Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Mexican Drug Cartel Leader El Mencho Death Girlfriend Tip Mexico News

अखेर El Mencho चा गेम ओव्हर? प्रेयसीच्या ‘त्या’ भेटीने ड्रग्ज तस्करीचं जाळं उघड

El Mencho Death : कुख्यात ड्रग माफिया एल मेंचोचा अखेर खात्मा झाला आहे. मात्र यामुळे मेक्सिकोत हिंसाराचा भडका उडाला आहे. आतापर्यंत 15 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

Updated On: Feb 24, 2026 | 07:20 PM
Mexican Drug Cartel Leader El Mencho Death

अखेर El Mencho चा गेम ओव्हर? प्रेयसीच्या 'त्या' भेटीने ड्रग्ज तस्करीचं जाळं उघड (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • कुख्यात ड्रग माफिया El Mencho ठार
  • त्याच्या गर्लफ्रेंडच्या त्या भेटीने ड्रग्ज तस्करीचं जाळं उघड
  • मेक्सिकोत El Mencho च्या मृत्यूनंतर हिंसाचाराचा भडका
El Mencho Death News in Marathi : अखेर मेक्सिकोच्या सर्वात धोकादायक आणि कुख्यात ड्रग माफिया एल मेंचोचा खात्मा झाला आहे. मेक्सिकोच्या गुप्तचर संस्थांनी त्याचा शोध घेऊन लष्करी कारवाईत त्याला ठार केले आहे. मात्र यामुळे मेक्सिकोच्या विविध राज्यांमध्ये हिंसाचाराचा भडका उडाला आहे. याच वेळी एक मोठी माहिती समोर आली आहे. मेंचोच्या मृत्यूनंतर पोलिसांना त्यांचा ठावठिकाणा कसा लागला हे समोर आले आहे.

Mexico Violence: मेक्सिको पेटलं! ड्रग्ज माफिया ‘एल मेंचो’च्या मृत्यूनंतर हिंसाचाराचा भडका; भारत सरकारने जारी केली अ‍ॅडव्हायजरी

कसा लागला मेंचोच्या ठिकाणाचा सुगावा

मिळालेल्या माहितीनुसार, मेक्सिकन गुप्तचर संस्थांनी एल मेंचोच्या गर्लफ्रेंडच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले होते. तिचा मागोवा घेत मेंचोच्या लपण्याचे ठिकाण शोधण्यात आले. यानंतर गुप्कचर यंत्रणांनी कारवाई करत या हाय-प्रोफाइल गुन्हेगाराचा खात्मा केला. मेक्सिकन सरकारसाठी हा मोठा विजय आहे. मेक्सिकोच्या गुप्तचर संस्थांनी एल मेंचोच्या एका साथीदाराशी ओळख पटवली होती. त्याचा देखील पाठलाग करु जलिस्कोच्या डोगरांळ राज्यात ग्रामीण कंपाऊंडमध्ये एल मेंचोच्या ठिकाणाचा शोध घेण्यात आला.

एल मेंचोच्या लपलेल्या ठिकाणाचा शोध लागताच दुसऱ्या दिवशी सुरक्षा दलांनी परिसराला वेठा घातला. यानंतर मेंचो दिसताच त्याच्यावर गोळीबार करम्यात आला. मेंचोचे सहकारी त्याच्यासोबत घनटाद जगंलात पळू जात होता. मात्र यावेळी मेंचोच्या गंभीर जखमी अवस्थेत सापडला. यानंतर त्याला वैद्यरीय केंद्राकडे जाताना हेलिकॉप्टरमध्येच त्याचा मृत्यू झाला.

मेक्सिकोत मेंचोच्या मृत्यूनंतर हिंसाचाराचा भडका

सध्या एल मेंचोच्या मृत्यूनंतर मेक्सिकोच्या अनेक राज्यांमध्ये न्यू जनरेशनच्या कार्टेलने हिंसाचाराला सुरुवात केली आहे. अनेक ठिकाणी जाळफोळ, स्फोट घडवून आणण्यात आला आहे. या मध्ये अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 25 नॅशनल गार्ड्स देखील शहीद झाले आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे मेक्सिकोत प्रचंड अस्थिरता पसरली आहे.

एल मेंचो हा कुख्यात ड्रग माफिया आणि न्यू जनरेशन कार्टेलचा प्रमुख होता. त्याच्यावर फेटांनिल सारख्या घातक औषधांच्या तस्करीचा आरोप आहे. अमेरिका आणि मेक्सिको दोन्ही देश बऱ्याच काळापासून त्याचा शोध घेत होते. त्याच्यावर इतर अनेक गंभीर गुन्हे देखील दाखल आहेत. त्याच्या मृत्यूनंतर देशात सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचे आश्वासन मेक्सिकोच्या राष्ट्रपती शीनबॉम यांनी दिले आहे.

EL Mencho: ड्रग्ज, 8,400 कोटींची संपत्ती अन् ‘क्रूर’ साम्राज्य; माफियाच्या श्रीमंतीची ‘अशी’ गुपिते जी वाचून पायाखालची जमीनच सरकेल

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कोण होता एल मेंचो?

    Ans: नेमेसियो ओसेगुएरा उर्फ एल मेंचो हा मेक्सिकोचा सर्वात खतरनाक आणि कुख्यात ड्रग माफिया मानला जायचा. तसेच तो जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल (CJNG) चा नेता आणि मुख्य कार्यकर्ता होता.

  • Que: मेक्सिकोच्या सुरक्षा दलांना एल मेंचोचा ठावठिकाणा कसा लागला?

