Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Maharashtra »
  • Kolhapur News Polluted Water Of Panchganga River Is Playing With The Lives Of Villagers

Kolhapur News : पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ? प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ

गेल्या तीन दशकांपासून कोल्हापूरची जीवनवाहिनी असलेल्या पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाने आता मृत्यूचा विळखा घट्ट केला आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 04:58 PM
Kolhapur News : पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ? प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ
Follow Us:
Follow Us:
  • पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ?
  • प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ
कोल्हापूर :  गेल्या तीन दशकांपासून कोल्हापूरची जीवनवाहिनी असलेल्या पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाने आता मृत्यूचा विळखा घट्ट केला आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका, इचलकरंजीचा काळा ओढा आणि औद्योगिक वसाहतींमधील रसायनयुक्त सांडपाण्यामुळे नदीचे पाणी पिण्यायोग्य राहिलेले नाहीच, शिवाय या प्रदूषित पाण्यामुळे शिरोळ तालुक्यात कर्करोगाच्या रुग्णांमध्ये भयावह वाढ झाली आहे. या गंभीर प्रश्नावर प्रशासनाचे डोळे उघडण्यासाठी पंचगंगा काठच्या संतप्त नागरिकांनी आता थेट ‘आमरण उपोषणा’चे हत्यार उपसण्याचा इशारा दिला आहे.गुरुवारी पंचगंगा नदीवरील सर्व नागरिकांच्या वतीने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कोल्हापूर येथील प्रादेशिक कार्यालयाला निवेदन देण्यात आले. या निवेदनातून गेल्या 30-35 वर्षांतील लेखाजोखा प्रदूषणाचा मांडतानाच वण प्रशासकीय निष्क्रयतेचा पाढा वाचण्यात आला आहे. कोल्हापूर महानगरपालिका, दवाखाने, रेल्वे व एस.टी. डेपो, कत्तलखाने आणि इचलकरंजीमधील प्रोसेस व सायझिंग उद्योगांना या प्रदूषणासाठी जबाबदार धरले आहे. इचलकरंजीच्या ‘काळ्या ओढ्या’तून येणारे विषारी पाणी पंचगंगेच्या पात्रात मिसळून नदीचा रंग पूर्णतः काळा झाला असून, यामुळे पर्यावरणाचे अपरिमित नुकसान होत आहे.

2012  मध्ये इचलकरंजीमध्ये दूषित उद्योगांना या प्रदूषणासाठी जबाबदार धरले आहे. इचलकरंजीच्या ‘काळ्या ओढ्या’तून येणारे विषारी पाणी पंचगंगेच्या पात्रात मिसळून नदीचा रंग पूर्णतः काळा झाला असून, यामुळे पर्यावरणाचे अपरिमित नुकसान होत आहे. 2012मध्ये इचलकरंजीमध्ये दूषित आता चर्चा नको, थेट कारवाई हवी ! 12 गेल्या 30 वर्षांपासून आम्ही आंदोलने करत आहोत, मात्र केवळ पोकळ आश्वासने मिळतात. आता आमचा संयम सुटला आहे, अशा भावना अविनाश पाटील, सातगोडा, सुकुमार पुजारी, प्रशांत कुमार, अजित चौगुले आणि त्यांच्या सहका-यांनी व्यक्त केल्या. जर प्रदूषण करणाऱ्या घटकांवर तात्काळ कड़क कारवाई झाली नाही, तर पंचगंगा काढचे सर्व नागरिक सामूहिकरीत्या आमरण उपोषणाला बसतील, असा निर्वाणीचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

Iran Israel War : ‘कोल्हापुरी’ उद्योगांना युद्धाचा फटका; कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे मंदीचे गंभीर परिणाम

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या भूमिकेकडे लक्ष !
उद्योग भवनातील ‘एमपीसीबी’च्या कार्यालयाने हे निवेदन स्वीकारले असून, आता हे मंडळ केवळ कागदी घोडे नाचवणार की प्रत्यक्ष दौषी उद्योगांवर आणि संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.पाण्यामुळे 38 निष्पाप जीवांचा बळी गेला होता. तरीही प्रशासनाला जाग आलेली नाही, असा संताप ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे. सध्या केवळ कावीळ किंवा गॅस्ट्रोच नव्हे, तर त्वचारोग आणि शिरोळ तालुक्यात वाढणारा कर्करोग ही चिंतेची बाब बनली आहे. प्रदूषित पाण्यामुळे शेतजमिनींचा पोतही पूर्णपणे बिघडला असून, शेती ही आता नुकसानीची ठरत आहे.

