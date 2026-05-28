Amruta Fadnavis : आधी मुख्यमंत्री बुलेटवर अन् आता त्यांच्या पत्नी सायकलवर; इंधन बचतीचा दिला अनोखा संदेश, Video Viral

Updated On: May 28, 2026 | 01:43 PM IST
सारांश

Amruta Fadnavis Cycling Video : पंतप्रधान मोदींनी इंधन बचतीसाठी केलेल्या आवाहनाने प्रेरित होऊन मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी सायकल चालवायला सुरुवात केली आहे. याचा व्हिडिओ त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर काही तासांतच व्हायरल झाला आहे.

Amruta Fadnavis Cycling Video

आधी मुख्यमंत्री बुलेटवर अन् आता त्यांच्या पत्नी सायकलवर; इंधन बचतीचा दिला अनोखा संदेश, Video Viral

विस्तार
  • PM मोदींच्या आवाहनानंतर मुंबईच्या रस्त्यांवर सायकल चालवताना दिसल्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी
  • इंधन बचतीचा देशाला संदेश
  • व्हिडिओ व्हायरल
Amruta Fadnavis Cycling Video : सध्या पश्चिम आशियातील युद्धाचे ढग गडद झाले आहेत. यामुळे जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला असून जगभरातील अनेक देशांमध्ये पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना इंधन बचतीचे आवाहन केले होते. यासाठी लोकांनी प्रायव्हेट वाहनांचा वापर करण्याऐवजी सार्वजनिक सेवांचा वापर करावा, काही अंतरासाठी सायकलीचा वापर करावा असे म्हटले होते.

त्यांच्या या आवाहानाचा सन्मान करत एक मोठा बदल पाहायाल मिळला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी ५ ते ७ किलोमीटरच्या अंतरासाठी सायकल चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर करत याची घोषणाही केली आहे. त्यांनी म्हटले की, मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या इंधन बचतीच्या आवाहानेने प्रेरित होऊन ५ ते ७ किलोमीटरच्या परिसरात सायकलचा वापर सुरु केला आहे. पेट्रोल-डिझेल वाचवण्याच्या दिशेने हे माझे एक छोटेसे पाऊल आहे. यामुळे निरोगीजीवनशैलीही जपली जाईल. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

कान्स दौराही रद्द

यापूर्वी अमृता फडणवींसांनी राष्ट्रहितासाठी आपला वैयक्तिक लाभ बाजूल ठेवत कान्सचा दौराही रद्द केला होता. त्यांनी पंतप्रधानांच्या काटकसरीच्या आवाहानाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्राची संस्कृती आणि हातमाग वारसा सादर करण्यासाठी मिळालेले निमंत्रण नाकारले होते. त्यांनी राष्ट्र प्रथम ला प्राधान्य दिले होते. आता सायकलवर स्वार होऊन इंधन बचतीचा संदेश देत राष्ट्र प्रथमाला प्राधान्य दिले आहे. त्यांनी कान्स फेस्टिव्हलचा दौरा रद्द केल्या त्यावेळी म्हटले होते की, मला मुंबईच्या सामान्य नागरिकांसारखंच जगायचे आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


 नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून लोकांनी त्यांच्या कृतीचे कौतुक केले आहे. तर काहींनी यावर टीकाही केली आहे. परंतु, अमृता फडणवीसांनी आपल्या कृतीतून राष्ट्र प्रेम दाखवून दिले आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 28, 2026 | 01:43 PM

