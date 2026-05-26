  Ipl 2026 Rcb Vs Gt First Qualifier Vijay Mallya Sent Special Message Best Wishes To Royal Challengers Bengaluru Team

RCB उतरणार क्लालिफायरमध्ये, Vijay Mallya चा टीमसाठी खास संदेश

Updated On: May 26, 2026 | 03:37 PM IST
आयपीएल २०२६ च्या पहिल्या क्वालिफायरमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरचा सामना गुजरात टायटन्सशी होणार आहे. आरसीबीचे संस्थापक विजय मल्ल्या यांनी संघाला एक संदेश पाठवला आहे.

विजय माल्ल्याने दिला खास संदेश (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम/Social Media)

विस्तार
  • आज रंगणार पहिला क्वालिफायर सामना 
  • आरसीबी विरूद्ध जीटी खेळणार 
  • विजय माल्ल्याचा खास संदेश 
आयपीएल २०२६ चा पहिला क्वालिफायर सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात खेळला जाईल. हा सामना धर्मशाळा येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर आयोजित केला जाईल. क्वालिफायर १ जिंकणारा संघ थेट अंतिम फेरीत प्रवेश करेल. आरसीबी सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या तयारीत असेल. गुजरात संघ या सामन्यात आपला प्रभावी फॉर्म कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. दरम्यान दोन्ही संघ अत्यंत मजबूत स्थितीत असून गुजरातची गोलंदाजी प्रभावी आहे तर बंगळुरूची फलंदाजी प्रभावी असल्याचं दिसून आले आहे. आता या दोन्ही संघापैकी नक्की कोण बाजी मारणार हे पाहावं लागणार आहे. 

विजय मल्ल्याने पाठवल्या शुभेच्छा 

२००८ मध्ये आरसीबी फ्रँचायझीची स्थापना करणाऱ्या विजय मल्ल्या यांनी क्वालिफायर १ च्या आधी संघाला शुभेच्छा पाठवल्या आहेत. भारतातून पळून लंडनमध्ये लपून बसलेल्या मल्ल्या यांनी आपल्या इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये लिहिले, “आरसीबीच्या आमच्या मोठ्या सिंहांना खूप खूप शुभेच्छा. बंगळूरच्या आमच्या सिंहांसाठी थेट आयपीएलच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्याची ही एक मोठी संधी आहे. निर्भयपणे खेळा आणि मोठ्याने गर्जना करा. देव तुमचे भले करो.”

धर्मशाळा येथे नाणेफेक जिंकणे निर्णायक ठरेल

पहिल्या क्वालिफायरमध्ये नाणेफेक महत्त्वाची भूमिका बजावेल. आयपीएल २०२६ मध्ये धर्मशाला मैदानावर तीन सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी दोन सामने रात्री खेळले गेले आणि दोन्ही सामन्यांमध्ये, नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करणाऱ्या संघाने विजय मिळवला. रात्र झाल्यावर फलंदाजी करणे सोपे होते. त्यामुळे, पहिल्या क्वालिफायरमध्ये नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. हा सामना जास्त धावांचा होण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत आयपीएलमध्ये येथे १७ सामने खेळले गेले आहेत आणि पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या १९२ धावा आहे.

क्वालिफायर १ मधील RCB विरुद्ध GT सामन्याची धावसंख्या

आरसीबीची पहिल्या क्वालिफायरमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी आहे. या संघाने आयपीएलमध्ये तीन वेळा पहिला क्वालिफायर खेळला असून, त्यात दोन विजय आणि एक पराभव आहे. २०११ मध्ये हा संघ सीएसकेकडून हरला होता, परंतु २०१६ मध्ये गुजरात जायंट्स आणि २०२५ मध्ये पंजाब किंग्सला पराभूत केले. दुसरीकडे, गुजरात टायटन्सने दोनदा पहिला क्वालिफायर खेळला आहे. २०२२ मध्ये, त्यांच्या पदार्पणाच्या हंगामात, गुजरातने पहिल्या क्वालिफायरमध्ये राजस्थानचा पराभव केला. २०२३ मध्ये, त्यांना सीएसकेकडून पराभव पत्करावा लागला.

Published On: May 26, 2026 | 03:33 PM

