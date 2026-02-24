अखेर El Mencho चा गेम ओव्हर? प्रेयसीच्या ‘त्या’ भेटीने ड्रग्ज तस्करीचं जाळं उघड

Mexico Violence: मेक्सिको पेटलं! ड्रग्ज माफिया ‘एल मेंचो’च्या मृत्यूनंतर हिंसाचाराचा भडका; भारत सरकारने जारी केली अॅडव्हायजरी
मिळालेल्या माहितीनुसार, मेक्सिकन गुप्तचर संस्थांनी एल मेंचोच्या गर्लफ्रेंडच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले होते. तिचा मागोवा घेत मेंचोच्या लपण्याचे ठिकाण शोधण्यात आले. यानंतर गुप्कचर यंत्रणांनी कारवाई करत या हाय-प्रोफाइल गुन्हेगाराचा खात्मा केला. मेक्सिकन सरकारसाठी हा मोठा विजय आहे. मेक्सिकोच्या गुप्तचर संस्थांनी एल मेंचोच्या एका साथीदाराशी ओळख पटवली होती. त्याचा देखील पाठलाग करु जलिस्कोच्या डोगरांळ राज्यात ग्रामीण कंपाऊंडमध्ये एल मेंचोच्या ठिकाणाचा शोध घेण्यात आला.
एल मेंचोच्या लपलेल्या ठिकाणाचा शोध लागताच दुसऱ्या दिवशी सुरक्षा दलांनी परिसराला वेठा घातला. यानंतर मेंचो दिसताच त्याच्यावर गोळीबार करम्यात आला. मेंचोचे सहकारी त्याच्यासोबत घनटाद जगंलात पळू जात होता. मात्र यावेळी मेंचोच्या गंभीर जखमी अवस्थेत सापडला. यानंतर त्याला वैद्यरीय केंद्राकडे जाताना हेलिकॉप्टरमध्येच त्याचा मृत्यू झाला.
सध्या एल मेंचोच्या मृत्यूनंतर मेक्सिकोच्या अनेक राज्यांमध्ये न्यू जनरेशनच्या कार्टेलने हिंसाचाराला सुरुवात केली आहे. अनेक ठिकाणी जाळफोळ, स्फोट घडवून आणण्यात आला आहे. या मध्ये अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 25 नॅशनल गार्ड्स देखील शहीद झाले आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे मेक्सिकोत प्रचंड अस्थिरता पसरली आहे.
एल मेंचो हा कुख्यात ड्रग माफिया आणि न्यू जनरेशन कार्टेलचा प्रमुख होता. त्याच्यावर फेटांनिल सारख्या घातक औषधांच्या तस्करीचा आरोप आहे. अमेरिका आणि मेक्सिको दोन्ही देश बऱ्याच काळापासून त्याचा शोध घेत होते. त्याच्यावर इतर अनेक गंभीर गुन्हे देखील दाखल आहेत. त्याच्या मृत्यूनंतर देशात सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचे आश्वासन मेक्सिकोच्या राष्ट्रपती शीनबॉम यांनी दिले आहे.
Ans: नेमेसियो ओसेगुएरा उर्फ एल मेंचो हा मेक्सिकोचा सर्वात खतरनाक आणि कुख्यात ड्रग माफिया मानला जायचा. तसेच तो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) चा नेता आणि मुख्य कार्यकर्ता होता.
Ans: गुप्तचर संस्थांनी एल मेंचोच्या गर्लफ्रेंडच्या हालचालींवरुन मेक्सिकोच्या सुरक्षा दलांनी त्याचा ठावठिकाणा शोधला
Ans: एल मेंचोच्या मृत्यूनंतर मेक्सिकोत Jelisco new Cartel च्या सदस्यांनी मेक्सिकोच्या विविध राज्यांमध्ये जाळफोळ, हिंसाचार सुरु केला आहे.