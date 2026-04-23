Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How To Make Green Bombay Duck Fish Curry At Home Simple Food Recipe Fish Recipe

सुट्टीच्या दिवशी करा माशांची मेजवानी! ताज्या ओल्या बोंबीलापासून झटपट बनवा चविष्ट हिरवे सार, नोट करून घ्या रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये ताज्या बोंबीलाचे हिरवे सार बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. गरमागरम भात किंवा चपातीसोबत बोंबील सार तुम्ही खाऊ शकता. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Apr 23, 2026 | 03:29 PM
सुट्टीच्या दिवशी करा माशांची मेजवानी! ताज्या ओल्या बोंबीलापासून झटपट बनवा चविष्ट हिरवे सार, नोट करून घ्या रेसिपी

सुट्टीच्या दिवशी करा माशांची मेजवानी! ताज्या ओल्या बोंबीलापासून झटपट बनवा चविष्ट हिरवे सार, नोट करून घ्या रेसिपी

Follow Us:
Follow Us:

मासे खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. कोळंबी, बोंबील, सुरमई, हलवा, पापलेट इत्यादी माशांचे नाव ऐकल्यानंतर सुद्धा तोंडाला पाणी सुटते. पालेभाज्या आणि इतर पदार्थांसोबतच रोजच्या आहारात आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा माशांचा समावेश करावा. मासे खाल्ल्यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. जेवणाच्या ताटात नेहमी नेहमी डाळ, भाजी, पालेभाज्या किंवा कढधान्य खाऊन सगळ्यांचं खूप जास्त कंटाळा येतो. अशावेळी विकतचे चविष्ट पदार्थ आणून खाल्लेले जातात. पण नेहमीच विकतचे तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. यामुळे कोलेस्ट्रॉल वाढण्याची शक्यता असते.म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला ओल्या बोंबीलांचा हिरवा सार बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात आणि कमी वेळात झटपट तयार होतो. याशिवाय गरमागरम वाफाळत्या भातासोबत किंवा चपाती, भाकरीसोबत ओले बोंबील चविष्ट लागतात. रोजच्या पेक्षा वेगळ्या चवीला पदार्थ खायचा असल्यास तुम्ही ओल्या खोबऱ्याचा वापर करून बोंबील सार बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

Recipe : कुरकुरीत आणि मजेदार… पार्टी स्नॅक्ससाठी एक टेस्टी पर्याय; घरी बनवा हाॅटेल स्टाईल ‘ओनियन रिंग्स’

साहित्य:

  • ताजे ओले बोंबील
  • लसूण
  • आलं
  • कांदा
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
  • काळीमिरी
  • हिरवी मिरची
  • कोकम
  • मीठ
  • तेल
  • कडीपत्ता
जेवणात चार घास जातील जास्त! दुपारच्या जेवणात बनवा झणझणीत Stuffed Tomato, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • ओल्या बोंबीलाचे हिरवे सार बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, ओले बोंबील साफ करून त्यांचे मध्यम आकारात तुकडे करा.
  • ओले बोंबील लवकर शिजतात. त्यामुळे त्यांचे जास्त बारीक तुकडे अजिबात करू नये. यामुळे पदार्थ खराब होऊ शकतो.
  • कापून घेतलेले बोंबील पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. मिक्सरच्या भांड्यात ओल्या खोबऱ्याचा किस, आलं, लसूण, कोथिंबीर, काळीमिरी, हिरवी मिरची आणि थोडस पाणी घालून पेस्ट बनवून घ्या.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात बारीक ठेचून घेतलेला लसूण आणि कडीपत्ता घालून लालसर होईपर्यंत भाजा.
  • त्यानंतर त्यात तयार केलेली पेस्ट ओतून चवीनुसार मीठ आणि कोकम टाकून गरजेनुसार पाणी घाला आणि उकळी काढून घ्या.
  • साराला व्यवस्थित उकळी आल्यानंतर त्यात ओले बोंबील टाकून २ ते ३ मिनिटं शिजवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले ओल्या बोंबीलाचे आंबटगोड सार.

Web Title: How to make green bombay duck fish curry at home simple food recipe fish recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 23, 2026 | 03:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी
1

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’
2

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित
3

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर
4

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Salman Khan : इतरांपेक्षा हटके सलमान! Industry त इतकं नाव कमावण्यामागचं Secret आलं समोर, ‘भाईजान आणि Script’

Salman Khan : इतरांपेक्षा हटके सलमान! Industry त इतकं नाव कमावण्यामागचं Secret आलं समोर, ‘भाईजान आणि Script’

May 17, 2026 | 06:12 PM
काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

May 17, 2026 | 06:04 PM
RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

May 17, 2026 | 05:58 PM
UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

May 17, 2026 | 05:51 PM
Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

Ravi Mohan : “मला रक्ताच्या उलट्या…” प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

May 17, 2026 | 05:48 PM
वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

वाढत्या तापमानात “या” टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

May 17, 2026 | 05:45 PM
सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

May 17, 2026 | 05:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM