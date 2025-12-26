Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Nagpur Municipal Elections : नागपूर महापालिका निवडणुकीत काँग्रेस आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी एकत्र

महापालिका निवडणुकीसाठी नागपूरमध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि काँग्रेसच्या युतीची घोषणा करण्यात आली आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे शहराध्यक्ष दुनेश्वर पेठे यांनी अधिकृत घोषणा केली आहे.

Updated On: Dec 26, 2025 | 03:35 PM

आघाडीबाबतचे चित्र दोन दिवसांत स्पष्ट होईल, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे निवडणूक प्रभारी, आमदार रोहित पवार यांनी दिली. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येणार असल्याबाबत मागील तीन वर्षांपासून बोलले जात आहे. पण, अशी कोणतीही चर्चा नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Published On: Dec 26, 2025 | 03:35 PM

