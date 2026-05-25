Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Videos »
  • Kalyan Action Against Chawls Has Started But When Will Action Be Taken Against Chawl Mafia Congress Questions

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Updated On: May 25, 2026 | 09:06 PM IST
सारांश

कल्याण-टिटवाळा परिसरातील शासनाच्या जागांवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत चाळींवर महापालिकेकडून कारवाई सुरू असतानाच काँग्रेसने चाळ माफिया, भूमाफिया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी करत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

Follow Us:
विस्तार

कल्याण-टिटवाळा परिसरातील शासनाच्या जागांवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत चाळींवर महापालिकेकडून कारवाई सुरू असतानाच काँग्रेसने चाळ माफिया, भूमाफिया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी करत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बनेली, वडवली, मोहणे, उभारणी आणि मांडा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत चाळी उभारून सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त घरांचे आमिष दाखवून फसवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकारात सुमारे १००० अनधिकृत चाळी उभारण्यात आल्याचा अंदाज असून, या व्यवहारातून कोट्यवधींची उलाढाल झाल्याचा दावा केला जात आहे. काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष नवीन सिंह यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित भूमाफिया, चाळ माफिया आणि अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली असून आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.

Follow Us:
विस्तार

कल्याण-टिटवाळा परिसरातील शासनाच्या जागांवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत चाळींवर महापालिकेकडून कारवाई सुरू असतानाच काँग्रेसने चाळ माफिया, भूमाफिया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी करत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बनेली, वडवली, मोहणे, उभारणी आणि मांडा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत चाळी उभारून सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त घरांचे आमिष दाखवून फसवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकारात सुमारे १००० अनधिकृत चाळी उभारण्यात आल्याचा अंदाज असून, या व्यवहारातून कोट्यवधींची उलाढाल झाल्याचा दावा केला जात आहे. काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष नवीन सिंह यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित भूमाफिया, चाळ माफिया आणि अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली असून आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.

Web Title: Kalyan action against chawls has started but when will action be taken against chawl mafia congress questions

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 25, 2026 | 09:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष
1

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

गुंतवणूकदारांची चांदी! 5 भारतीय REITs कडून शेवटच्या तिमाहीत 2566 कोटींचे वाटप; वर्षभरात 8900 कोटींहून अधिक रिटर्न
2

गुंतवणूकदारांची चांदी! 5 भारतीय REITs कडून शेवटच्या तिमाहीत 2566 कोटींचे वाटप; वर्षभरात 8900 कोटींहून अधिक रिटर्न

HPCL चा ग्राहकांना मोठा दिलासा! 24 तास अविरत सेवेमुळे देशभरात दिला पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा अखंडित पुरवठा
3

HPCL चा ग्राहकांना मोठा दिलासा! 24 तास अविरत सेवेमुळे देशभरात दिला पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा अखंडित पुरवठा

Karjat News : सरकारी रस्ता हडप करण्याचा अधिकाऱ्यांचा डाव ? नगरपरिषदेच्या विरोधात शरद पवार गटाचं उपोषण
4

Karjat News : सरकारी रस्ता हडप करण्याचा अधिकाऱ्यांचा डाव ? नगरपरिषदेच्या विरोधात शरद पवार गटाचं उपोषण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Crime News: प्रेमविवाहाचा दुर्दैवी शेवट; चारित्र्याच्या संशयातून पतीकडून पत्नीची भररस्त्यात निर्घृण हत्या, आरोपी पती फरार

Crime News: प्रेमविवाहाचा दुर्दैवी शेवट; चारित्र्याच्या संशयातून पतीकडून पत्नीची भररस्त्यात निर्घृण हत्या, आरोपी पती फरार

May 25, 2026 | 09:03 PM
बोरगावात कालव्यात पडून चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू, कालव्यात दीड किलोमीटर अंतरावरून मृतदेह सापडला

बोरगावात कालव्यात पडून चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू, कालव्यात दीड किलोमीटर अंतरावरून मृतदेह सापडला

May 25, 2026 | 09:02 PM
नैसर्गिक सुंदरता, शांतता अन् नाइटलाइफचा परफेक्ट संगम; भारतातील ‘ही’ नयनरम्य ठिकाणं पिकनिकसाठी ठरतील बेस्ट

नैसर्गिक सुंदरता, शांतता अन् नाइटलाइफचा परफेक्ट संगम; भारतातील ‘ही’ नयनरम्य ठिकाणं पिकनिकसाठी ठरतील बेस्ट

May 25, 2026 | 08:49 PM
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून MSME विकास व ग्रामीण उद्योग आधुनिकीकरणासाठी SIDBI चे महत्त्वाचे उपक्रम सुरू

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून MSME विकास व ग्रामीण उद्योग आधुनिकीकरणासाठी SIDBI चे महत्त्वाचे उपक्रम सुरू

May 25, 2026 | 08:40 PM
Vikhroli News: ड्रग्ज नको, मैदानी खेळांना प्राध्यान्य! विक्रोळीत ड्रग्जविरोधी जनजागृतीसाठी क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन

Vikhroli News: ड्रग्ज नको, मैदानी खेळांना प्राध्यान्य! विक्रोळीत ड्रग्जविरोधी जनजागृतीसाठी क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन

May 25, 2026 | 08:36 PM
‘इशी माँ’ White Gown मध्ये क्लासी Pregnancy Shoot, दिव्यांका-विवेक लवकरच होणार आई-बाबा

‘इशी माँ’ White Gown मध्ये क्लासी Pregnancy Shoot, दिव्यांका-विवेक लवकरच होणार आई-बाबा

May 25, 2026 | 08:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM
NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

NAGPUR : सततच्या लोडशेडिंगमुळे नागपूरकर हवालदिल, उकाड्याने हैराण

May 25, 2026 | 03:31 PM
Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik : आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, Sarnaik यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 07:38 PM
Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

Palghar News : पालघरमध्ये शिवसेनेची विजयी घोडदौड; काँग्रेसला मोठे खिंडार!

May 24, 2026 | 07:27 PM
Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

Ulhasnagar News : दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात मोठी कारवाई! 3 आरोपी अटकेत; २८ तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी

May 24, 2026 | 07:20 PM
Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

Beed News : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 07:13 PM