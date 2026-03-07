बॉलीवूडपासून ग्लोबल रनवेपर्यंत: लंडन फॅशन वीकमध्ये रिक रॉयचा जलवा; भारतीय फॅशनचा गौरव जागतिक स्तरावर

सेलिब्रिटी डिझायनर आणि स्टायलिस्ट रिक रॉय यांनी लंडन फॅशन वीकमध्ये सहभागी होऊन भारतीय फॅशनसाठी अभिमानाचा क्षण निर्माण केला. जगातील सर्वात प्रभावशाली फॅशन प्लॅटफॉर्मपैकी एकावर त्यांनी भारताची बदलती स्टाइल आणि सर्जनशीलता सादर केली, ज्यामुळे भारतीय फॅशनच्या जागतिक उपस्थितीला बळकटी मिळाली.
फिल्म आणि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीतील अनेक मोठ्या नावांसोबत काम करण्यासाठी ओळखले जाणारे रिक रॉय यांची लंडन फॅशन वीकमधील उपस्थिती केवळ औपचारिक नव्हती. त्यांनी फॅशनच्या मुळांशी जोडून त्याची सखोल समज घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी दाखवले की नवीन विचार, वेगवेगळ्या दृष्टिकोन आणि नवनवीन स्टाइल्स कशा प्रकारे ग्लोबल फॅशनच्या भविष्याची रूपरेषा ठरवत आहेत.
या संधीबद्दल सांगताना रिक म्हणाले, “हे सगळं Rob & Romesh Vs या यूकेमधील शोच्या शूटिंगदरम्यान सुरू झालं, ज्याला नंतर BAFTA पुरस्कारही मिळाला. शूटिंगदरम्यान माझी एका व्यक्तीशी भेट झाली, जो नंतर माझा मित्र बनला. त्याच्यामार्फत माझी एका एजन्सीशी ओळख झाली जी जगभरातील फॅशन प्रोफेशनल्सना विविध ग्लोबल इव्हेंट्स आणि प्रोजेक्ट्ससाठी निवडते. त्या एजन्सीने माझ्याशी संपर्क साधला आणि विचारले की मला लंडन फॅशन वीकमध्ये सहभागी व्हायचे आहे का.”
ते पुढे म्हणाले, “एकदा हे निश्चित झाल्यानंतर मी स्वतः ठरवले की मला कोणत्या डिझायनर्सचे शो पाहायचे आणि अनुभवायचे आहेत; LUEDER, Phobie London, Labrum London, Chet Lo, Oscar Ouyang आणि Fam Irvoll. मी स्वतःचे प्रतिनिधित्व केले, अनेक मुलाखती दिल्या आणि एकूणच हा अनुभव खूप चांगला होता.”
रिक यांना विशेषतः लंडनच्या स्थानिक फॅशनला जवळून समजून घ्यायचे होते, फक्त प्रसिद्ध लक्झरी ब्रँड्सचे शो पाहण्यासाठी जाण्यापेक्षा. ते म्हणाले, “फक्त नावासाठी जुन्या लक्झरी ब्रँड्सचे शो पाहण्याची माझी इच्छा नव्हती. मला लंडनमधील स्थानिक डिझायनर्स पाहायचे होते, जे नवे लुक, नवे स्टाइल आणि नवे आयडिया घेऊन येत आहेत. फक्त आपण तिथे होतो असे सांगण्यासाठी शो अटेंड करणे हा माझा उद्देश नव्हता, तर अशा लोकांना भेटणे होते जे खरोखरच जागतिक फॅशनमध्ये काहीतरी नवीन करत आहेत.”
मिळालेल्या प्रतिसादाबद्दल बोलताना रिक म्हणाले, “लोक भारताबद्दल खूप उत्सुक आहेत आणि आपल्याकडे जगाला देण्यासाठी काय आहे हे जाणून घेऊ इच्छितात. भारत आज जागतिक स्तरावर आपली मजबूत ओळख निर्माण करत आहे आणि मला ते तिथे स्पष्टपणे जाणवले. विशेषतः लंडन फॅशन वीकच्या रेड कार्पेटवर लोकांनी मला लक्षात घेतले. आज भारतीय फॅशनबद्दल लोकांमध्ये किती आदर आणि उत्सुकता आहे हे पाहून खूप आनंद झाला.”
आपल्या जागतिक अनुभवासोबतच जमिनीशी जोडलेल्या दृष्टिकोनामुळे रिक रॉय भारतीय सर्जनशीलतेला जगभर पोहोचवण्याचे काम करत आहेत. ते भारतीय फॅशनला आंतरराष्ट्रीय मंचावर नेण्याबरोबरच जागतिक फॅशन समुदायाशी मजबूत नातेसंबंधही निर्माण करत आहेत. त्यांच्या मते खरे प्रतिनिधित्व फक्त दिसण्यात नसते, तर आपल्या कामातून आणि विचारातून ओळख निर्माण करण्यात असते.