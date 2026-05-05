Kalyan : अंमली पदार्थ विरोधी पथकाची मोठी कारवाई, 21लाखांचा गांजा जप्त तिघांना अटक

कल्याणमध्ये अमली पदार्थ विरोधी पथकाने मोठी कारवाई करत तब्बल १०७ किलो गांजा जप्त केला आहे. या कारवाईत सुमारे २१ लाख रुपयांच्या किमतीचा माल हस्तगत करण्यात आला असून तिघांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात आरोपींकडून अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पोलिसांकडून चौकशी सुरू असून या मागील मोठ्या साखळीचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या धडक कारवाईमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