    Ans: गुप्तचर संस्थांनी एल मेंचोच्या गर्लफ्रेंडच्या हालचालींवरुन मेक्सिकोच्या सुरक्षा दलांनी त्याचा ठावठिकाणा शोधला

  • Que: एल मेंचोच्या मृत्यूनंतर मेक्सिकोत काय परिस्थिती आहे?

    Ans: एल मेंचोच्या मृत्यूनंतर मेक्सिकोत Jelisco new Cartel च्या सदस्यांनी मेक्सिकोच्या विविध राज्यांमध्ये जाळफोळ, हिंसाचार सुरु केला आहे.

Web Title: Mexican drug cartel leader el mencho death girlfriend tip mexico news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 24, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मेक्सिको हादरलं! El Mencho च्या मृत्यूनंतर २९ वर्षीय तरुण बनला नवा ड्रग माफिया? VIDEO जारी करत दिला संदेश
1

मेक्सिको हादरलं! El Mencho च्या मृत्यूनंतर २९ वर्षीय तरुण बनला नवा ड्रग माफिया? VIDEO जारी करत दिला संदेश

युद्ध की घातपात? इराणमध्ये थेट भाजीमंडईत कोसळलं लष्करी हेलिकॉप्टर; ४ जण जागीच ठार, थरारक VIDEO 
2

युद्ध की घातपात? इराणमध्ये थेट भाजीमंडईत कोसळलं लष्करी हेलिकॉप्टर; ४ जण जागीच ठार, थरारक VIDEO 

रॉब जेटन बनले नेदरलँड्सचे सर्वात तरुण आणि पहिले समलैंगिक पंतप्रधान; PM मोदींकडून अभिनंदन
3

रॉब जेटन बनले नेदरलँड्सचे सर्वात तरुण आणि पहिले समलैंगिक पंतप्रधान; PM मोदींकडून अभिनंदन

कॅनडा सरकार ॲक्शन मोडमध्ये! PM कार्नी यांच्या भारत भेटीपूर्वी मोठी कारवाई; ‘या’ दहशतवाद्याचे नागरिकत्व रद्द
4

कॅनडा सरकार ॲक्शन मोडमध्ये! PM कार्नी यांच्या भारत भेटीपूर्वी मोठी कारवाई; ‘या’ दहशतवाद्याचे नागरिकत्व रद्द

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अखेर El Mencho चा गेम ओव्हर? प्रेयसीच्या ‘त्या’ भेटीने ड्रग्ज तस्करीचं जाळं उघड

अखेर El Mencho चा गेम ओव्हर? प्रेयसीच्या ‘त्या’ भेटीने ड्रग्ज तस्करीचं जाळं उघड

Feb 24, 2026 | 07:20 PM
Test Drive दरम्यान Accident झाला तर खिशातून पैसे द्यावे लागतात का? जाणून घ्या काय सांगतात नियम

Test Drive दरम्यान Accident झाला तर खिशातून पैसे द्यावे लागतात का? जाणून घ्या काय सांगतात नियम

Feb 24, 2026 | 07:15 PM
शासकीय योजनांची माहिती देणारे फलक आता शाळेच्या भितींवर? मंत्री दादाजी भुसे यांचा निर्णय

शासकीय योजनांची माहिती देणारे फलक आता शाळेच्या भितींवर? मंत्री दादाजी भुसे यांचा निर्णय

Feb 24, 2026 | 07:13 PM
Astrology : काय सांगता ! राशीत दडलंय मागच्या जन्मीचं रहस्य ? काय सांगतं ज्योतिषशास्त्र, जाणून घ्या

Astrology : काय सांगता ! राशीत दडलंय मागच्या जन्मीचं रहस्य ? काय सांगतं ज्योतिषशास्त्र, जाणून घ्या

Feb 24, 2026 | 07:10 PM
बेशिस्त Auto रिक्षाचालकांना RTO चा दणका; 6 लायसन्स रद्द अन् थेट ४७७ ऑटो…

बेशिस्त Auto रिक्षाचालकांना RTO चा दणका; 6 लायसन्स रद्द अन् थेट ४७७ ऑटो…

Feb 24, 2026 | 07:03 PM
पुरूषांनो सावधान! निरोगी असूनही वाढत्या वयात कमी होते Fertility, काय आहे कारण

पुरूषांनो सावधान! निरोगी असूनही वाढत्या वयात कमी होते Fertility, काय आहे कारण

Feb 24, 2026 | 06:56 PM
“माझी बायको सुपरहिरो…” विकीचे कॅटवर नितांत प्रेम! गरोदर असताना अनेक समस्यांना दिले तोंड

“माझी बायको सुपरहिरो…” विकीचे कॅटवर नितांत प्रेम! गरोदर असताना अनेक समस्यांना दिले तोंड

Feb 24, 2026 | 06:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM
Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Vasai : लहान मुलांच्या भांडणातून मोठा संघर्ष! वसईतील खान कॉम्प्लेक्समध्ये तणाव

Feb 24, 2026 | 03:24 PM
Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Hasan Mushrif : मुश्रीफांनी सांगितली दादांची आठवण

Feb 23, 2026 | 06:43 PM
Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Parbhani  : जिल्हा परिषद अध्यक्षा सह 5 पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता

Feb 23, 2026 | 06:16 PM
Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Kolhapur Ashwini Bidre Case : हत्येचा निकाल लागूनही मृत्यूच्या दाखल्यासाठी कुटुंबाचा वनवास

Feb 23, 2026 | 05:58 PM
Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Pune News : महापालिकेत तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्या हाती; श्रीनाथ भीमाले यांची बिनविरोध निवड

Feb 23, 2026 | 05:44 PM
Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Imtiaz Jaleel : “पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी पैसे खाल्ले!” जलील यांचे खळबळजनक आरोप

Feb 23, 2026 | 05:23 PM