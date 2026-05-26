  Pune Crime Police Crackdown Follows Rising Shootings In Pune Shops To Close After 10 Pm

Pune Crime: पुण्यात वाढत्या गोळीबारानंतर पोलिसांचा धडाका; रात्री 10 नंतर दुकाने होणार बंद

Updated On: May 26, 2026 | 03:36 PM IST
सारांश

पुण्यात आंदेकर आणि गायकवाड टोळीतील वैमनस्य पुन्हा उफाळून आले असून आकाश म्हस्के यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. या प्रकरणानंतर पुणे पोलीस ॲक्शन मोडवर आले असून शहरात कडक नाकाबंदी, रात्री 10 नंतर दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश आणि टोळी सदस्यांवर विशेष नजर ठेवण्यास सुरुवात झाली आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • आकाश म्हस्के यांच्यावर गोळीबार; पूर्ववैमनस्यातून हल्ल्याचा संशय.
  • पुणे पोलिसांकडून शहरात कडक नाकाबंदी आणि रात्री 10 नंतर कारवाई.
  • बंडू आंदेकरच्या फोन कॉल आणि भेटींवर निर्बंध आणण्याची मागणी.
पुणे: वनराज आंदेकर यांच्या खुनाचा बदला म्हणून आंदेकर टोळीन गायकवाड टोळीतील जे आरोपी आहेत. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना टार्गेट केला आहे. याआधी कोमकर परिवारातील लहान आयुष कोमकर याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. मात्र आता थेट टोळी युद्ध रस्त्यावरतीच पाहायला मिळाल आहे. आकाश म्हस्के यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला होता. त्याला मारण्यासाठी चार जण पिस्तूल घेवून सकाळी रेकी करत होते. मात्र सुदैवाने तो या गोळीबारात वाचला आहे.

पुणे पोलीस ॲक्शन मोडवर रात्री दहा वाजता दुकान बंद करावी लागणार

पुणे पोलीस आता ॲक्शन मोडवर आले आहेत. शहरातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी त्याचबरोबर रात्रीचा गोंधळ टाळण्यासाठी पुणे पोलिसांनी दहा वाजताच शहरांमध्ये नाकाबंदी करायला सुरुवात केली आहे. जे दारू पिऊन वाहन चालवतात अथवा टोक्यांनी रस्त्यावरती धिंगाणा घालतात त्यांचा बंदोबस्त करायला सुरुवात केली आहे. पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दहा वाजताच हॉकर्स झोन आणि फुडमॉल दहा वाजताच बंद करावे लागणार आहेत. रात्रीच्या वेळेस शहरात पुणे पोलिसांनी बंदोबस्त वाढवला आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून शहरात कडक नाकाबंदी पाहायला मिळत आहे. पोलिसांनी नियम पाळण्याचा आवाहन केलं आहे. जर नियम पाळले नाही तर मग मात्र कारवाई करण्याचा इशारा पुणे पोलिसांनी दिला आहे.

बंडू आंदेकर फोन आणि नातेवाईकांना भेटायला बंदी घाला पोलीस आयुक्तांचे पत्र

पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी कारागृह प्रशासनाला पत्र लिहील आहे. आंदेकर टोळीचा बंदोबस्त करण्यासाठी त्याला कारागृहातून फोन कॉल आणि त्याला भेटायला येणाऱ्या नातेवाईक इतर सदस्यांना बंदी घालण्यात यावी. त्यावरती निर्बंध आणावी अशी मागणी अमितेश कुमार यांनी कारागृह प्रशासनाला केले आहे. बंडू आंदेकर हा त्याला भेटायला आलेल्या किंवा फोनवरती त्याच्या संपर्कातील लोकांना गुन्हेगारीच्या संदर्भात सूचना देत असल्याचं निदर्शनास आला आहे. आकाश मस्के गोळीबार प्रकरणात बंडू आंदेकर आणि त्याच्या टोळीतील साथीदारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुख्य म्होरक्या या प्रकरणात हा बंडू आंदेकर असून त्याला भेटण्यावरती आणि त्याच्या फोन कॉल वरती निर्बंध आणावेत त्या मागणीचे पत्र पोलीस आयुक्तांनी दिला आहे. पुणे शहरातील वाढते गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पुणे पोलीस सज्ज आहे. नागरिकांनी घालून न जाता काही अडचण असल्यास थेट पोलिसांशी संपर्क साधण्याचा आवाहन केला आहे. शहरातील गुन्हेगारी आम्ही मोडून काढत आहोत. कोणतंही टोळी युद्ध पुण्यामध्ये सध्या नाही. मात्र पूर्व वैमनस्यातून आंदेकर टोळीने गोळीबार केल्याचा पोलिसांनी म्हटलं आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: गोळीबार कोणावर करण्यात आला?

    Ans: आकाश म्हस्के यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला.

  • Que: पुणे पोलिसांनी कोणते निर्णय घेतले?

    Ans: रात्री 10 नंतर दुकाने बंद ठेवणे, नाकाबंदी वाढवणे आणि गुन्हेगारांवर कारवाई सुरू केली.

  • Que: बंडू आंदेकर संदर्भात पोलिसांनी काय मागणी केली?

    Ans: कारागृहातून त्याचे फोन कॉल आणि भेटींवर निर्बंध आणण्याची मागणी केली आहे.

Published On: May 26, 2026 | 03:36 PM

