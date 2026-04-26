Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

शिक्षण कर्मचारी काम बंद करणार? २८ एप्रिलपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अंतर्गत नागपूर विभागातील कर्मचाऱ्यांनी २८ एप्रिलपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 06:52 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

राज्यातील दहावी-बारावीच्या निकालाची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या लाखो विद्यार्थी आणि पालकांसाठी चिंताजनक बातमी समोर येत आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांच्या परीक्षेचा निकाल यंदा उशिरा लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण नागपूर विभागातील शिक्षण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी २८ एप्रिलपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या संभाव्य आंदोलनाचा थेट परिणाम निकाल प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता असल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

Michael Movie : ‘King of Pop ची जादू!’ सिनेमाचा जगभरात क्रेझ; लिमिटेड स्क्रीन्स पण धमक्यावर धमाका

मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूर विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक मंडळातील कर्मचारी आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. शिक्षण मंडळाने अलीकडेच कर्मचाऱ्यांच्या बढती आणि बदलीसंदर्भात धोरणात बदल करत ही मुदत २ वर्षांवरून वाढवून ४ ते ६ वर्षांपर्यंत नेली आहे. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून त्यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय एकतर्फी घेण्यात आला असून त्याबाबत राज्य शिक्षण कर्मचारी संघटना यांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. परिणामी संघटनांमध्ये असंतोष वाढला असून त्यांनी कामबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर हे आंदोलन प्रत्यक्षात सुरू झाले, तर उत्तरपत्रिकांची तपासणी, गुण नों दणी आणि निकाल जाहीर करण्याची प्रक्रिया ठप्प होण्याची शक्यता आहे.

दरवर्षी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा झाल्यानंतर काही आठवड्यांत निकाल जाहीर केला जातो. मात्र, यंदा या आंदोलनामुळे निकालाची वेळ पुढे ढकलली जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. विशेषतः उच्च शिक्षणासाठी अर्ज प्रक्रिया, प्रवेश परीक्षा आणि करिअर नियोजनावर याचा परिणाम होऊ शकतो.

Bai Tujha Ashirvad : ‘बाई तुझा आशीर्वाद’ मालिकेच्या टीमने केली नाशिकमधील रामकुंड येथे गोदा आरती!

दरम्यान, शिक्षण विभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडून परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. आंदोलन टाळण्यासाठी चर्चा आणि समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जर लवकरात लवकर तोडगा निघाला नाही, तर राज्यभरातील निकाल प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी घाबरून न जाता अधिकृत घोषणांची वाट पाहावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे. तसेच, शासन आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये लवकरात लवकर समन्वय होऊन निकाल वेळेत जाहीर व्हावा, अशी अपेक्षा सर्व स्तरांतून व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: Will education staff stop work

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 06:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अध्यापकांना बदलत्या शैक्षणिक प्रणालीशी सुसंगत प्रशिक्षण! मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश
1

अध्यापकांना बदलत्या शैक्षणिक प्रणालीशी सुसंगत प्रशिक्षण! मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश

विद्यार्थ्यांची फसवणूक करणाऱ्या संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा! उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश
2

विद्यार्थ्यांची फसवणूक करणाऱ्या संस्थांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा! उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश

SSC Result : दहावीचा निकाल शुक्रवारी दुपारी एक वाजता! कसं करायचं चेक? जाणून घ्या
3

SSC Result : दहावीचा निकाल शुक्रवारी दुपारी एक वाजता! कसं करायचं चेक? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

May 14, 2026 | 01:40 PM
Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

May 14, 2026 | 01:40 PM
आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

May 14, 2026 | 01:37 PM
Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

Kalyan Crime: कल्याण हादरलं! लुडोच्या वादातून अल्पवयीन मामानेच भाच्याची केली हत्या; आरोपी अटकेत

May 14, 2026 | 01:28 PM
स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

स्टाईलच्या नादात झाला ‘लोचा’! रिल बनवताना महिलेचा पायऱ्यांवरुन तोल गेला अन्…, पाहा पुढं काय घडलं? Video Viral

May 14, 2026 | 01:28 PM
Keralam New CM: व्ही.डी सतीशन केरळचे नवे मुख्यमंत्रीपदी; काँग्रेसकडून अधिकृत घोषणा

Keralam New CM: व्ही.डी सतीशन केरळचे नवे मुख्यमंत्रीपदी; काँग्रेसकडून अधिकृत घोषणा

May 14, 2026 | 01:28 PM
पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

पुण्यात जनगणनेसाठी तब्बल 12000 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती; शिक्षणाच्या अटीवरून आता वातावरण तापणार

May 14, 2026 | 01:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM