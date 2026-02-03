Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Raigad Zilla Parishad: रायगडमध्ये राजकीय गणित बिघडले! महायुतीतच घमासान, मित्रच झाले प्रतिस्पर्धी

रायगड जिल्हा परिषद निवडणुकीत यंदा राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदललेली पाहायला मिळत असून राज्यातील सत्ताधारी महायुतीतील घटक पक्षच अनेक ठिकाणी एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत.

Feb 03, 2026
Raigad Zilla Parishad: रायगड जिल्हा परिषद निवडणुकीत यंदा राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदललेली पाहायला मिळत असून राज्यातील सत्ताधारी महायुतीतील घटक पक्षच अनेक ठिकाणी एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात जिल्ह्यात विविध गटांमध्ये थेट लढती होत असून काही अपवाद वगळता भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढत असले तरी स्थानिक पातळीवरील समीकरणांमुळे अनेक ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढतीऐवजी थेट संघर्ष रंगला आहे. एकूणच, रायगड जिल्हा परिषद निवडणुकीत यंदा बहुरंगी आणि बहुकोनी लढती होत असून मतदार कोणाच्या पारड्यात मतांचा कौल टाकतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. आगामी काही दिवसांमध्ये प्रचाराची रणधुमाळी अधिक तीव्र होणार असून स्थानिक पातळीवरील प्रश्न आणि वैयक्तिक संपर्क हेच विजयाचे प्रमुख सूत्र ठरणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुतीतील घटक पक्षांमध्येच रायगडमध्ये अनेक ठिकाणी थेट सामना होत असल्याने कार्यकत्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस काही ठिकाणी एकत्र असले तरी स्थानिक स्तरावरील गटबाजी आणि वैयक्तिक प्रभावामुळे समीकरणे बदलली आहेत, शिवसेना आणि ठाकरे गटातील वेगवेगळ्या उमेदवारांमुळे मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.

मुरुड तालुक्यातील कोर्लई येथे राजश्री मिसळ (ठाकरे गट) विरुद्ध मनस्वी मोहिते (भाजप) आणि ज्योती नागावकर (शिवसेना) अशी तिरंगी लढत होत आहे. रोहा तालुक्यात नागोठणे येथे किशोर जैन (राष्ट्रवादी काँग्रेस) विरुद्ध सुमित करते (शिवसेना) आणि साईनाथ धुळे (मनसे) अशी लढत आहे. भुवनेश्वर येथे मधुकर पाटील (राष्ट्र‌वादी कसोस) यांच्यासमोर संदेश मोरे (शिवसेना) आणि नितीन वारंगे (ठाकरे गट) उभे आहेत. घोसाळे येथे सुश्रुता पाटील (भाजप) विरुद्ध उर्वशी कडकर (शिवसेना) आणि रोहिणी सकपाळ (राष्ट्रवादी काँग्रेस) अशी तिरंगी लढत होत आहे. पाली (गांभुळपाडा) येथे निलिमा पाटील (भाजप) आणि शर्मिला बोडके (शिवसेना) आमनेसामने आहेत. खालापूर तालुक्यातील वासांचे येथे सदीप मुंढे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) विरुद्ध नेहा पारंगे (भाजप) अशी थेट लढत आहे.

उरण तालुक्यातील आवेपूर येथे राजा केाणी (शिवसेना) विरुद्ध चित्रा पाटील (भाजप) अशी थेट लढत होत आहे. आवासमध्ये दिलीप भोईर (शिवसेना) यांच्यासमोर राजेंद्र ठाकूर (काँग्रेस) उभे आहेत, जासई येथे डॉ. मनीष पाटील (काँग्रेस) आणि जे. डी. जोशी (भाजप) यांच्यात सामना रंगणार आहे. कर्जत तालुक्यात कळव येथे नारायण डामसे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) विरुद्ध हरिचंद निरगुडा (शिवसेना) अशी लढत आहे. नेरळमध्ये सुरेश टोकरे (शिवसेना) आणि सुनिता मोरे (ठाकरे गट) यांच्यात मुकाबला होत आहे. पेण तालुक्यात दादर येथे वैकुंठ पाटील (भाजप) आणि प्रल्हाद पाटील (शेकाप) आमनेसामने आहेत, वहखळमध्ये मिलिंद पाटील (शिवसेना), संजय जांभळे (खटारा) आणि प्रभाकर म्हात्रे (भाजप) अशी तिरंगी लढत होत आहे. शिहू येथे शमिलों वैकुंठ पाटील (भाजप) विरुद्ध पल्लवी प्रसाद भोईर (शिवसेना ठाकरे गट) अशी बेट टक्कर आहे.

पोलादपूर तालुक्यातील लोहारे येथे चंद्रकांत कळंबे (शिवसेना कृष्णा कदम (भाजप) आणि ए. ए. राजक करखेलकर (काँग्रेस) अशी तिरंगी लढत आहे. बिस्वाडी (नहगाव तर्फे) येथे विकास गोगावले (शिवसेना) आणि निलेश महाडीक (राष्ट्रवादी काँग्रेस) यांच्यात सामना रंगणार आहे. महाड तालुक्यातील करंजाडी येथे सोमनाथ ओड़ाउँ (ठाकरे गट), निलेश ताठरे ( शिवसेना), अमित मोरे ( भाजप) आणि उमेश तांबे (काँग्रेस) अशी चौरंगी लढत लक्षवेधी ठरत आहे. माणगाव तालुक्यात निजामपूर येथे राजीव साबळे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) विरुद्ध अविनाश नलावडे (शिवसेना) आणि जनार्दन मानकर (ठाकरे गट) अशी तिरंगी लढत आहे. मोर्चा येथे अस्लम राऊत राष्ट्रवादी काँग्रेस) यांच्यासमोर रमेश मोरे (शिवसेना) आणि अरीफ मणेर (ठाकरे गट) मैदानात आहेत.

Feb 03, 2026

