VIDEO VIRAL : शहारे आणणारा थरार! एका व्यक्तीने मक्का मशिदीच्या छतावरून मारली उडी पण परमेश्वराचा चमत्कारच म्हणावा, पुढे जे झाले…

Man jumps from Mecca Grand Mosque today video : इस्लाम धर्मातील सर्वात पवित्र स्थळ मानल्या जाणाऱ्या मक्का येथील ‘मस्जिद अल-हरम’ (Grand Mosque) मधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका व्यक्तीने मशिदीच्या वरच्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मात्र, तिथे तैनात असलेल्या एका कर्तव्यदक्ष सुरक्षा रक्षकाने स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता त्या व्यक्तीला वाचवले. या थरारक घटनेचा व्हिडिओ (Viral Video) सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून, जगभरातून या सुरक्षा रक्षकाच्या धैर्याचे कौतुक केले जात आहे.
गुरुवारी, २५ डिसेंबर २०२५ रोजी मक्का येथील ग्रँड मशिदीत भाविकांची मोठी गर्दी होती. अचानक एका व्यक्तीने मशिदीच्या छतावरून खाली उडी मारण्याचा प्रयत्न केला. तो व्यक्ती खाली पडणार इतक्यात मशिदीच्या संरक्षणासाठी तैनात असलेल्या विशेष दलाच्या जवानाने (Special Forces) चपळाईने त्याला पकडले. त्या व्यक्तीला जमिनीवर आदळण्यापूर्वीच रोखण्यात यश आले, मात्र या प्रयत्नात सुरक्षा रक्षक स्वतः जखमी झाला. सौदी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या रक्षकाला किरकोळ फ्रॅक्चर झाले असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर या घटनेचा व्हिडिओ वाऱ्यासारखा पसरला आहे. व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, तो व्यक्ती टोकाचे पाऊल उचलण्यासाठी पुढे सरसावतो आणि सुरक्षा रक्षक त्याला वाचवण्यासाठी स्वतःला झोकून देतो. मक्का प्रदेशाच्या अमिरातीच्या अधिकृत खात्याने या घटनेची पुष्टी केली असून, सुरक्षा दलांच्या तत्परतेमुळे एक मोठा अनर्थ टळल्याचे म्हटले आहे. सौदी गृह मंत्रालयाने या प्रकरणाची कायदेशीर चौकशी सुरू केली आहे.
🕋🚨 A security guard at the Masjid al-Haram rushed to intervene after a person tried to take their own life by jumping off the upper floors of the masjid. The security guard was injured while trying to prevent the person from hitting the ground. Both individuals were… pic.twitter.com/NnpveIE8wf — • (@Alhamdhulillaah) December 25, 2025
credit : social media and Twitter
या दुर्दैवी घटनेनंतर ग्रँड मशिदीचे मुख्य इमाम शेख अब्दुर्रहमान अल-सुदाईस यांनी उपस्थित भाविकांना संबोधित केले. ते म्हणाले, “इस्लामिक कायद्याचे मूळ उद्दिष्ट ‘जीवनाचे रक्षण’ (Protection of Life) करणे हे आहे. पवित्र स्थळांच्या पावित्र्याचा प्रत्येकाने आदर राखला पाहिजे.” मशिदीत अशा प्रकारे टोकाचे पाऊल उचलणे हे धर्माच्या शिकवणुकीच्या विरुद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या घटनेनंतरही मशिदीतील प्रार्थना आणि उमराहचे उपक्रम विनाअडथळा सुरू राहिले.
मस्जिद अल-हरम ही जगातील सर्वात मोठी आणि पवित्र मशिद आहे, ज्याच्या मध्यभागी ‘काबा शरीफ’ आहे. दरवर्षी हज आणि उमराहसाठी कोट्यवधी लोक येथे येतात. २०१७ च्या एका घटनेनंतर येथे सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कडक करण्यात आली आहे. आधुनिक काळात सौदी सरकारने मशिदीच्या विस्तारासाठी आणि सुरक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. आजच्या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले की, सौदीची सुरक्षा पथके कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी २४ तास सज्ज असतात.
Ans: मक्का येथील मस्जिद अल-हरमच्या वरच्या मजल्यावरून एका व्यक्तीने उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न केला, ज्याला सुरक्षा रक्षकाने वेळीच वाचवले.
Ans: उडी मारणाऱ्या व्यक्तीला वाचवताना तिथे तैनात असलेला सुरक्षा रक्षक जखमी झाला असून त्याला किरकोळ फ्रॅक्चर झाले आहे.
Ans: इमाम शेख सुदाईस यांनी सांगितले की, जीवनाचे रक्षण करणे हेच इस्लामचे मुख्य ध्येय आहे आणि प्रत्येकाने मशिदीच्या पावित्र्याचा आदर केला पाहिजे.