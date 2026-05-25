Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खारपाडा येथे सुरू करण्यात आलेल्या टोल वसुलीच्या विरोधात मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीच्या वतीने ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. महामार्गाचे काम अद्याप अपूर्ण असतानाही टोल वसुली सुरू करण्यात आल्याने आंदोलनकर्त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.खारपाडा टोल नाका परिसरात आंदोलनकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. “रस्ता पूर्ण करा, मगच टोल घ्या” अशी भूमिका घेत समितीच्या कार्यकर्त्यांनी टोलविरोधी आंदोलन छेडले. यावेळी संतोष ठाकूर, अजय यादव, संजय यादवराव आणि रुपेश दर्गे यांनी आंदोलनात सहभाग घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
