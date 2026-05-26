Ramakant Dayma : सिनेसृष्टीचा आणखीन एक दिग्गज चेहरा हरपला! ‘Chak De India’ फेम अभिनेत्याचं निधन, सिनेविश्व शोकाकुल

गेल्या काही कालांतरापासून गंभीर आजाराशी झुंझ देऊन अखेर Ramakant Dayma यांची प्राणज्योत माळवली आहे. वयाच्या 69 व्या वर्षी Ramakant Dayma यांनी अखेरचा श्वास घेतला. अभिनेत्याने ‘Chak De India’, ‘Scam 1992’ तसेच अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये काम केले आह.
अभिनेत्री शुभांगी लाटकरने पोस्ट शेअर करत ही बातमी शेअर केली आहे. शुभांगीने पोस्टच्या माध्यमातून Ramakant Dayma यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. रमाकांत यांच्या आठवणीत कॅप्शनमध्ये तिने नमूद केले आहे की, “आज आपण एका सुंदर मनाच्या माणसाला गमावलं! मनात दाटून आलेल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी शब्दही अपुरे आहेत. Ramakant Dayma हे माझ्यासाठी केवळ मित्र किंवा कौटुंबिक परिचयातील व्यक्ती नव्हते, तर मनापासून आदर आणि जिव्हाळा वाटावा असं व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्या स्वभावात एक विलक्षण ऊब आणि उत्साह होता. आयुष्यात कितीही संकटं आली तरी प्रत्येक क्षण आनंदाने आणि हसतमुखाने जगायचा, हे त्यांनी कायम शिकवलं. उत्स्फूर्तपणे नृत्य करणारे, मनाला भिडणाऱ्या सुरांत गाणारे, प्रभावी अभिनय करणारे आणि नेहमी योग्य दिशा दाखवणारे ते खऱ्या अर्थाने प्रेरणादायी व्यक्ती होते. दिसायला साधे असे रमाकांतजी मनाने मात्र अतिशय विशाल आणि धैर्यवान होते. मी भेटलेल्या सर्वात खंबीर आणि जिद्दी माणसांमध्ये त्यांचा नक्कीच समावेश होतो. गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं माहित होतं, पण मन मात्र शेवटपर्यंत त्यांच्या बरे होण्याची आशा करत राहिलं… त्यांच्यासोबतची कितीतरी स्वप्नं अजून अपुरीच राहिली. अनेक वर्षांनंतर पुन्हा एकदा त्यांच्यासोबत रंगमंच शेअर करण्याची माझी खूप इच्छा होती. आम्ही एक सुंदर हिंदी नाटक एकत्र करण्याचं ठरवलं होतं. मी त्यांना विचारलं तेव्हा ते नेहमीसारखंच हसून म्हणाले होते, “लवकर बरा होतो… मग सगळं करूया.” काही निवडक कवितांचं सुंदर सादरीकरणही आम्ही एकत्र करणार होतो… पण आता ती स्वप्नं अपुरीच राहिली. काही व्यक्तींचं जाणं आयुष्यात अशी शांत पोकळी निर्माण करून जातं, जी कोणत्याही शब्दांनी भरून निघत नाही. आज मन अगदी तसंच झालं आहे. रमाकांतजी, तुमची ऊब, तुमचं धैर्य, तुमची कला आणि तुमचं सुंदर मन कायम आमच्या आठवणींमध्ये जिवंत राहील. आपल्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली. ईश्वर आपल्या आत्म्यास चिरशांती देवो.”