आता सर्वसामान्य जनतेसाठी संधींचा खजिना खुला होणार आहे हे मात्र नक्की पण सरकारचं शॉपिंग पोर्टल असल्यामुळे आता आणखी स्वस्त दरात वस्तू खरेदी करता येणार आहे.
अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी या नवीन पोर्टलचे तंत्रज्ञान आणि वैशिष्ट्यांवर चर्चा करताना स्पष्ट केले की, हे पोर्टल पूर्णपणे ‘मोबाईल-फर्स्ट’ स्वरूपाचे असणार आहे. ग्राहकांना यामध्ये high-resolution imagery, सुधारित पेमेंट पर्याय आणि ‘Shop the Look’ सारखी प्रभावी वैशिष्ट्ये अनुभवता येतील. शिवाय, त्यांनी असेही नमूद केले की, या पोर्टलचा मुख्य उद्देश म्हणजे ब्रँडची कथा जागतिक प्रेक्षकांसमोर प्रभावीपणे मांडणे हा आहे; आणि यामध्ये ‘जनरेशन Z’ला आकर्षित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
दरम्यान, आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये खादी उत्पादनांच्या विक्रीत प्रचंड वाढ दिसून आली आहे. विक्रीने ₹1,87,105 कोटींचा विक्रमी उच्चांक गाठला आहे. जी वर्ष 2013-14 मध्ये नोंदवल्या गेलेल्या केवळ ₹31,154 कोटींच्या आकडेवारीच्या तुलनेत एक लक्षणीय वाढ आहे. शिवाय, विविध अंदाजांनुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये ही विक्री ₹2.51 लाख कोटींचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता आहे.
खादी आणि ग्रामोद्योग उपक्रमांतून निर्माण झालेला एकूण रोजगार 2013-14 मधील 1.30 कोटींवरून वाढून 2025-26 मध्ये 2.04 कोटींवर पोहोचला आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, 2013-14 च्या तुलनेत, 2025-26 या वर्षात खादी क्षेत्राच्या माध्यमातून लक्षावधी लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
शिवाय, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत, सन २०२५-२६ या वर्षात ६६,४९४ नवीन घटकांची स्थापना करण्यात आली. या उपक्रमाच्या माध्यमातून, ७,३१,४३४ व्यक्तींना रोजगाराच्या सुवर्णसंधी प्राप्त झाल्या. या प्रक्रियेला सुलभ करण्यासाठी, एकूण ₹७,३७५ कोटींच्या कर्जापोटी लाभार्थ्यांना ₹२,४५७ कोटींचे ‘मार्जिन मनी’ अनुदानही वितरित करण्यात आले आहे.
