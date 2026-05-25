Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

कल्याण-टिटवाळा परिसरातील शासनाच्या जागांवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत चाळींवर महापालिकेकडून कारवाई सुरू असतानाच काँग्रेसने चाळ माफिया, भूमाफिया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी करत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बनेली, वडवली, मोहणे, उभारणी आणि मांडा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत चाळी उभारून सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त घरांचे आमिष दाखवून फसवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकारात सुमारे १००० अनधिकृत चाळी उभारण्यात आल्याचा अंदाज असून, या व्यवहारातून कोट्यवधींची उलाढाल झाल्याचा दावा केला जात आहे. काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष नवीन सिंह यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित भूमाफिया, चाळ माफिया आणि अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली असून आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
कल्याण-टिटवाळा परिसरातील शासनाच्या जागांवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत चाळींवर महापालिकेकडून कारवाई सुरू असतानाच काँग्रेसने चाळ माफिया, भूमाफिया आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची मागणी करत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बनेली, वडवली, मोहणे, उभारणी आणि मांडा परिसरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत चाळी उभारून सर्वसामान्य नागरिकांना स्वस्त घरांचे आमिष दाखवून फसवले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकारात सुमारे १००० अनधिकृत चाळी उभारण्यात आल्याचा अंदाज असून, या व्यवहारातून कोट्यवधींची उलाढाल झाल्याचा दावा केला जात आहे. काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष नवीन सिंह यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित भूमाफिया, चाळ माफिया आणि अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी केली असून आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.