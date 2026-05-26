Vastu Tips : देवघर कसं आणि कुठलं असायला पाहिजे ? काय सांगतं ज्योतिषशास्त्र ?

Updated On: May 26, 2026 | 03:39 PM IST
Vastu Tips :  हिंदू धर्मात देवघराला अत्यंत पवित्र स्थान मानलं जातं. घरातील सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांतता आणि आध्यात्मिक वातावरण टिकवण्यासाठी योग्य पद्धतीने देवघराची रचना करणं महत्त्वाचं मानलं जातं. ज्योतिषशास्त्र आणि वास्तुशास्त्रानुसार देवघर योग्य दिशेला, योग्य ठिकाणी आणि योग्य पद्धतीने ठेवण्याचं देखील एक कारण आहे.

Vastu Tips :  हिंदू धर्मात देवघराला अत्यंत पवित्र स्थान मानलं जातं. घरातील सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांतता आणि आध्यात्मिक वातावरण टिकवण्यासाठी योग्य पद्धतीने देवघराची रचना करणं महत्त्वाचं मानलं जातं. ज्योतिषशास्त्र आणि वास्तुशास्त्रानुसार देवघर योग्य दिशेला, योग्य ठिकाणी आणि योग्य पद्धतीने ठेवण्याचं देखील एक शास्त्र आहे. याबाबत ज्योतिषतज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांनी सांगितलं आहे.या निसर्गातील प्रत्येक दिशेचं काही ना काही महत्व आहे. प्रत्येक दिशा आणि तिच्या उपदिशा या पंचमहाभुतांचं प्रतिनिधित्व करतात. म्हणूनच देवघराची देखील एक विशिष्ट जागा आहे.

देवघर कोणत्या दिशेला असावं?

वास्तुशास्त्रानुसार घरातील देवघर ईशान्य दिशेला म्हणजेच उत्तर-पूर्व कोपऱ्यात असणं सर्वात शुभ मानलं जातं. ही दिशा देवतांची मानली जाते. या दिशेला पूजा केल्यास मन शांत राहतं आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते. यामागे एक विशिष्ट कारण देखील आहे. कोणतीही देवता म्हटलं की पहिले काय आठवतं तर तिच्यामागे असलेलं आभामंडल ज्याला ऑरा असंही म्हटलं जातं. म्हणूनच ज्योतिषशास्त्रात सूर्याला देवतांच्या आभामंडलाचं प्रतीक मानलं जातं. म्हणूनच सूर्य उगवतो ती पूर्व दिशा देवघरासाठी सकारात्मक मानली जाते. जर तुम्हाला पूर्व दिशा किंवा ईशान्य दिशेला देवघर ठेवता येणं शक्य नसेल तर तुम्ही पश्चिम दिशेला देखील देवघर ठेवू शकता. कारण पुर्वेला सूर्य उगवतो आणि पश्चिमेला तो मावळतो यामुळे तुम्ही देवघर पुर्व किंवा पश्चिमेला ठेवावं असं शास्त्र सांगतं. त्याचबरोबर दशिण किंवा उत्तरेला देखील देवीदेवतांच्या पूजेला बसणं देखील अयोग्य मानलं जातं. आता इशान्य कोपऱ्याचं महत्व काय तर, सूर्याची किरणं या दिशेला जास्त असतात त्यामुळे साकारात्मक उर्जेचं तत्व हे जास्त असतं.

देवघर लाकडी असावं की संगमरवरी?

ज्योतिष आणि वास्तुनुसार लाकडी देवघर अधिक शुभ मानलं जातं. विशेषतः सागवान किंवा शिसवाच्या लाकडाचं देवघर पवित्र आणि टिकाऊ मानलं जातं. आता लाकडी देवघराला महत्व का आहे तर, लाकडामध्ये नकारात्मक ऊर्जा खंडित करण्याचे सामर्थ्य असते. घराला लाकडाचा उंबरा का असावा तर जेव्हा आपण बाहेरुन घरात प्रवेश करतो त्यावेळी आपण नकारात्मक उर्जा घेत आत येत असतो यामुळे होतं काय तर, जेव्हा आपल्या पायाला लाकडाच्या उंबऱ्याचा स्पर्श होतो तेव्हा नकारात्मक उर्जा बाहेर जाते. आणि हेच कारण आहे की लाकडी देवघर असल्याने आपल्या आजूबाजूला वावरणारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होते. म्हणून देवघर हे कधीपण लाकडी असावं असं म्हटलं जातं.

Published On: May 26, 2026 | 03:39 PM