Sangali News : वन्यप्राण्यांचा वाढता उपद्रव; गावकऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

Web Title: Kolhapur news polluted water of panchganga river is playing with the lives of villagers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 07, 2026 | 04:58 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया
1

Latur : राज्याच्या अर्थसंकल्पावर लातूरच्या व्यापाऱ्यांची प्रतिक्रिया

Kolhapur News : जनतेच्या प्रश्नावर प्रशासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न; पहिल्याच जनता दरबारात नागरिकांचा प्रतिसाद
2

Kolhapur News : जनतेच्या प्रश्नावर प्रशासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न; पहिल्याच जनता दरबारात नागरिकांचा प्रतिसाद

Nashik News : दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार दिलासा; दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी-देव नदीजोडसाठी शासनाकडून निधी मंजूर
3

Nashik News : दुष्काळग्रस्त गावांना मिळणार दिलासा; दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी-देव नदीजोडसाठी शासनाकडून निधी मंजूर

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा
4

Sindhudurg : वैभव नाईकांच्या उपस्थितीत आंबा काजू बागायतदार काढणार भव्य मोर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गृहिणींचा संघर्ष आणि महिला सशक्तीकरणाची झलक; ‘लाडकी बहीण’ चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

गृहिणींचा संघर्ष आणि महिला सशक्तीकरणाची झलक; ‘लाडकी बहीण’ चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

Mar 07, 2026 | 05:25 PM
Business Success Story : १५ ते २० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सुरु केला व्यवसाय! ‘टफ मफ अँड कंपनी’ डेजर्ट क्लाउड किचन

Business Success Story : १५ ते २० हजार रुपयांच्या गुंतवणुकीतून सुरु केला व्यवसाय! ‘टफ मफ अँड कंपनी’ डेजर्ट क्लाउड किचन

Mar 07, 2026 | 05:18 PM
पुरंदर, बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; नीरा–कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात मंजुरी

पुरंदर, बारामती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; नीरा–कऱ्हा नदीजोड प्रकल्पाला अर्थसंकल्पात मंजुरी

Mar 07, 2026 | 05:04 PM
गेम होणार अन् बिहारमध्ये ‘चाणक्य’ भाकरी फिरवणार? नितीश कुमार राज्यसभेवर जाताच…; BJP चा ‘हा’ नेता…

गेम होणार अन् बिहारमध्ये ‘चाणक्य’ भाकरी फिरवणार? नितीश कुमार राज्यसभेवर जाताच…; BJP चा ‘हा’ नेता…

Mar 07, 2026 | 05:02 PM
Kolhapur News : पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ? प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ

Kolhapur News : पंचगंगेचा वनवास संपणार कधी ? प्रदुषित पाण्यामुळे गावकऱ्यांच्या जीवाशी खेळ

Mar 07, 2026 | 04:58 PM
बॉलीवूडपासून ग्लोबल रनवेपर्यंत: लंडन फॅशन वीकमध्ये रिक रॉयचा जलवा; भारतीय फॅशनचा गौरव जागतिक स्तरावर

बॉलीवूडपासून ग्लोबल रनवेपर्यंत: लंडन फॅशन वीकमध्ये रिक रॉयचा जलवा; भारतीय फॅशनचा गौरव जागतिक स्तरावर

Mar 07, 2026 | 04:53 PM
Chakan : स्थानिक बाजारपेठांना युद्धाच्या झळा; बाजारपेठेत मंदी, गॅस दरवाढ अन्…

Chakan : स्थानिक बाजारपेठांना युद्धाच्या झळा; बाजारपेठेत मंदी, गॅस दरवाढ अन्…

Mar 07, 2026 | 04:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

KALYAN : १६ मार्चला होणार KDMC ची महासभा, स्थायी समिती आणि सभागृह नेतेपदासाठी भाजप आग्रही

Mar 07, 2026 | 03:11 PM
THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

THANE : घरगुती गॅस सिलिंडर दरवाढीविरोधात ठाण्यात राष्ट्रवादीचे आंदोलन

Mar 07, 2026 | 03:09 PM
Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Alibaug : हेमनगर येथे शिवजन्मोत्सव सोहळा संपन्न , राजाभाई केणी यांचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:49 PM
Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Ratnagiri : रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

Mar 06, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Sindhudurg : विजयदुर्ग ते मुंबई जाणाऱ्या रो-रो बोटीचा अपघात

Mar 06, 2026 | 07:20 PM
Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Beed News : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे परळी येथील नेते राजाभाऊ फड यांची मागणी

Mar 05, 2026 | 08:37 PM
Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Navi Mumbai : निर्यात ठप्प, माल खराब होण्याची भीती, शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात विक्रीचा सल्ला

Mar 05, 2026 | 08:30 PM