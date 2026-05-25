Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

गोव्यातील मांद्रे येथे सिंधुदुर्गातील पर्यटकांना झालेल्या मारहाणीच्या घटनेवर गोवा पोलिसांनी तत्काळ कारवाई न केल्याच्या निषेधार्थ युवासेनेने मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर बांदा पत्रादेवी येथे रास्तारोको आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे काही काळ महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली असून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता बांदा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली आणि महामार्गावरील वाहतूक पुन्हा सुरळीत करण्यात आली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
गोव्यातील मांद्रे येथे सिंधुदुर्गातील पर्यटकांना झालेल्या मारहाणीच्या घटनेवर गोवा पोलिसांनी तत्काळ कारवाई न केल्याच्या निषेधार्थ युवासेनेने मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर बांदा पत्रादेवी येथे रास्तारोको आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे काही काळ महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली असून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता बांदा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली आणि महामार्गावरील वाहतूक पुन्हा सुरळीत करण्यात आली. या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.