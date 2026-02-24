Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • India Suffer Crushing Defeat In First Odi Australias One Sided Victory Due To Batsmens Flop Show

IND W vs AUS W 1st ODI: पहिल्या वनडेत भारताचा दारुण पराभव; फलंदाजांच्या फ्लॉप शोमुळे ऑस्ट्रेलियाचा एकतर्फी विजय

प्रथम फलंदाजी करताना टीम इंडिया ४८.३ षटकांत २१४ धावांवर सर्वबाद झाली. प्रत्युत्तरात, ऑस्ट्रेलियन महिला संघाने ३८.२ षटकांत २१७ धावा करत हे लक्ष्य गाठले.

Updated On: Feb 24, 2026 | 07:24 PM
पहिल्या वनडेत भारताचा दारुण पराभव (Photo Credit - X)

पहिल्या वनडेत भारताचा दारुण पराभव (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • पहिल्या वनडेत भारताचा दारुण पराभव
  • फलंदाजांच्या फ्लॉप शोमुळे ऑस्ट्रेलियाचा एकतर्फी विजय
  • मालिकेत १-० अशी आघाडी
India women’s national cricket team vs Australia women’s national cricket team match scorecard: भारतीय महिला संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. दोन्ही संघ सध्या एकदिवसीय मालिकेत खेळत आहेत. मालिकेतील पहिला सामना ब्रिस्बेनमधील अॅलन बॉर्डर फील्डवर खेळला गेला. ऑस्ट्रेलियन महिला संघाने ६ विकेट्सने विजय मिळवला. प्रथम फलंदाजी करताना टीम इंडिया ४८.३ षटकांत २१४ धावांवर सर्वबाद झाली. प्रत्युत्तरात, ऑस्ट्रेलियन महिला संघाने ३८.२ षटकांत २१७ धावा करत हे लक्ष्य गाठले. बेथ मूनीला तिच्या शानदार खेळीसाठी सामनावीर पुरस्कार मिळाला. ऑस्ट्रेलियन महिला संघाने आता मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे.

हरमनप्रीत कौर आणि स्मृती मानधनाचा डाव व्यर्थ

या सामन्यात टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी निराशा केली. स्मृती मानधन, हरमनप्रीत कौर आणि काशवी गौतम यांनीच चांगली खेळी केली. मानधनाने ६८ चेंडूत ७ चौकारांसह ५८ धावा केल्या. कर्णधार हरमनप्रीत कौरने ८४ चेंडूत ३ चौकारांसह ५३ धावा केल्या. ७ व्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या काश्वी गौतमने ४४ चेंडूत ३ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४३ धावा केल्या. रिचा घोषनेही २३ धावांचे योगदान दिले. उर्वरित फलंदाज १० धावांपेक्षा कमी धावा काढत बाद झाले. ऑस्ट्रेलियाकडून अ‍ॅशले गार्डनरने ३ आणि मेगन शटने २ बळी घेतले.

T20 World Cup 2026: ‘मी आनंदी आहे, हा धक्का आवश्यक होता’, टीम इंडियाच्या पराभवानंतर Ravi Shastri चे अजब विधान

ऑस्ट्रेलियनच्या दोन फलंदाजांकडून अर्धशतक

२१५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलिया कधीही दबावाखाली दिसला नाही. त्यांच्या सलामीवीर, एलिसा हिली आणि फोबी लिचफिल्ड यांनी पहिल्या विकेटसाठी ५५ धावा जोडल्या. फोबी लिचफिल्ड ३२ चेंडूत ३२ धावा करून बाद झाली, तिने तिच्या डावात सहा चौकार मारले. जॉर्जिया वॉल गोल्डन डकवर बाद झाली तेव्हा ऑस्ट्रेलियाने ५५ धावांवर आपला दुसरा विकेट गमावला. तथापि, सुरुवातीच्या दोन विकेट गमावल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने पुनरागमन केले.

एलिसा हिली ७० चेंडूत ५० धावा

एलिसा हिली आणि बेथ मूनी यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ११४ धावांची भागीदारी केली. कर्णधार एलिसा हिली ७० चेंडूत ५० धावा काढून बाद झाली. त्यानंतर बेथ मुनीने ७९ चेंडूत ७६ धावा केल्या, त्यात पाच चौकार आणि दोन षटकार मारले. ऑस्ट्रेलियाने २१५ धावांचे लक्ष्य ३८.२ षटकात सहा विकेट्स गमावून पूर्ण केले. टीम इंडियाच्या गोलंदाजीबद्दल बोलायचे झाले तर, श्रेयस चरणीने सर्वाधिक दोन विकेट्स घेतल्या.

