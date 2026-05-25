Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Videos »
  • Satara Both Kings In Action Mode Over Satara Municipality Dispute Municipal Workers Hearings

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Updated On: May 25, 2026 | 09:30 PM IST
सारांश

सातारा नगरपालिकेतील नगरसेवकांची आज खासदार उदयनराजे भोसले आणि मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वाची आणि हायव्होल्टेज बैठक पार पडली.

Follow Us:
विस्तार

सातारा नगरपालिकेतील नगरसेवकांची आज खासदार उदयनराजे भोसले आणि मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वाची आणि हायव्होल्टेज बैठक पार पडली. गेल्या काही दिवसांपासून पालिकेतील दोन्ही राजेंच्या गटातील नगरसेवकांमध्ये अंतर्गत वाद धुमसत होता. याच वादाची गंभीर दखल घेत आज दोन्ही राजेंनी नगरसेवकांची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. यावेळी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आपली स्पष्ट भूमिका मांडली. पालिकेच्या कामात कुठलाही सावळागोंधळ खपवून घेतला जाणार नाही, असा थेट इशारा यावेळी त्यांनी दिला. जे नगरसेवक पहिल्यांदाच निवडून आले आहेत, त्यांना प्रशासकीय कामांचा अनुभव कमी आहे, त्यामुळे पालिकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांना योग्य मार्गदर्शन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. यावेळी खासदार उदयनराजे भोसले आणि मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले नगरपालिका बैठकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा एकत्र आलेले पाहायला मिळाले.

Follow Us:
विस्तार

सातारा नगरपालिकेतील नगरसेवकांची आज खासदार उदयनराजे भोसले आणि मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वाची आणि हायव्होल्टेज बैठक पार पडली. गेल्या काही दिवसांपासून पालिकेतील दोन्ही राजेंच्या गटातील नगरसेवकांमध्ये अंतर्गत वाद धुमसत होता. याच वादाची गंभीर दखल घेत आज दोन्ही राजेंनी नगरसेवकांची चांगलीच कानउघाडणी केली आहे. यावेळी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आपली स्पष्ट भूमिका मांडली. पालिकेच्या कामात कुठलाही सावळागोंधळ खपवून घेतला जाणार नाही, असा थेट इशारा यावेळी त्यांनी दिला. जे नगरसेवक पहिल्यांदाच निवडून आले आहेत, त्यांना प्रशासकीय कामांचा अनुभव कमी आहे, त्यामुळे पालिकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांना योग्य मार्गदर्शन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत. यावेळी खासदार उदयनराजे भोसले आणि मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले नगरपालिका बैठकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा एकत्र आलेले पाहायला मिळाले.

Web Title: Satara both kings in action mode over satara municipality dispute municipal workers hearings

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 09:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काशिळ-पाली मार्गावर भीषण अपघात, रस्त्यावर पडलेल्या डांबराला धडकून दुचाकीस्वाराचा मृत्यू
1

काशिळ-पाली मार्गावर भीषण अपघात, रस्त्यावर पडलेल्या डांबराला धडकून दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन
2

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल
3

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष
4

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
गोव्यात फोर स्टार हॉटेलमध्ये ठाण्याच्या मराठी कुटुंबासोबत धक्कादायक प्रकार; रात्रीच्या वेळी मास्टर की वापरून रुममध्ये शिरला अन्…

गोव्यात फोर स्टार हॉटेलमध्ये ठाण्याच्या मराठी कुटुंबासोबत धक्कादायक प्रकार; रात्रीच्या वेळी मास्टर की वापरून रुममध्ये शिरला अन्…

May 25, 2026 | 09:20 PM
Crime News: प्रेमविवाहाचा दुर्दैवी शेवट; चारित्र्याच्या संशयातून पतीकडून पत्नीची भररस्त्यात निर्घृण हत्या, आरोपी पती फरार

Crime News: प्रेमविवाहाचा दुर्दैवी शेवट; चारित्र्याच्या संशयातून पतीकडून पत्नीची भररस्त्यात निर्घृण हत्या, आरोपी पती फरार

May 25, 2026 | 09:03 PM
बोरगावात कालव्यात पडून चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू, कालव्यात दीड किलोमीटर अंतरावरून मृतदेह सापडला

बोरगावात कालव्यात पडून चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू, कालव्यात दीड किलोमीटर अंतरावरून मृतदेह सापडला

May 25, 2026 | 09:02 PM
नैसर्गिक सुंदरता, शांतता अन् नाइटलाइफचा परफेक्ट संगम; भारतातील ‘ही’ नयनरम्य ठिकाणं पिकनिकसाठी ठरतील बेस्ट

नैसर्गिक सुंदरता, शांतता अन् नाइटलाइफचा परफेक्ट संगम; भारतातील ‘ही’ नयनरम्य ठिकाणं पिकनिकसाठी ठरतील बेस्ट

May 25, 2026 | 08:49 PM
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून MSME विकास व ग्रामीण उद्योग आधुनिकीकरणासाठी SIDBI चे महत्त्वाचे उपक्रम सुरू

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून MSME विकास व ग्रामीण उद्योग आधुनिकीकरणासाठी SIDBI चे महत्त्वाचे उपक्रम सुरू

May 25, 2026 | 08:40 PM
Vikhroli News: ड्रग्ज नको, मैदानी खेळांना प्राध्यान्य! विक्रोळीत ड्रग्जविरोधी जनजागृतीसाठी क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन

Vikhroli News: ड्रग्ज नको, मैदानी खेळांना प्राध्यान्य! विक्रोळीत ड्रग्जविरोधी जनजागृतीसाठी क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन

May 25, 2026 | 08:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM
NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

May 25, 2026 | 03:31 PM
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM