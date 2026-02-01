Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Crime News: पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणांना चाकूचा धाक दाखवत लुटलं; मध्यरात्री जाधववाडीत खळबळ

छत्रपती संभाजीनगरच्या जाधववाडी परिसरात मध्यरात्री पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या तीन तरुणांना चाकूचा धाक दाखवून लुटण्यात आले. आरोपींनी मारहाण करून ऑनलाईन पैसे ट्रान्सफर केले आणि मोबाईल हिसकावून २० हजारांची खंडणी मागितली.

Updated On: Feb 01, 2026 | 05:24 PM
पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणांना चाकूचा धाक दाखवत लुटलं; मध्यरात्री जाधववाडीत खळबळ (Photo Credit- X)

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या तीन तरुणाना चाकूचा धाक दाखवत मारहाण करण्यात आली, जबरदस्तीने त्यांच्याकडून पैसे काढून घेण्यात आले. त्यांचे मोबाईल हिसकावून घेत, जबरदस्ती ऑनलाईन ट्रान्सफरद्वारे रक्कम काढण्यात आली. या प्रकारामुळे शहरातील तरुणांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

दरम्यान, हा प्रकार 28 जानेवारी रोजी मध्यरात्री 12.15 वाजेच्या सुमारास जाधववाडी भाजी मंडी परिसरात घडली. प्रकरणात निखिल विजय बुरकुल (19, रा. चिखली जि. बुलडाणा, ह.मु. पवननगर, एन-11 हडको) यांनी फिर्याद दिली. त्यानुसार, फिर्यादी बुरकुल हा मिञ अनिकेत थुट्टे व प्रसाद शिंगणे यांच्यासोबत जाधववाडी भाजी मंडी परिसरात राईस खाण्यासाठी गेला होता. ते तिघे एका दुकानाजवळ बसलेले असताना एका स्कुटीवर तीन तेथे आले. त्यांनी तुम्ही दुकानाचे शटर फोडत आहात का? असा संशय व्यक्त करत तिघांना बाजूच्या इमारतीच्या छतावर नेले. आरोपींनी तिघांचे मोबाईल जबरदस्तीने काढून घेतले, प्रसाद शिंगणे व बुरकुल या दोघांना मारहाण करण्यात आली, तर अनिकेत थुट्टे याच्या पोटाला चाकू लावून, चाकू धारदार आहे का, असे म्हणत चाकूला हात लावण्यास सांगण्यात आला. या सर्व प्रकारामुळे तरुण पूर्णतः घाबरले. आरोपींपैकी एकाने निखिल बुरकुल याचा मोबाईल घेऊन जबरदस्ती फोन पे चा पासवर्ड घेतला. त्यानंतर फोन पे अॅपद्वारे 1400 रुपये एका महिलेच्या खात्यावर ट्रान्सफर केले.

Sanjay Shirsat: “माणूस हरला आणि खुर्ची जिंकली…”, सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीवर मंत्री संजय शिरसाटांची बोचरी टीका; राजकारणात खळबळ

खोटा व्हिडीओ बनवून ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न

चाकूचा धाक दाखवत तुम्ही दुकान फोडत होता असे जबरदस्तीने कबूल करायला लावून आरोपींनी तिघांचा व्हिडिओ तयार केला. पुढे याच व्हिडिओच्या आधारे प्रत्येकी 5000 रुपयांची मागणी करण्यात आली. पैसे नसल्याचे सांगितल्यानंतर आरोपींनी निखिलचा आणि अनिकेतचा मोबाईल हिसकावून घेतला. व दुपारी बस डेपो परिसरात 20 हजार रुपये घेऊन या, तुम्हाला तुमचे मोबाईल परत देवू. पैसे न आणल्यास थेट अकॅडमीत येऊन उचलून नेऊन मारुन टाकू अशी जीवे मारण्याची धमकी दिली.

तब्बल ३९ हजार ९०० रुपयांचा ऐवज लंपास

या घटनेत आरोपीनी रोख रक्कम, ऑनलाईन ट्रान्सफरद्वारे पैसे तसेच दोन महागडे मोबाईल फोन असा एकूण 39 हजार 900 रुपयांचा ऐवज लुटला, सार्वजनिक ठिकाणी, मध्यरात्री इतक्या निर्भीडपणे घडलेली ही घटना शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीवर चिंतेची बाब ठरत आहे. या संपूर्ण घटनेमुळे भयभित झालेल्या निखिल बुरकुल याने सिडको पोलिस ठाणे गाठून दिलेल्या तक्रारीवरुन चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास हवालदार मंगेश पवार करीत आहेत.

Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’ योजनेला ई-केवायसीचा फटका! लाखो महिलांचे हप्ते रखडले; नेमकं कारण काय?

Web Title: Young men preparing for police recruitment were robbed at knifepoint

Published On: Feb 01, 2026 | 05:24 PM

Feb 01, 2026 | 05:24 PM