“हो, Sachin Tendulkar वर अन्याय…”, अखेर २२ वर्षांनंतर अंपायर Steve Bucknor यांनी मागितली माफी

Web Title: India suffer crushing defeat in first odi australias one sided victory due to batsmens flop show

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 07:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PAK vs ENG: पाकिस्तानच्या पदरी नाणेफेक, प्रथम फलंदाजी करण्याचा घेतला निर्णय, पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11
1

PAK vs ENG: पाकिस्तानच्या पदरी नाणेफेक, प्रथम फलंदाजी करण्याचा घेतला निर्णय, पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

T20 World Cup 2026: ‘मी आनंदी आहे, हा धक्का आवश्यक होता’, टीम इंडियाच्या पराभवानंतर Ravi Shastri चे अजब विधान
2

T20 World Cup 2026: ‘मी आनंदी आहे, हा धक्का आवश्यक होता’, टीम इंडियाच्या पराभवानंतर Ravi Shastri चे अजब विधान

“हो, Sachin Tendulkar वर अन्याय…”, अखेर २२ वर्षांनंतर अंपायर Steve Bucknor यांनी मागितली माफी
3

“हो, Sachin Tendulkar वर अन्याय…”, अखेर २२ वर्षांनंतर अंपायर Steve Bucknor यांनी मागितली माफी

क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्षा संपली! ICC Women’s T20 World Cup 2026 चे वेळापत्रक जाहीर; IND vs PAK कधी भिडणार? घ्या जाणून
4

क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्षा संपली! ICC Women’s T20 World Cup 2026 चे वेळापत्रक जाहीर; IND vs PAK कधी भिडणार? घ्या जाणून

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND W vs AUS W 1st ODI: पहिल्या वनडेत भारताचा दारुण पराभव; फलंदाजांच्या फ्लॉप शोमुळे ऑस्ट्रेलियाचा एकतर्फी विजय

IND W vs AUS W 1st ODI: पहिल्या वनडेत भारताचा दारुण पराभव; फलंदाजांच्या फ्लॉप शोमुळे ऑस्ट्रेलियाचा एकतर्फी विजय

Feb 24, 2026 | 07:24 PM
अखेर El Mencho चा गेम ओव्हर? प्रेयसीच्या ‘त्या’ भेटीने ड्रग्ज तस्करीचं जाळं उघड

अखेर El Mencho चा गेम ओव्हर? प्रेयसीच्या ‘त्या’ भेटीने ड्रग्ज तस्करीचं जाळं उघड

Feb 24, 2026 | 07:20 PM
Test Drive दरम्यान Accident झाला तर खिशातून पैसे द्यावे लागतात का? जाणून घ्या काय सांगतात नियम

Test Drive दरम्यान Accident झाला तर खिशातून पैसे द्यावे लागतात का? जाणून घ्या काय सांगतात नियम

Feb 24, 2026 | 07:15 PM
शासकीय योजनांची माहिती देणारे फलक आता शाळेच्या भितींवर? मंत्री दादाजी भुसे यांचा निर्णय

शासकीय योजनांची माहिती देणारे फलक आता शाळेच्या भितींवर? मंत्री दादाजी भुसे यांचा निर्णय

Feb 24, 2026 | 07:13 PM
Astrology : काय सांगता ! राशीत दडलंय मागच्या जन्मीचं रहस्य ? काय सांगतं ज्योतिषशास्त्र, जाणून घ्या

Astrology : काय सांगता ! राशीत दडलंय मागच्या जन्मीचं रहस्य ? काय सांगतं ज्योतिषशास्त्र, जाणून घ्या

Feb 24, 2026 | 07:10 PM
बेशिस्त Auto रिक्षाचालकांना RTO चा दणका; 6 लायसन्स रद्द अन् थेट ४७७ ऑटो…

बेशिस्त Auto रिक्षाचालकांना RTO चा दणका; 6 लायसन्स रद्द अन् थेट ४७७ ऑटो…

Feb 24, 2026 | 07:03 PM
पुरूषांनो सावधान! निरोगी असूनही वाढत्या वयात कमी होते Fertility, काय आहे कारण

पुरूषांनो सावधान! निरोगी असूनही वाढत्या वयात कमी होते Fertility, काय आहे कारण

Feb 24, 2026 | 06:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM
Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Feb 24, 2026 | 03:24 PM
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM