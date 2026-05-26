Pune Crime: पुण्यात वाढत्या गोळीबारानंतर पोलिसांचा धडाका; रात्री 10 नंतर दुकाने होणार बंद

पुणे पोलीस ॲक्शन मोडवर रात्री दहा वाजता दुकान बंद करावी लागणार
पुणे पोलीस आता ॲक्शन मोडवर आले आहेत. शहरातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी त्याचबरोबर रात्रीचा गोंधळ टाळण्यासाठी पुणे पोलिसांनी दहा वाजताच शहरांमध्ये नाकाबंदी करायला सुरुवात केली आहे. जे दारू पिऊन वाहन चालवतात अथवा टोक्यांनी रस्त्यावरती धिंगाणा घालतात त्यांचा बंदोबस्त करायला सुरुवात केली आहे. पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दहा वाजताच हॉकर्स झोन आणि फुडमॉल दहा वाजताच बंद करावे लागणार आहेत. रात्रीच्या वेळेस शहरात पुणे पोलिसांनी बंदोबस्त वाढवला आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून शहरात कडक नाकाबंदी पाहायला मिळत आहे. पोलिसांनी नियम पाळण्याचा आवाहन केलं आहे. जर नियम पाळले नाही तर मग मात्र कारवाई करण्याचा इशारा पुणे पोलिसांनी दिला आहे.
बंडू आंदेकर फोन आणि नातेवाईकांना भेटायला बंदी घाला पोलीस आयुक्तांचे पत्र
पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी कारागृह प्रशासनाला पत्र लिहील आहे. आंदेकर टोळीचा बंदोबस्त करण्यासाठी त्याला कारागृहातून फोन कॉल आणि त्याला भेटायला येणाऱ्या नातेवाईक इतर सदस्यांना बंदी घालण्यात यावी. त्यावरती निर्बंध आणावी अशी मागणी अमितेश कुमार यांनी कारागृह प्रशासनाला केले आहे. बंडू आंदेकर हा त्याला भेटायला आलेल्या किंवा फोनवरती त्याच्या संपर्कातील लोकांना गुन्हेगारीच्या संदर्भात सूचना देत असल्याचं निदर्शनास आला आहे. आकाश मस्के गोळीबार प्रकरणात बंडू आंदेकर आणि त्याच्या टोळीतील साथीदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुख्य म्होरक्या या प्रकरणात हा बंडू आंदेकर असून त्याला भेटण्यावरती आणि त्याच्या फोन कॉल वरती निर्बंध आणावेत त्या मागणीचे पत्र पोलीस आयुक्तांनी दिला आहे. पुणे शहरातील वाढते गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पुणे पोलीस सज्ज आहे. नागरिकांनी घालून न जाता काही अडचण असल्यास थेट पोलिसांशी संपर्क साधण्याचा आवाहन केला आहे. शहरातील गुन्हेगारी आम्ही मोडून काढत आहोत. कोणतंही टोळी युद्ध पुण्यामध्ये सध्या नाही. मात्र पूर्व वैमनस्यातून आंदेकर टोळीने गोळीबार केल्याचा पोलिसांनी म्हटलं आहे.
Ans: आकाश म्हस्के यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला.
Ans: रात्री 10 नंतर दुकाने बंद ठेवणे, नाकाबंदी वाढवणे आणि गुन्हेगारांवर कारवाई सुरू केली.
Ans: कारागृहातून त्याचे फोन कॉल आणि भेटींवर निर्बंध आणण्याची मागणी केली आहे.