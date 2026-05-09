  • Kolhapur News Seal Shops Without Business Licenses Demand To The Standing Committee Against Over Selling

Kolhapur News : व्यवसाय परवाना नसलेली दुकाने सील करा; अतिक्रणाविरोधात स्थायी समितीकडे मागणी

Updated On: May 09, 2026 | 08:14 PM
  • व्यवसाय परवाना नसलेली दुकाने सील करा;
  • अतिक्रणाविरोधात नागरिक आक्रमक
कोल्हापूर : तावडे हॉटेल ते गांधीनगर परिसरातील महापालिकेच्या हद्दीत आलेल्या जागेवरील बांधकामांना पुन्हा नोटीसा द्यायची काय गरज आहे. यापूर्वी नोटीसा दिल्या आहेत ना? या ठिकाणी व्यवसाय सुरु आहेत. मग परवाना विभागाने त्याच्यावर काय कारवाई केली. परवाना नसेल तर तत्काळ सर्व व्यवसायधारकांची दुकाने सील करा. परवाना विभागामार्फत आतापर्यंत का कारवाई केली नाही. तातडीने सर्व दुकाने सील करा. तसेच महापालिकेचा रीतसर परवाना द्या, अशी मागणी इंद्रजीत बोंद्रे, आदिल फरास, प्रवीण सोनवणे, अमर समर्थ यांनी केली. व्यवसाय परवाना विषयावरून अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले. विशेष म्हणजे पहिल्यांदाच स्थायी समितीची सभा शांततेत झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये आठ विषयांवर चर्चा झाली.

प्रशासनाने दिली माहिती
आयआरबीचे ४५ किलोमीटरचे रस्ते स्वच्छतेसाठी महापालिकेकडे मनुष्यबळ कमी असलेने स्वतंत्र एजन्सीमार्फत हे रस्ते स्वच्छ करता येते का याची पडताळणी करु नवीन स्विपी गमशीन चालविण् यचे स्वतंत्र प्रशिक्षीत ड्रायव्हर घेणे आवश्यक आहे. आहे त्या ड्रायव्हरकडून काम केलेस मशनरी खराब होऊ शकते. महापालिकेला ८ स्विपीग मशीन प्राप्त होत आहेत. सदरची कंपनी महापालिकेच्या चालकाला प्रशिक्षण देणार आहेत. तरीही देखभाल दुरुस्तीच्या ड्रायव्हरसह देखभालीचा प्रस्ताव कंपनीकडून मागणी केलेला आहे, अशी माहिती प्रशासनाने दिली.

Kolhapur News : वादळी वाऱ्यामुळे लग्न मंडप तुटला; अवकाळी पावसाने कोल्हापुरकरांची तारांबळ

स्थायी समिती सभेमध्ये विविध विषयांवर झाली चर्चा
सीएसआरच्या माध्यमातून नागरी सुविधा केंद्रात एचडीएफसी बँकेमार्फत मनुष्यबळ नियुक्ती करुन देणेव्या प्रस्तावावर चर्चा होऊन इतर बँकाकडूनाही तसा प्रस्ताव मागवून फेरप्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अमर समर्थ यांनी नाल्यातील गाळ काढल्यानंतर तो काठावर ठेवल्यानंतर तो उठाव केला जात नाही, गाळ उठाव करण्यासाठी आवश्यक ती यंत्रणा भाड्याने घेण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. पावसाळा सुरू होण्यासाठी अवघे पंधरा दिवस उरले आहेत. हे काम दोन महिने अगोदर का केले नाही.

असा जाब हे नगरसेवकांनी प्रशासनाला विचारला. त्याला प्रज्ञा उत्तुरे यांनी समर्थन दिले. महापालिकेमार्फत मनुष्यबळाद्वारे व दोन पोकलॅन्ड मशिनमार्फत २० मार्च पासून नाले सफाई सुरु आहे. ४० कर्मचा-यांमार्फत कर्मचा-यांमार्फ लहान मोठे नाल्यांची स्वच्छता सुरु आहे. शहरातील मुख्य रस्त्याचे गटर्स, स्ट्रॉम वॉटर, पेव्हिंग ब्लॉक खराब झाले आहे. काही ठिकाणी गटर्स आहे परंतू पुढे पाणी जाण्यासाठी मार्ग नाही. त्यासाठी ज्या त्या विभागाने पाहिले पाहिजे आदी विसयांवर चर्चा झाली.

दुधाळी शूटिंग रेंज येथे रात्री गार्डन नेमावेत
महापालिका विभागीय कार्यालयामार्फत दुधाळी येथे सुरक्षेचे नियोजन करावे. दुधाळी शुटिंग रेंज येथे रेंजचे साहित्य आहे. याठिकाणी रात्रीचे बरेचसे अवैध धंदे सुरु असतात. त्यामुळे या ठिकाणी स्वतंत्र गार्ड नेमावा, अशी मागणी प्रतापसिंह जाधव यांनी केली. यावर गार्ड नेमण्याची व्यवस्था करू, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

अतिक्रमण काढल्यानंतर पुन्हा परवानगी देतात का?
शहरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी अतिक्रमण काढले जाते. त्याठिकाणी परत लावण्यासाठी परवानगी दिली जाते का? असा सवाल अनुराधा खेडकर यांनी विचारला. यावर चारही विभागीय कार्यालयामार्फत स्वतंत्र अतिक्रमणची पथके करण्यात येत आहे. ही पथके सहाय्यक आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली त्या त्या विभागीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात कारवाई करतील.

Gokul Dudh Mahasangh: ‘गोकुळ’वर प्रशासक येणार! हायकोर्टाने मुदतवाढ नाकारल्याने विद्यमान संचालक मंडळाला मोठा धक्का

 

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM

