Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ramakant Dayma : सिनेसृष्टीचा आणखीन एक दिग्गज चेहरा हरपला! ‘Chak De India’ फेम अभिनेत्याचं निधन, सिनेविश्व शोकाकुल

Updated On: May 26, 2026 | 03:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

दिग्गज अभिनेते रमाकांत दैमा यांच्या निधनाने भारतीय मनोरंजनविश्वावर शोककळा पसरली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून गंभीर आजाराशी झुंज देत असलेल्या रमाकांत दैमा यांनी वयाच्या ६९ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • दिग्गज अभिनेते Ramakant Dayma यांची प्राणज्योत माळवल्याची बातमी समोर!
  • दिग्गजांच्या निधनाने भारतीय मनोरंजनविश्वाला फार मोठा धक्का बसल
  • शुभांगीने पोस्टच्या माध्यमातून Ramakant Dayma यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे
भारतीय सिनेसृष्टी ओळखली जाते ती तिच्या कलाकारांमुळे! अनेक दशकांपासून अगदी अर्ध शतकापासून सिनेसृष्टीची सेवा केलेले असे अनेक चेहरे आहेत. परंतु, कालांतराने या चेहेऱ्यांनी त्यांच्या चाहत्यांचे निरोप घेतले आहे. अगदी गेल्या काही महिनांपासून अभिनेते धर्मेंद्र तसेच गायिका आशा भोसलेंसारख्या कलाकारांनी त्यांच्या चाहत्यांचा निरोप घेतला. या दिग्गजांच्या निधनाने भारतीय मनोरंजनविश्वाला फार मोठा धक्का बसला होता. अशामध्ये दिग्गज अभिनेते Ramakant Dayma यांची प्राणज्योत माळवल्याची बातमी समोर आली आहे. त्यांच्या जाण्याने सिनेसृष्टीत मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

जूनमध्ये 1-2 नाहीतर 7 हिंदी चित्रपट होणार रिलीज; ‘कॉकटेल 2’पासून ‘बंदर’पर्यंत…

गेल्या काही कालांतरापासून गंभीर आजाराशी झुंझ देऊन अखेर Ramakant Dayma यांची प्राणज्योत माळवली आहे. वयाच्या 69 व्या वर्षी Ramakant Dayma यांनी अखेरचा श्वास घेतला. अभिनेत्याने ‘Chak De India’, ‘Scam 1992’ तसेच अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केले आह.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shubhangi Sanjeev Latkar (@shubhangi.latkar.official)

समर्थ राहिले पाठीशी; ‘देऊळ बंद 2’ चित्रपटाचा बाॅक्स ऑफीसवर धुमाकूळ, फक्त 5 दिवसांत केली इतक्या कोटींची कमाई

अभिनेत्री शुभांगी लाटकरने पोस्ट शेअर करत ही बातमी शेअर केली आहे. शुभांगीने पोस्टच्या माध्यमातून Ramakant Dayma यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. रमाकांत यांच्या आठवणीत कॅप्शनमध्ये तिने नमूद केले आहे की, “आज आपण एका सुंदर मनाच्या माणसाला गमावलं! मनात दाटून आलेल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी शब्दही अपुरे आहेत. Ramakant Dayma हे माझ्यासाठी केवळ मित्र किंवा कौटुंबिक परिचयातील व्यक्ती नव्हते, तर मनापासून आदर आणि जिव्हाळा वाटावा असं व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्या स्वभावात एक विलक्षण ऊब आणि उत्साह होता. आयुष्यात कितीही संकटं आली तरी प्रत्येक क्षण आनंदाने आणि हसतमुखाने जगायचा, हे त्यांनी कायम शिकवलं. उत्स्फूर्तपणे नृत्य करणारे, मनाला भिडणाऱ्या सुरांत गाणारे, प्रभावी अभिनय करणारे आणि नेहमी योग्य दिशा दाखवणारे ते खऱ्या अर्थाने प्रेरणादायी व्यक्ती होते. दिसायला साधे असे रमाकांतजी मनाने मात्र अतिशय विशाल आणि धैर्यवान होते. मी भेटलेल्या सर्वात खंबीर आणि जिद्दी माणसांमध्ये त्यांचा नक्कीच समावेश होतो. गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं माहित होतं, पण मन मात्र शेवटपर्यंत त्यांच्या बरे होण्याची आशा करत राहिलं… त्यांच्यासोबतची कितीतरी स्वप्नं अजून अपुरीच राहिली. अनेक वर्षांनंतर पुन्हा एकदा त्यांच्यासोबत रंगमंच शेअर करण्याची माझी खूप इच्छा होती. आम्ही एक सुंदर हिंदी नाटक एकत्र करण्याचं ठरवलं होतं. मी त्यांना विचारलं तेव्हा ते नेहमीसारखंच हसून म्हणाले होते, “लवकर बरा होतो… मग सगळं करूया.” काही निवडक कवितांचं सुंदर सादरीकरणही आम्ही एकत्र करणार होतो… पण आता ती स्वप्नं अपुरीच राहिली. काही व्यक्तींचं जाणं आयुष्यात अशी शांत पोकळी निर्माण करून जातं, जी कोणत्याही शब्दांनी भरून निघत नाही. आज मन अगदी तसंच झालं आहे. रमाकांतजी, तुमची ऊब, तुमचं धैर्य, तुमची कला आणि तुमचं सुंदर मन कायम आमच्या आठवणींमध्ये जिवंत राहील. आपल्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली. ईश्वर आपल्या आत्म्यास चिरशांती देवो.”

