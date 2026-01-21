Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ratnagiri News: महायुतीच्या अडचणी वाढणार? ‘या’ पक्षाने थोपटले दंड

रत्नागिरी दाऱ्यावर आल्याचे सचिव व माजी खासदार विनायक राऊत याना चिपळूण, संगमेश्वर येथे बैठका घेऊन संपर्क कार्यालयात प्रमुख पदाधिकारी व संभाव्य उमेदवारांची बैठक आयोजित केली होती.

Updated On: Jan 21, 2026 | 01:50 PM
युतीविरोधात उबाठाने थोपटले दंड (सोशल मीडिया)

उबाठा सेनेकडून जिप, पंस उमेदवार जाहीर
खासदार राऊतांची पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक

रत्नागिरी: शिवसेनेपाठोपाठ रत्नागिरी तालुक्यातील जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणातील उमेदवारांच्या नावांची घोषणा शिवसेना उबाठाचे माजी खासदार विनायक उपस्थितीत करण्यात उमेदवारांना पक्षाचा एबी फॉर्मही देण्यात आला. रत्नागिरीमध्ये राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष, वंचितशी आघाडी केली जाणार राऊत यांच्या आली. असून, मनसेलाही जागा सोडल्या जाणारा आहेत. संबंधित पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन स्थानिक पातळीवर निर्णया घेतला जाईल असे माजी खासदार विनायक राऊत यांनी सांगितले,

जिल्ह्यात महायुती आणि महाविकास आघाडी अशी लढत होणार असली तरी प्रत्यक्षात ही लढत शिवसेना शिंदे गटा आणि उद्धव चाळासाहेब ठाकरे शिवसेना यांच्यातच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या रूपाने उबाठा आणि शिंदे शिवसेना एकमेकांना निवडणूक आखाड्यात भिडणार आहे.

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी

रत्नागिरी दाऱ्यावर आल्याचे सचिव व माजी खासदार विनायक राऊत याना चिपळूण, संगमेश्वर येथे बैठका घेऊन संपर्क कार्यालयात प्रमुख पदाधिकारी व संभाव्य उमेदवारांची बैठक आयोजित केली होती. यावेळी जिल्हाप्रमुख दत्ताजी कदम, तालुकाप्रमुख शेखर घोसाळे, युक्क संघटक प्रसाद सावंत, महिला तालुका संघटक ममता जोशी यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी जिल्हा परिषद गटांमध्ये वाटद गटामधून संज्योत सुरेश चव्हाण, खालगाव गटातून विनोद शितप, कोतवडे गटामधून ज्येष्ठ शिवसैनिक व माजी सभापती उत्तम मोरे, झाडगाव म्यु. बाहेर आस्था अमित धांगडे, नाचणेमधून शशिकांत बारगोडे, कलांमधून विलास भातडे, गोळपमधून विनोद शिंदे तर पावसमधून माजी जि.प. सदस्य व विभागप्रमुख रविकिरण तोडणकर यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

हातकणंगलेत जिल्हा परिषदेसाठी 4 तर पंचायत समितीसाठी एक अर्ज दाखल; आत्तापर्यंत 713 अर्जांची विक्री

‘या’ उमेदवारांना पक्षाकड़न देण्यात आले एबी फॉर्म

केळ्येमधून गौरव सुर्यकांत नाखरेकर, कुवारबावमधून उमेश राऊत, नाचणेतून विजयकुमार डेपसे, हरचिरीमधून दत्तात्रय गांगण, भाट्येतून किरण रविंद्र नाईक, गोळपमध्ये अविनाश गुरव, पावसमधून सुभाष पावसकर, गावखडीतून कृषा किसन पाटील तर कर्जामधून राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गटाच्या नसिमा डोंगरकर यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. या सर्वांना पक्षाचे एबी फॉर्म देण्यात आले असून मंगळवार व बुधवारी उमेदवारी अर्ज दाखल केले जाणार आहेत.