Web Title: Veteran actor ramakant daima passes away

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 03:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात; एसटी बस अन् दुचाकीच्या धडकेत 4 तरुणांचा जागीच मृत्यू
1

काळजाचा थरकाप उडवणारा अपघात; एसटी बस अन् दुचाकीच्या धडकेत 4 तरुणांचा जागीच मृत्यू

Mumbai News : प्रसूतीनंतर महिलेच्या मृत्यूने खळबळ; भाभा रुग्णालयातील सुविधांवर पुन्हा प्रश्चचिन्ह
2

Mumbai News : प्रसूतीनंतर महिलेच्या मृत्यूने खळबळ; भाभा रुग्णालयातील सुविधांवर पुन्हा प्रश्चचिन्ह

“लग्नानंतर मुलींना सोडून दिलं जातं”; ट्विशा-दीपिका प्रकरणाने हादरली Kangana Ranaut, महिलांच्या आयुष्याबद्दल व्यक्त केली चिंता
3

“लग्नानंतर मुलींना सोडून दिलं जातं”; ट्विशा-दीपिका प्रकरणाने हादरली Kangana Ranaut, महिलांच्या आयुष्याबद्दल व्यक्त केली चिंता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Devendra Fadnavis : इंधनाची वाढती मागणी, साठेबाजीचा संशय; कांद्याचा खरेदी दर 15 रुपये किलो, सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

Devendra Fadnavis : इंधनाची वाढती मागणी, साठेबाजीचा संशय; कांद्याचा खरेदी दर 15 रुपये किलो, सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

May 26, 2026 | 03:25 PM
Ramakant Dayma : सिनेसृष्टीचा आणखीन एक दिग्गज चेहरा हरपला! ‘Chak De India’ फेम अभिनेत्याचं निधन, सिनेविश्व शोकाकुल

Ramakant Dayma : सिनेसृष्टीचा आणखीन एक दिग्गज चेहरा हरपला! ‘Chak De India’ फेम अभिनेत्याचं निधन, सिनेविश्व शोकाकुल

May 26, 2026 | 03:25 PM
Delhi Crime: UPSCची तयारी करणाऱ्या तरुणीवर मित्रांकडून सामूहिक अत्याचार; आधी कॉफी प्यायला दिलं नंतर…

Delhi Crime: UPSCची तयारी करणाऱ्या तरुणीवर मित्रांकडून सामूहिक अत्याचार; आधी कॉफी प्यायला दिलं नंतर…

May 26, 2026 | 03:24 PM
‘मला नेहमीच तुमची आठवण येते’; वडील सुनील दत्त यांच्या आठवणीने संजय दत्त झाला भावूक

‘मला नेहमीच तुमची आठवण येते’; वडील सुनील दत्त यांच्या आठवणीने संजय दत्त झाला भावूक

May 26, 2026 | 03:23 PM
Tata Motorsआणि HPCL मध्ये ऐतिहासिक करार; ऑटोमोटिव्ह कचऱ्यापासून बनवणार उच्च दर्जाचे रिफाइंड ऑईल

Tata Motorsआणि HPCL मध्ये ऐतिहासिक करार; ऑटोमोटिव्ह कचऱ्यापासून बनवणार उच्च दर्जाचे रिफाइंड ऑईल

May 26, 2026 | 03:21 PM
शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भरीव हमीभाव द्या, नाहीतर आम्ही…; हर्षवर्धन सपकाळांचा सरकारला इशारा

शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भरीव हमीभाव द्या, नाहीतर आम्ही…; हर्षवर्धन सपकाळांचा सरकारला इशारा

May 26, 2026 | 03:19 PM
शाळांना ५ दिवसांचा आठवडा लागू करा; महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समितीचे राज्य शासनाला निवेदनाद्वारे घातले साकडे

शाळांना ५ दिवसांचा आठवडा लागू करा; महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक समितीचे राज्य शासनाला निवेदनाद्वारे घातले साकडे

May 26, 2026 | 03:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM